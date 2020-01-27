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С 15 апреля 2020 года в сервисе уже нельзя будет создавать новые приложения.
Google закроет конструктор приложений без навыков программирования App Maker 19 января 2021 года из-за низкого спроса, сообщили в компании.
Сервис будут отключать постепенно, объяснили в Google. Сейчас App Maker продолжает работать, но уже не в стадии активной разработки, отмечают в компании.
С 15 апреля 2020 года в конструкторе уже нельзя будет создавать новые приложения, но останется возможность редактировать существующие. С 19 января 2021 все приложения на базе App Maker перестанут работать. Данные App Maker, хранящиеся в облачной базе для разработчиков Google Cloud SQL, останутся без изменений.
Компания предупредила, что из-за специфического исходного когда App Maker пользователи не смогут напрямую перенести свои приложения на другую платформу, и посоветовала несколько других сервисов:
С момента основания Google закрыла 189 собственных проектов, ещё пять — планируется закрыть.
Тот случай, когда резко повысится спрос на приложение, которое закрыли из-за низкого спроса
Имхо проблема гугла не в том, что плохие продукты, а в том, что продукты не синхронизированы с маркетингом (если маркетинг вообще есть!)
PS
Полез тыкать конструктор
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