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Тур может обойтись дешевле, чем билеты только в один город, говорят в компании.
Сервис для поиска авиабилетов Aviasales запустил услугу «Евротуры», с помощью которой пользователи могут найти оптимальный маршрут по нескольким городам Европы. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Сейчас сервис доступен в разделе «Путешествия» в iOS-приложении Aviasales, но скоро он появится и для Android. В компании пояснили, что сервис рассчитан в том числе на людей, которые готовы посетить сразу несколько городов, но не знают точный маршрут и время поездки.
Пользователь может выбрать город вылета (Москву или Санкт-Петербург) и количество городов, которые хочет посетить, а Aviasales найдёт наиболее выгодные комбинации перелётов и соберёт оптимальный маршрут. В компании говорят, что такой тур может обойтись дешевле, чем билеты только в один город.
Пока каждый билет необходимо выкупать отдельно, но в будущем Aviasales планирует добавить возможность покупки билетов на весь тур в «один клик».
В Aviasales отказались дать прогноз по количеству потенциальных пользователей сервиса, но отметили, что среди его основных задач — удержание и повышение лояльности аудитории.
Есть ощущение, что подрезали идею у
Любопытная штука. И как всегда, все сливки снимать владельцам огрызков( ну хоть расскажите в комментах, годнота сервис или так себе?
Есть https://www.kiwi.com/ru/nomad/, который доступен всем, работает давно и включает билеты на автобус и поезд при необходимости. Через них весной спланировал перелеты.
Функционал нулевой - единственное что можно выбрать это количество городов посещения
Тем временем сотрудники за свой счёт рабочие компы покупают)
При главнаркомане также было?
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