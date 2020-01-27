Американский сервис проката электросамокатов Bird объявил о покупке европейского конкурента Circ
Материал редакции
Это уже второй конкурирующий сервис, который Bird поглощает.
Американский сервис проката электросамоваров Bird объявил о покупке конкурента Circ, который работает в 14 европейских странах и в ОАЭ. Сумма сделки не раскрывается.
В результате сделки в Bird перейдут около 300 сотрудников европейского сервиса. Основная часть коллектива находится в Берлине.
Сделка говорит о консолидации сервисов по аренде самокатов в поисках прибыльной бизнес-модели, утверждает The Verge.
В начале 2019 года Bird купила другой конкурирующий сервис Scoot за $25 млн, напоминает издание. Так компания смогла вернуться на рынок Сан-Франциско, власти которого в августе 2018 года запретили всем сервисам по прокату электросамокатов (кроме Scoot и Skip Scooters) работать на территории города.
Кроме того, Bird продлит раунд финансирования серии D и увеличит общий размер инвестиций на $75 млн — до $350 млн. В октябре 2019 года компания уже привлекла $275 млн при оценке $2,5 млрд.
По данным The Information, в первом квартале 2019 года чистый убыток Bird составил почти $100 млн, выручка — около $15 млн.
Bird основан в 2017 году бывшим топ-менеджером Uber и Lyft Трэвисом Вандерзанденом. Сервис достиг оценки в $1 млрд в мае 2018 года первым среди конкурентов. За всё время компания привлекла около $700 млн, включая раунд финансирования серии D.
Роман Горновой
Электросамовары???
Ваня СамковРоман
Нуу..ну почему...почему обычная рифма это должно быть смешно???
Michael Tretyak
Интересно, выкупят ли они самокатный бизнес обсуждавшегося недавно Bolt
Фёдор Коновалов
Жду запуска самокатов в СПБ :)
Николай Брагин
Можно всё-таки уточнить выручку в 1 квартале 2019? Явно не 15 миллионов, при оценке в 2,5 миллиарда