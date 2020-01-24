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Для этого пользователь должен отсканировать QR-код на наклейке.
«Тинькофф» выпустил брендированные наклейки на двери и витрины для ресторанов, в которых клиенты банка могут получить кэшбэк или забронировать столик через приложение и на сайте Tinkoff.ru. Об этом vc.ru сообщил представитель «Тинькофф».
На наклейках напечатан QR-код — по нему можно перейти на страницу ресторана в мобильном приложении «Тинькофф» и забронировать столик.
Наклейки уже появились на дверях некоторых ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах России наклейки появятся в ближайшее время, уточнили в компании.
По собственным данным, «Тинькофф» сотрудничает с более чем 500 ресторанами с повышенным кэшбеком (до 33%) и ещё с 5500 ресторанов со стандартным кэшбеком, размер которого зависит от карты. Чтобы получить его, нужно забронировать столик через приложение «Тинькофф», а затем расплатиться картой банка.
А не поздно бронировать столик, когда я уже у дверей ресторана?
Такой же вопрос возник. Было бы удобно, чтобы внутри приложения была возможность бронировать столик у партнеров Тинькофф)
Хорошая идея! Я так вот недавно пропустил кэш-буфер, при этом выбрал ресторан по рекомендациям приложения Тинькова.
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