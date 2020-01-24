Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
832

«Тинькофф» выпустил брендированные наклейки на двери для ресторанов-партнёров для быстрого заказа столиков в них Материал редакции

Для этого пользователь должен отсканировать QR-код на наклейке.

9 комментариев
В закладки

«Тинькофф» выпустил брендированные наклейки на двери и витрины для ресторанов, в которых клиенты банка могут получить кэшбэк или забронировать столик через приложение и на сайте Tinkoff.ru. Об этом vc.ru сообщил представитель «Тинькофф».

«Тинькофф»

На наклейках напечатан QR-код — по нему можно перейти на страницу ресторана в мобильном приложении «Тинькофф» и забронировать столик.

Наклейки уже появились на дверях некоторых ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах России наклейки появятся в ближайшее время, уточнили в компании.

По собственным данным, «Тинькофф» сотрудничает с более чем 500 ресторанами с повышенным кэшбеком (до 33%) и ещё с 5500 ресторанов со стандартным кэшбеком, размер которого зависит от карты. Чтобы получить его, нужно забронировать столик через приложение «Тинькофф», а затем расплатиться картой банка.

#новость #тинькофф

Сервисы
Подписан
Отписаться
Bloomberg: туристический сервис TripAdvisor сократит 200 сотрудников на фоне роста конкуренции со стороны Google
Google развивает собственные сервисы для путешествий, в том числе с обзорами отелей и ресторанов.
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 103052, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Jan 2020 15:48:20 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Неделя зачётных скидок в Нетологии
С 20 по 28 января скидки на очные и онлайн-курсы до 50%.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103052, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103052\/get","add":"\/comments\/103052\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103052"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton N

6

А не поздно бронировать столик, когда я уже у дверей ресторана?

Ответить

Artyom Stepanov

Anton
1

Это на будущее, чтобы человек знал, что такая возможность есть

Ответить

Юрий Шмаков

Anton
0

Такой же вопрос возник. Было бы удобно, чтобы внутри приложения была возможность бронировать столик у партнеров Тинькофф)

Ответить

Антон Соколов

Юрий
1

Зайдите в приложение, пожалуйста.

Ответить

Alesya Budareva

Юрий
0

Согласна полностью. Это в разы удобнее.

Ответить

Yuriy Mikaelyan

1

первый выпустил

Ответить

Dernovoi Yuriy

0

Хорошая идея! Я так вот недавно пропустил кэш-буфер, при этом выбрал ресторан по рекомендациям приложения Тинькова.

Ответить

Alesya Budareva

0

Не факт что человек захочет повторно вернуться в этот ресторан.

Ответить

Igor Kachura

0

Бронирую рестики через Тиньк. С московских периодически прилетает кешбек.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте X5Tech
Бумага больше не в моде
0
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Как создать одну из крупнейших в России блокчейн-платформ для бизнеса: интервью с сооснователем сервиса Factorin
Андрей Маклин — о том, как стартапу привлечь федеральные торговые сети и за семь месяцев вывести оборот на 7 млрд рубле…
0
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Давос Дайджест, часть третья
В третий день форума мы узнали, что организаторы ВЭФ тайно классифицируют своих высокопоставленных делегатов по шкале о…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ron Zamkadny
за день
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Виталий Монастырёв

«Больше трафика и денег…

Андрей Апрельский

Как писать четкие ТЗ…

Ignat Miroedov

Goldman Sachs откажет в IPO…

Mihael Isaev

ActualizeBot — «тиндер» для…

alex

Подразделение беспилотников…

Mihael Isaev

ActualizeBot — «тиндер» для…

Igor Kachura

«Тинькофф» выпустил…

Павел Егоров

Goldman Sachs откажет в IPO…

Alesya Budareva

«Тинькофф» выпустил…

Антон Соколов

«Тинькофф» выпустил…

Данияр Салахутдинов

Нас уволили из «Рокетбанка» в…

Alesya Budareva

«Тинькофф» выпустил…

Юрий Шмаков

«Тинькофф» выпустил…

Dernovoi Yuriy

«Тинькофф» выпустил…

Artyom Stepanov

«Тинькофф» выпустил…

alex

Подразделение беспилотников…

Камаз Узбеков

«Больше трафика и денег…

Anton N

«Тинькофф» выпустил…

Денис Демидов

Goldman Sachs откажет в IPO…

Виктория Потемкина

Goldman Sachs откажет в IPO…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }