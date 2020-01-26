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Дарья Хохлова
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AR для ремонта, инструмент анализа киносценариев и ещё 5 пока неизвестных белорусских стартапов Материал редакции

Команда проекта Minsk.page от издания dev.by собрала примечательные проекты, которые только начинают свой путь.

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Synpatic

Платформа на основе машинного обучения и голосовой аналитики для автоматизации контроля качества в колл-центрах.

Как это работает: пользователь — менеджер, который должен выбрать из всего массива записанных звонков с клиентами 1% для прослушивания и контроля качества. Сейчас их выбирают случайно. Благодаря технологии происходит «умная выборка» — она обнаруживает звонки, качество которых нужно улучшать.

Заказчики — руководители колл-центров или отделов продаж.

Рынок: колл-центры во всем мире зарабатывают более $200 млрд: сопровождение клиентов, продажи, всё, что можно сделать по телефону. К 2022 году показатель должен удвоиться. Наибольший спрос на такие технологии сейчас в финансовом секторе, где количество рабочих мест в колл-центрах растёт. Он оценивается в $20 млрд и с потенциалом роста ещё на $40 млрд.

MobiWise

Мобильные приложения, которые монетизируют контент.

Как это работает: стартап создает для авторов контента мобильные приложения, оптимальные для их сферы, в которые они приводят свою аудиторию и зарабатывают на подписках.

Рынок: область инфлюенс-маркетинга сейчас оценивается примерно в $7 млрд, растет на 30% в год.

Wizart

Стартап помогает выбирать отделочные материалы тем, кто планирует ремонт. Работает на основе алгоритмов компьютерного зрения и показывает, как будет выглядеть помещение после ремонта.

Многомиллиардному рынку DIY Retail давно известна проблема под названием Imagination Gap, и из-за неё производители и ритейлеры отделочных материалов ежегодно теряют миллиарды долларов.

Как это работает: пользователь делает фото помещения и накладывает на него обои, паркет и кафель, сохраняя полную фотореалистичность — с перспективами, тенями и полным интерьером.

На основе этой технологии Wizart создал мобильное приложение и плагин для веб-магазинов, и уже поставляет ее производителям обоев и розничным сетям, торгующим материалами для ремонта.

Parkmycar

Сервис автоматизации парковок на базе видеоаналитики.

Проект ищет свободные места на парковках (платные парковки, гостиницы, бизнес-центры, частные территории ЖКХ) и сдаёт их в аренду водителям. Точность сервиса достигается при помощи видеоаналитики: любые уличные камеры могут быть подключены к серверу, который ищет неэффективно используемые парковочные мест.

При этом городские администрации (например, Вильнюс, Каунас) готовы приобретать данные о том, сколько времени автомобиль простоял на уличной парковке, а также о наличии свободных мест в центре города, чтобы иметь возможность управлять трафиком, тарифами на парковку и отображать реальную ситуацию в своём приложении для водителей.

Рынок: рынок умных парковок к 2024 году будет иметь размер не менее $8 млрд. В Минске подключено 10 объектов, в ближайшие три месяца запустится сервис в Европе, там подготовлено 11 парковок (Вильнюс).

Filmustage

Съемки любого фильма начинается с анализа сценария. Нужно вычитать в среднем 120 страниц текста, а практически каждое слово отнести к определенной категории (реквизит, транспорт, локация, грим, костюмы и так далее). Сейчас это делается вручную. Стартап автоматизирует процесс при помощи нейронной сети, ускорив этот этап работы с дней до секунд.

Как это работает: сервис работает по принципу одной кнопки — пользователь загружает сценарий фильма, нейронная сеть его обрабатывает и отдает данные в удобном виде для дальнейшей работы в существующих программных решениях. Проект не нарушает привычный порядок работы, пользователям не нужно привыкать к новым инструментам. Он забирает ручную работу и интегрируется в существующие процессы, автоматизируя их.

Рынок: суммарно рынок кино и сериалов только в США составляет примерно $25 млрд в год и растет ежегодно на 10%.

Rocketdao

Задача проекта — помочь стартапам региона (бывший СССР) привлечь инвестиции на местном или мировом рынке. Большинство начинающих стартапов слабо представляют, как правильно валидировать свою идею, анализировать рынок, продукт, бизнес-модель. Также они не знают как правильно «упаковываться» и презентовать себя — и как следствие, не умеют привлекать инвестиции.

Как это работает: инфраструктурное решение включает в себя:

  • Инвестиционный онлайн-маркетплейс, а также платформу по оценке стартапов независимыми экспертами. Цель — помочь стартапам привлечь инвестиции, автоматизировать весь инвестиционный процесс и дать удобные каналы для взаимодействия венчурных проектов и инвесторов.
  • Startup Training Camp — акселерационная программа, организованная экспертным сообществом Rocket DAO, сообществом бизнес-ангелов Angels Band в партнерстве с инвестиционной компанией Volat Capital; цель — обучение и подготовка стартапов к привлечению инвестиций.
  • «Стартап Джедай» — онлайн-СМИ, посвященное венчурному рынку, где публикуются обучающие материалы, интервью с основателями стартапов, инвесторами и обзоры стартап экосистем.

Рынок: это рынок венчурного капитала, где целевая аудитория — непосредственно инвесторы и стартапы. Во втором квартале 2019 года общемировой объем этого рынка составил $52,7 млрд — по данным KMPG.

FastServe

Проект решает проблему очередей на точках питания во время проведения массовых мероприятий и потерю продаж у кейтеринга.

Как это работает: пользователь делает заказ через веб-приложение или чат-бот во время мероприятия (концерт, спорт или даже опера) и курьер приносит заказ к его месту (доступно в любой момент мероприятия).

Рынок: более $4 млрд. Страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия), Европы (Польша, Германия, Эстония) и СНГ (Россия, Украина). Каждый год на 15% растёт рынок доставки еды, и на 30% — рынок мероприятий.

Относительно количества стартапов в Беларуси: показатель в 1000 проектов фигурировал в исследовании, которое проводило «Имагуру» пару лет назад. Думаю, сейчас проектов больше, может около 1500-2000, так как за эти пару лет стартаперская активность существенно возросла. Появилось несколько новых акселераторов, «стартап-школа» проявляет активность в регионах, ну а то, что в ПВТ начали принимать молодые проекты, вообще здорово.

К счастью, 90% основателей осознают, что надо идти на глобальные рынки Европы и США, а не пытаться фокусироваться на соседнем российском рынке. Местные инвесторы тоже разделяют этот фокус и вкладывают средства только при условии, что у проекта есть перспектива экзита в США.

Валера Остринский
основатель группы компаний «Телвел»; член правления Angels Band

Minsk.page — онлайн-гид по релокации ИТ-специалистов в Минск.

Ежегодно туда перебираются тысячи людей из стран СНГ и ЕС, чтобы работать в стартапах и сервисных компаниях. Почти все белорусские ИТ-компании ориентированы на экспорт: разработчики заняты в американских и европейских проектах.

#белоруссия #стартапы

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