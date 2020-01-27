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Татьяна Боброва
5930

Пользователи сообщили о сбое в работе «Почты Mail.ru» — они не могут зайти в свои аккаунты Материал редакции

В Mail.ru Group говорят, что в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме.

59 комментариев
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Утром 27 января 2019 года пользователи пожаловались на сбой в почтовом сервисе «Почта Mail.ru» — в частности, они не могут зайти в аккаунты.

Shurik @Jokersw1986
@mailru Добрый день! Что с почтой случилось? Конец света?! Массовый сбой! Ни зайти в аккаунт личной почты.
Прошу Вас подсказать что к чему!
С уважением, Шурик!

По данным сервиса Downdetector, на 11:20 мск на проблемы пожаловались более 16 тысяч человек. Сбой затронул пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и других крупных городов.

«Небольшой процент пользователей почты испытывает сложности со входом в сервис. Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем их и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — заверили vc.ru в Mail.ru Group.

#новость #сбои #почтаmailru

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59 комментариев
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Олег Бочкарев

8

Я уже думал, что мою почту взломали, и пошёл восстанавливать... но получил ошибку и понял, что похоже кто-то прилёг 🌚

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Дмитрий Зинов

Олег
–1

А я огромный архив скидывал коллеге в аське и на полчаса тоже отвалилась возможность скидывать медиафайлы у нас. Так что не только с почтой проблемы у них

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

файлы через ICQ? Неужели они этот функционал всё-таки починили?

Ответить

Дмитрий Зинов

Sergei
0

Ну а как же еще фото коллегам скидывать, если не в корпоративном чате :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

В моё время оно не работало, точнее почти не работало.

Ответить

Денис Проскурин

Дмитрий
0

О господи, кто то ещё пользуется ICQ) 

Ответить

Дмитрий Зинов

Денис
0

Корпоративный чат, тоже был удивлен

И как оказалось таких немало, поспрашивал у знакомых

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

У меня один контакт висит в онлайне из 330 :)

Ответить

Дмитрий Зинов

Sergei
0

у меня из 64 висит периодически 18, посчитал

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

А чтобы отправить сообщение - надо авторизоваться по телефону. :(

Ответить

Виталий Воробьев

Дмитрий
0

Почему не через Скайп?

Ответить

Дмитрий Зинов

Виталий
0

Не доросли, увы :с

Ответить

the.nightmarez

3

Этим говном кто-то пользуется?

Ответить

Yuri Ahmedov

the.nightmarez
3

Это был 2008 год, мы были молоды и глупы. 

Ответить

lakoros

the.nightmarez
1

Рабочая у меня обычно на gmail, но и на mail много ящиков. Чем плоха их почта?

Ответить

Ильдар Тасмагулов

the.nightmarez
1

Почта для домена у них лучше чем от Яндекса.

Ответить

Александр Рудоманов

Ильдар
0

дайте конкретики чем лучше, пожалуйста

Ответить

Ильдар Тасмагулов

Александр
1

У меня есть проекты и там, и там. На моей памяти imap Яндекса чаще зависали и тормозили. На мэйл. ру вообще не припомню.
Юзер френдли клиент для мобильных, как ни странно. "Почта Mail.RU" действительно хорошее приложение. Ну и еще по мелочи.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ильдар
0

А что мешает поднять iRedMail и забыть вообще обо всём? Тупо через админку добавляешь новый домен и всё.

Ответить

Сергей Кузнецов

Ильдар
0

Апка Яндекса в разы лучше и вылизана почти до идеала.

Ответить

Nikita Shmidt

the.nightmarez
0

"пожаловались более 16 тысяч человек"

Ответить

Yuri Ahmedov

5

Использовать mail.ru как рабочую почту-это прискорбно. 

Ответить

Михаил Качалов

Yuri
0

Обоснуйте

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
2

Товарищ майор сейчас освободится, расскажет. Вообще использовать бесплатные сервисы для работы - не очень хорошо.

Ответить

Andrei Samuilik

Sergei
0

Очень спорное утверждение.

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrei
0

Когда ваш бизнес зависит от того, на что вы не можете влиять... =) Такое себе.

Ответить

Yuri Ahmedov

Михаил
0

Самое главное это спам, беспрерывный. Лагучий интерфейс.

Ответить

Mike Kosulin

5

Пользователи меилрушечки должны страдать
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Olga Zaharova

0

До сих пор не восстановили(( Работа встала..

Ответить

Alexey Fedorov

Olga
6

вы в мейл ру работаете? 

Ответить

Владимир Климов

0

восстановили

Ответить

Михаил Качалов

Владимир
3

нет

Ответить

NiceBuh ru

0

Да, ждём с надеждой что восстановят данные.

Ответить

Sergei Timofeyev

NiceBuh
0

с 2005 года, ага. Когда у них массовый падёж был :)

Ответить

Надя Глаголева

0

А через мобильный работает. На десктопе ошибка, да.

Ответить

Александр Холмяков

0

Вот тут можно покричать хором на мэйл))) https://downdetector.ru/ne-rabotaet/mail-ru/

Ответить

Стас Соболь

0

Подтверждаю. Уже час как не могут зайти

Ответить

Олег Евсеев

0

Потому что сервера в Китае)))

Ответить

Евгений Разманов

Олег
1

Заразились коронавирусом?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Александр Булгаков

0

И Архангельск тоже(

Ответить

Мовлам Аманов

0

Ещё и СДЭК не работает.

Ответить

Mike Kosulin

Мовлам
0

Для СДЭКа это вполне штатная ситуация.
Хотя последние года два стало лучше

Ответить

Василий Пупкин

0

где у мейл ру поддержка оперативно отвечает?

Ответить

Mike Kosulin

Василий
0

На футурбе.

Ответить

Глеб Семерня

Mike
0

А можно ссылку, пожалуйста?

Ответить

Mike Kosulin

Глеб
0

Да, конечно

http://futubra.com/

Ответить

Виталий Роко

0

Опана. У меня бизнес ящики у них. Думал, забыл домен продлить =)

Ответить

Кежик Буду

0

Оказывается у всех пользователей глючит mail.ru.

Ответить

Надежда Зуева

0

Только 2020 года

Ответить

Михаил Качалов

0

Mail.Ru Group предложила сторонним компаниям сервис для обслуживания ИТ-инфраструктуры

Mail.Ru Group предложила сторонним компаниям…
#новость #mailrugroup
vc.ru
Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Будут ронять бизнесы? :)

Ответить

lakoros

0

Да, есть такое.

Ответить

Александр Рудоманов

0

"Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем"

 
час назад все отлично работало, теперь вот легло и у нас))) устраняют пользователей...

Ответить

Павел Ворончихин

0

Не работает 4 час почта. Может кто то подскажет куда писать им? Кнопка написать письмо не активна. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
0

В спортлото.

Ответить

Da Rina

0

блин тоже восстановление пароля запросила, думала взломали(

Ответить

Andrei Samuilik

0

Видать накосячили что-то с деплоем.  Админы хорошо провели выходные.

В пятницу делать выкатки - это признак дурного тона. Давайте на понедельник. С утра пришли на работу: ну что, поехали на прод!!! Эге-гей!

Ответить

Sergey Nim

0

На майл.ру веселые быстрые ответы предлагают

Ответить

Комментарий удален

Mikhail Shamov

–1

Некритично, но неприятно.

В почтовом клиенте на телефоне теперь постоянно выскакивает ошибка.

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