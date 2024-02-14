Slack добавил функцию для пересказа бесед в каналах с помощью ИИ Статьи редакции
Нейросеть также может отвечать на вопросы о компании или проекте, если сведения упоминаются в рабочем пространстве.
- Набор ИИ-функций Slack AI, который компания начала тестировать в сентябре 2023 года, стал доступен на английском языке в США и Великобритании для пользователей тарифа Slack Enterprise, пишет The Verge. Поддержка других языков появится позже.
- Slack AI позволяет получить краткую сводку обсуждения в канале. Можно выбрать пересказ только непрочитанных сообщений, всех бесед за последние семь дней или за выбранный период. В пересказе есть ссылки на отдельные сообщения.
- Slack AI также может отвечать на вопросы о компании или конкретном проекте, при условии, что нужные сведения упоминаются в рабочем пространстве. В Slack отмечают, что языковые модели работают внутри мессенджера, а данные пользователей «не используются для обслуживания других клиентов» или «обучения ИИ».
- Компания разрабатывает и другие инструменты на основе ИИ. Например, функцию дайджестов, которая позволит получать сводку из нескольких выбранных каналов. Кроме того, в мессенджер планируют внедрить чат-бота для генерации черновиков сообщений.
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Тю, тоже мне, поздняк (-:
Вот бы функцию перевода с эффективномегеджерского на понятный — это дело.
На самом деле, очень не хватает универсальных переводчиков, которые обеспечивали бы перекрёстный перевод со всех языков мира.
Черт возьми, как же это удобно! Наконец-то я дождался от Al что-то действительно очень стоящее!!
как это будет выглядеть
Здоровый пофигизм рулит ) Сталкивались с такими заказчиками не раз. Когда не знают, чего хотят, можно не бросаться выполнять первое, что приходит в корректировке к ТЗ, а подождать чуток, обязательно что-нибудь поменяется, а нередко и откатят к первому варианту.
Slack: молодцы, держите в курсе всех ваших задач
Интересно, как именно Slack AI будет отвечать на вопросы о компании или проекте
Слак ван лав❤️
Как я давно на самом деле не слышал о слэк, им вообще еще кто то пользуется? Я думал он уже давно стал не актуальным, хотя с этой функцией нейросетки, думаю его актуальность точно должна повыситься