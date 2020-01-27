С 15 апреля 2020 года в сервисе уже нельзя будет создавать новые приложения.

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Google закроет конструктор приложений без навыков программирования App Maker 19 января 2021 года из-за низкого спроса, сообщили в компании.

Сервис будут отключать постепенно, объяснили в Google. Сейчас App Maker продолжает работать, но уже не в стадии активной разработки, отмечают в компании.

С 15 апреля 2020 года в конструкторе уже нельзя будет создавать новые приложения, но останется возможность редактировать существующие. С 19 января 2021 все приложения на базе App Maker перестанут работать. Данные App Maker, хранящиеся в облачной базе для разработчиков Google Cloud SQL, останутся без изменений.

Компания предупредила, что из-за специфического исходного когда App Maker пользователи не смогут напрямую перенести свои приложения на другую платформу, и посоветовала несколько других сервисов:

Для автоматизации сложных бизнес-процессов — AppSheet. Платформа поддерживает Cloud SQL и позволит создать приложение на базе существующих данных.

Для разработки и хостинга веб-приложений в дата-центрах Google — App Engine.

Для сбора данных — Google Forms. Сервис включает в себя много функций, которых не было в App Maker, отметили в компании.