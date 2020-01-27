В Mail.ru Group говорят, что в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме.

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Утром 27 января 2019 года пользователи пожаловались на сбой в почтовом сервисе «Почта Mail.ru» — в частности, они не могут зайти в аккаунты.

Shurik @Jokersw1986

Прошу Вас подсказать что к чему!

С уважением, Шурик! @mailru Добрый день! Что с почтой случилось? Конец света?! Массовый сбой! Ни зайти в аккаунт личной почты.Прошу Вас подсказать что к чему!С уважением, Шурик!

По данным сервиса Downdetector, на 11:20 мск на проблемы пожаловались более 16 тысяч человек. Сбой затронул пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и других крупных городов.