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Они не могут загрузить приложения и войти в аккаунт.
Вечером 24 января 2019 года пользователи App Store сообщили о проблемах со входом в магазин и загрузкой приложений.
На сайте Apple указано, что некоторые пользователи могут испытывать сложности с App Store. Компания работает над устранением неполадок.
По данным Downdetector, неполадки затронули пользователей из США и Европы. Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом в Москве.
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