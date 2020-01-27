Тур может обойтись дешевле, чем билеты только в один город, говорят в компании.

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Сервис для поиска авиабилетов Aviasales запустил услугу «Евротуры», с помощью которой пользователи могут найти оптимальный маршрут по нескольким городам Европы. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сейчас сервис доступен в разделе «Путешествия» в iOS-приложении Aviasales, но скоро он появится и для Android. В компании пояснили, что сервис рассчитан в том числе на людей, которые готовы посетить сразу несколько городов, но не знают точный маршрут и время поездки.

Пользователь может выбрать город вылета (Москву или Санкт-Петербург) и количество городов, которые хочет посетить, а Aviasales найдёт наиболее выгодные комбинации перелётов и соберёт оптимальный маршрут. В компании говорят, что такой тур может обойтись дешевле, чем билеты только в один город.

Пока каждый билет необходимо выкупать отдельно, но в будущем Aviasales планирует добавить возможность покупки билетов на весь тур в «один клик».