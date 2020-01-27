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Сервисы
Лиана Липанова
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Google закроет конструктор приложений App Maker в 2021 году из-за низкого спроса Материал редакции

С 15 апреля 2020 года в сервисе уже нельзя будет создавать новые приложения.

10 комментариев
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Google закроет конструктор приложений без навыков программирования App Maker 19 января 2021 года из-за низкого спроса, сообщили в компании.

Сервис будут отключать постепенно, объяснили в Google. Сейчас App Maker продолжает работать, но уже не в стадии активной разработки, отмечают в компании.

С 15 апреля 2020 года в конструкторе уже нельзя будет создавать новые приложения, но останется возможность редактировать существующие. С 19 января 2021 все приложения на базе App Maker перестанут работать. Данные App Maker, хранящиеся в облачной базе для разработчиков Google Cloud SQL, останутся без изменений.

Компания предупредила, что из-за специфического исходного когда App Maker пользователи не смогут напрямую перенести свои приложения на другую платформу, и посоветовала несколько других сервисов:

  • Для автоматизации сложных бизнес-процессов — AppSheet. Платформа поддерживает Cloud SQL и позволит создать приложение на базе существующих данных.
  • Для разработки и хостинга веб-приложений в дата-центрах Google — App Engine.
  • Для сбора данных — Google Forms. Сервис включает в себя много функций, которых не было в App Maker, отметили в компании.

С момента основания Google закрыла 189 собственных проектов, ещё пять — планируется закрыть.

#новость #google

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10 комментариев
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Юрий Прусикин

19

То чувство когда узнал о сервисе из новости о его закрытии...

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Иван Вялков

3

Я первый раз про него слышу

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Денис Демин

2

У гугла был конструктор приложений? Теперь точно попробую

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Georgy Borisov

2

Был конструктор приложений? 😮

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Антон Ерофеев

1

Тот случай, когда резко повысится спрос на приложение, которое закрыли из-за низкого спроса

Ответить

Яна Кашаева

0

А вот яндекс бы не закрыл

Ответить

Артур Зарипов

0

+1 к кладбищу Гугл приложений.
Было 194 закрытых проктов, станет 195.

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Andy Lenty

0

У гугла был конструктор приложений?!

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Artemy

0

Ждём юбилейного двухсотого закрытия

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Сергей Щукин

0

Имхо проблема гугла не в том, что плохие продукты, а в том, что продукты не синхронизированы с маркетингом (если маркетинг вообще есть!)

PS
Полез тыкать конструктор

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