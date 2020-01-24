С момента запуска GFN.ru в октябре 2019 года им воспользовалось около 100 тысяч уникальных пользователей.
- В декабре 2019 года в Google Play появилась бета-версия приложения для мобильного облачного гейминга, пишет «Коммерсантъ». В GFN.ru подтвердили запуск. Пока сервис доступен только для Android, версия для iOS появится в ближайшее время, уточнили в компании.
- В GFN.ru пояснили, что ПК-игры можно запускать на мобильных устройствах с подключением геймпадов или транслировать на экран телевизора. Для доступа к сервису нужна подписка на GFN.ru.
- Nvidia запустила в России GeForce Now в октябре 2019 года. По данным GFN.ru, с момента запуска сервисом воспользовалось около 100 тысяч уникальных пользователей, из которых примерно 7% приходится на мобильную аудиторию.
- GeForce Now позволяет запускать любые игры из библиотеки пользователя на компьютерах слабой мощности и компьютерах под управлением macOS. Российским партнёром сервиса стала финансовая группа «Сафмар», которой в частности принадлежит «М.Видео — Эльдорадо». Она инвестировала в платформу GFN.ru 1 млрд рублей через фонд Larnabel Ventures.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u044b","nvidia"],
"comments": 1,
"likes": 0,
"favorites": 1,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "services",
"id": 103116,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 24 Jan 2020 21:45:31 +0300",
"is_special": false }
Anton Utehin
в GTA 5 с мобильного телефона теперь можно играть?