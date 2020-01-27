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Лиана Липанова
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«Билайн» рассказал об экономии 50 млн рублей чуть более чем за год благодаря замене бухгалтеров роботом RobBee Материал редакции

Робот окупился менее чем за год, говорят в компании.

8 комментариев
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«Билайн» подсчитал эффективность робота-бухгалтера RobBee: за всё время работы он помог оператору сократить расходы на более чем 50 млн рублей. Робот перевыполнил план на 40% и окупился менее, чем за год, рассказали vc.ru компании.

Оператор «принял в штат» робота в Объединённый центр обслуживания (ОЦО) в Ярославле в октябре 2018 года. RobBee проверяет кассовые документы, ищет недостачи и ошибки и следит за их исправлением.

Как и рассчитывали в компании, RobBee взял на себя проверку более 90% кассовых документов, снизил трудоёмкость в четыре раза и увеличил скорость работы на 30% без найма дополнительных сотрудников.

Робот может работать сразу с шестью системами, отметили в компании. Он освободил сотрудников компании от 70% ручной обработки документов и на 90% снизил риск ошибки.

Стоимость разработки и внедрения робота «Билайн» не раскрывает. В 2020 году RobBee будет учиться создавать закупочные документы по строительству мобильной сети, что поможет увеличить скорость процесса на 56%, отметили в компании. После этого RobBee будет выполнять работу, сопоставимую работе 120 сотрудников, рассказали в «Билайне».

#новость #билайн

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8 комментариев
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ЯжПрограммист

2

 Он освободил сотрудников компании от 70% ручной обработки документов и на 90% снизил риск ошибки.

Я так понимаю часть сотрудников от занимаемых должностей освободил тоже. Только в статье про это ни слова. Не совсем понятно чем теперь занимается штат если там такие оптимизации случились.

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Vyacheslav Anzhiganov

ЯжПрограммист
3

Очевидно, что бухгалтеры начали программировать, так как программисты без знания бухгалтерии могут наломать дров

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Дмитрий Захарьев

ЯжПрограммист
0

Отличный кейс, хоть и преувеличенный. Это наша реальность, - роботы будут выполнять все больше простых и рутинных операций, поддающихся алгоритмизации. Это дешевле, качественнее и быстрее. А главное дешевле чем труд нанятых сотрудников и налоги с ним связанные.

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Ivan Kolyhalov

Дмитрий
0

Это пока, потом появятся налоги на таких роботов. 

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Alexey Levin

1

Rob - от слова грабить?

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Вася Бездомный

0

Сэкономил 50 млн, при этом стоимость разработки не раскрывают. Интересно.

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Scott Freak

Вася
1

Вы как и я не сразу заметили - "Робот перевыполнил план на 40% и окупился менее, чем за год, рассказали vc.ru компании.", т.е. стоимость разработки менее 50 млн, судя по пресс-релизу

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Artemy

0

Какое грабительское название!

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