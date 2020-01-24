Для этого пользователь должен отсканировать QR-код на наклейке.

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«Тинькофф» выпустил брендированные наклейки на двери и витрины для ресторанов, в которых клиенты банка могут получить кэшбэк или забронировать столик через приложение и на сайте Tinkoff.ru. Об этом vc.ru сообщил представитель «Тинькофф».

«Тинькофф»

На наклейках напечатан QR-код — по нему можно перейти на страницу ресторана в мобильном приложении «Тинькофф» и забронировать столик.

Наклейки уже появились на дверях некоторых ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах России наклейки появятся в ближайшее время, уточнили в компании.