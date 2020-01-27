Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
В Mail.ru Group говорят, что в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме.
Утром 27 января 2019 года пользователи пожаловались на сбой в почтовом сервисе «Почта Mail.ru» — в частности, они не могут зайти в аккаунты.
По данным сервиса Downdetector, на 11:20 мск на проблемы пожаловались более 16 тысяч человек. Сбой затронул пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и других крупных городов.
«Небольшой процент пользователей почты испытывает сложности со входом в сервис. Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем их и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — заверили vc.ru в Mail.ru Group.
Я уже думал, что мою почту взломали, и пошёл восстанавливать... но получил ошибку и понял, что похоже кто-то прилёг 🌚
А я огромный архив скидывал коллеге в аське и на полчаса тоже отвалилась возможность скидывать медиафайлы у нас. Так что не только с почтой проблемы у них
файлы через ICQ? Неужели они этот функционал всё-таки починили?
Ну а как же еще фото коллегам скидывать, если не в корпоративном чате :)
О господи, кто то ещё пользуется ICQ)
Корпоративный чат, тоже был удивлен
И как оказалось таких немало, поспрашивал у знакомых
У меня один контакт висит в онлайне из 330 :)
у меня из 64 висит периодически 18, посчитал
А чтобы отправить сообщение - надо авторизоваться по телефону. :(
Почему не через Скайп?
Этим говном кто-то пользуется?
Рабочая у меня обычно на gmail, но и на mail много ящиков. Чем плоха их почта?
Почта для домена у них лучше чем от Яндекса.
дайте конкретики чем лучше, пожалуйста
У меня есть проекты и там, и там. На моей памяти imap Яндекса чаще зависали и тормозили. На мэйл. ру вообще не припомню.
Юзер френдли клиент для мобильных, как ни странно. "Почта Mail.RU" действительно хорошее приложение. Ну и еще по мелочи.
А что мешает поднять iRedMail и забыть вообще обо всём? Тупо через админку добавляешь новый домен и всё.
Использовать mail.ru как рабочую почту-это прискорбно.
Обоснуйте
Товарищ майор сейчас освободится, расскажет. Вообще использовать бесплатные сервисы для работы - не очень хорошо.
Очень спорное утверждение.
Когда ваш бизнес зависит от того, на что вы не можете влиять... =) Такое себе.
До сих пор не восстановили(( Работа встала..
восстановили
Да, ждём с надеждой что восстановят данные.
Вот тут можно покричать хором на мэйл))) https://downdetector.ru/ne-rabotaet/mail-ru/
Потому что сервера в Китае)))
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Ещё и СДЭК не работает.
Для СДЭКа это вполне штатная ситуация.
Хотя последние года два стало лучше
где у мейл ру поддержка оперативно отвечает?
На футурбе.
А можно ссылку, пожалуйста?
Mail.Ru Group предложила сторонним компаниям сервис для обслуживания ИТ-инфраструктуры
"Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем"
час назад все отлично работало, теперь вот легло и у нас))) устраняют пользователей...
Не работает 4 час почта. Может кто то подскажет куда писать им? Кнопка написать письмо не активна.
Видать накосячили что-то с деплоем. Админы хорошо провели выходные.
В пятницу делать выкатки - это признак дурного тона. Давайте на понедельник. С утра пришли на работу: ну что, поехали на прод!!! Эге-гей!
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Некритично, но неприятно.
В почтовом клиенте на телефоне теперь постоянно выскакивает ошибка.
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