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Татьяна Боброва
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Сервис для игр в облаке GeForce Now от Nvidia выпустил приложение для мобильного гейминга Материал редакции

С момента запуска GFN.ru в октябре 2019 года им воспользовалось около 100 тысяч уникальных пользователей.

  • В декабре 2019 года в Google Play появилась бета-версия приложения для мобильного облачного гейминга, пишет «Коммерсантъ». В GFN.ru подтвердили запуск. Пока сервис доступен только для Android, версия для iOS появится в ближайшее время, уточнили в компании.
  • В GFN.ru пояснили, что ПК-игры можно запускать на мобильных устройствах с подключением геймпадов или транслировать на экран телевизора. Для доступа к сервису нужна подписка на GFN.ru.
  • Nvidia запустила в России GeForce Now в октябре 2019 года. По данным GFN.ru, с момента запуска сервисом воспользовалось около 100 тысяч уникальных пользователей, из которых примерно 7% приходится на мобильную аудиторию.
  • GeForce Now позволяет запускать любые игры из библиотеки пользователя на компьютерах слабой мощности и компьютерах под управлением macOS. Российским партнёром сервиса стала финансовая группа «Сафмар», которой в частности принадлежит «М.Видео — Эльдорадо». Она инвестировала в платформу GFN.ru 1 млрд рублей через фонд Larnabel Ventures.

#новость #игры #nvidia

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1 комментарий
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Anton Utehin

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в GTA 5 с мобильного телефона теперь можно играть?

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