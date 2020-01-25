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Сервисы
Дарья Хохлова
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РБК: Mastercard запланировала запустить в России сервис безналичных чаевых до конца 2020 года Материал редакции

Аналогичный сервис есть у Visa, но работает он только с банком «Русский стандарт», а также у «Сбербанка» и «Тинькофф».

  • Mastercard работает над платформой безналичных чаевых, рассказали РБК три источника в банковской сфере. По их словам, компания ведёт с российскими банками переговоры о присоединении к проекту — в том числе с «Газпромбанком» и «Промсвязьбанком».
  • Платёжная система разрабатывает сервис самостоятельно, так что присоединиться к нему смогут любые банки.
  • Такая же платформа от Mastercard на украинском рынке работает с весны 2019 года. В России представить сервис компания планирует до конца 2020 года.
Mastercard вслед за Visa запустит платформу для…
Mastercard начала переговоры с российскими банками о присоединении к платформе для безналичной…
www.rbc.ru

#чаевыекартой #mastercard #новость

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