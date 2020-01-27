Робот окупился менее чем за год, говорят в компании.

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«Билайн» подсчитал эффективность робота-бухгалтера RobBee: за всё время работы он помог оператору сократить расходы на более чем 50 млн рублей. Робот перевыполнил план на 40% и окупился менее, чем за год, рассказали vc.ru компании.

Оператор «принял в штат» робота в Объединённый центр обслуживания (ОЦО) в Ярославле в октябре 2018 года. RobBee проверяет кассовые документы, ищет недостачи и ошибки и следит за их исправлением.

Как и рассчитывали в компании, RobBee взял на себя проверку более 90% кассовых документов, снизил трудоёмкость в четыре раза и увеличил скорость работы на 30% без найма дополнительных сотрудников.

Робот может работать сразу с шестью системами, отметили в компании. Он освободил сотрудников компании от 70% ручной обработки документов и на 90% снизил риск ошибки.