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Сервисы
Татьяна Боброва
2718

Aviasales представил сервис для автоматического планирования туров по Европе Материал редакции

Тур может обойтись дешевле, чем билеты только в один город, говорят в компании.

12 комментариев
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Сервис для поиска авиабилетов Aviasales запустил услугу «Евротуры», с помощью которой пользователи могут найти оптимальный маршрут по нескольким городам Европы. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сейчас сервис доступен в разделе «Путешествия» в iOS-приложении Aviasales, но скоро он появится и для Android. В компании пояснили, что сервис рассчитан в том числе на людей, которые готовы посетить сразу несколько городов, но не знают точный маршрут и время поездки.

Пользователь может выбрать город вылета (Москву или Санкт-Петербург) и количество городов, которые хочет посетить, а Aviasales найдёт наиболее выгодные комбинации перелётов и соберёт оптимальный маршрут. В компании говорят, что такой тур может обойтись дешевле, чем билеты только в один город.

Пока каждый билет необходимо выкупать отдельно, но в будущем Aviasales планирует добавить возможность покупки билетов на весь тур в «один клик».

В Aviasales отказались дать прогноз по количеству потенциальных пользователей сервиса, но отметили, что среди его основных задач — удержание и повышение лояльности аудитории.

#новость #aviasales

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12 комментариев
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Дмитрий Васильев

9

Есть ощущение, что подрезали идею у 

https://vc.ru/tribuna/21178-eightydays

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Pavel Che

Дмитрий
0

Только хотел тоже самое написать,)) но как говорят "Хорошие художники копируют, великие художники воруют"

Ответить

Саша Гончар

–3

Любопытная штука. И как всегда, все сливки снимать владельцам огрызков( ну хоть расскажите в комментах, годнота сервис или так себе?

Ответить

Nikita Khapankov

Саша
1

Есть https://www.kiwi.com/ru/nomad/, который доступен всем, работает давно и включает билеты на автобус и поезд при необходимости. Через них весной спланировал перелеты.

Ответить

Alexandr Shilnikov

Саша
0

Нет

Ответить

Alx D

0

Не зря Лебедев А. вложился в eightydays.me

Ответить

Денис Тимофеев

0

Когда у тебя есть акции tripadvisor🤡

Ответить

Максим Королёв

0

Функционал нулевой - единственное что можно выбрать это количество городов посещения

Ответить

Yan Purvenes

0

Тем временем сотрудники за свой счёт рабочие компы покупают)

Ответить

Sergey Vlasov

Yan
0

При главнаркомане также было?

Ответить

Yan Purvenes

Sergey
0

Причем тут это?

Ответить

Иван Сельков

–2

Хорошее приложение - пользоваться им я конечно буду 🌏

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