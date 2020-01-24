Они не могут загрузить приложения и войти в аккаунт.

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Вечером 24 января 2019 года пользователи App Store сообщили о проблемах со входом в магазин и загрузкой приложений.

🎓 @xxR199x @AppleSupport is the iTunes/App store down?? I keep getting a prompt that says it’s currently unable to process purchases.

На сайте Apple указано, что некоторые пользователи могут испытывать сложности с App Store. Компания работает над устранением неполадок.

Ring4 @Ring4app The Apple @AppStore is down, payments cannot be processed, and no new download can be made. Updates to follow. This is not a @Ring4app issue but it does affect our users. https://t.co/Rt0bglAfxe