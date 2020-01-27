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оказалась нейронной сетью
Робот окупился менее чем за год, говорят в компании.
«Билайн» подсчитал эффективность робота-бухгалтера RobBee: за всё время работы он помог оператору сократить расходы на более чем 50 млн рублей. Робот перевыполнил план на 40% и окупился менее, чем за год, рассказали vc.ru компании.
Оператор «принял в штат» робота в Объединённый центр обслуживания (ОЦО) в Ярославле в октябре 2018 года. RobBee проверяет кассовые документы, ищет недостачи и ошибки и следит за их исправлением.
Как и рассчитывали в компании, RobBee взял на себя проверку более 90% кассовых документов, снизил трудоёмкость в четыре раза и увеличил скорость работы на 30% без найма дополнительных сотрудников.
Робот может работать сразу с шестью системами, отметили в компании. Он освободил сотрудников компании от 70% ручной обработки документов и на 90% снизил риск ошибки.
Стоимость разработки и внедрения робота «Билайн» не раскрывает. В 2020 году RobBee будет учиться создавать закупочные документы по строительству мобильной сети, что поможет увеличить скорость процесса на 56%, отметили в компании. После этого RobBee будет выполнять работу, сопоставимую работе 120 сотрудников, рассказали в «Билайне».
Он освободил сотрудников компании от 70% ручной обработки документов и на 90% снизил риск ошибки.
Я так понимаю часть сотрудников от занимаемых должностей освободил тоже. Только в статье про это ни слова. Не совсем понятно чем теперь занимается штат если там такие оптимизации случились.
Очевидно, что бухгалтеры начали программировать, так как программисты без знания бухгалтерии могут наломать дров
Отличный кейс, хоть и преувеличенный. Это наша реальность, - роботы будут выполнять все больше простых и рутинных операций, поддающихся алгоритмизации. Это дешевле, качественнее и быстрее. А главное дешевле чем труд нанятых сотрудников и налоги с ним связанные.
Сэкономил 50 млн, при этом стоимость разработки не раскрывают. Интересно.
Вы как и я не сразу заметили - "Робот перевыполнил план на 40% и окупился менее, чем за год, рассказали vc.ru компании.", т.е. стоимость разработки менее 50 млн, судя по пресс-релизу
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