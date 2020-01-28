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Пока стартап собирает заявки на участие в бета-тесте.
Гендиректор российского издания Rusbase Мария Подлеснова рассказала на своей странице в Facebook о запуске сервиса знакомств Adele. Подлеснова стала сооснователем стартапа.
Сейчас на сайте проекта пользователи могут оставить заявку на участие в бета-тесте. Согласно описанию, Adele создаёт чаты внутри приложения. Алгоритм сервиса использует наработки в области машинного обучения для создания пар, говорится в описании проекта.
Поиска по профилям не будет — пользователь сможет увидеть аккаунт собеседника только после соединения в чате. Разработчики также обещают прозрачную политику данных, например, пользователи смогут «в один клик» менять и удалять информацию о себе.
Мария Подлеснова рассказала в беседе с vc.ru, что сейчас команда ждёт добавления приложения в App Store, приложение для Android уже готово. От других комментариев она пока отказалась.
Сначала поговорить, а потом увидеть фото - звучит как трата времени :):
Ага, "люблю худых" уже не работает, конечно.
Я к тому что хорошая беседа не гарантирует, что и лицо на той стороне красивое. Но если на один раз, то кончено, почему бы не побеседовать. Тогда датасаенсмашинлернинг конечно сработают.
попахивает большим разочарованием когда выяснится что интересный собеседник внешне абсолютно не привлекателен
Ну за то там есть Артур Хачуян. Очень сильный Дата саенсист в России.
Есть
Tinder
Вполне мощный
Сервис знакомств
С ДатаСаентисами и ДатаСаентологоами.
Люди так любят склонять иностранные слова.
"Люди так любят склонять иностранные слова."
Вывод достойный очень сильного Дата саенсиста
Не взлетит
Надеюсь про ваши проекты так никто не скажет
Я прочитал описание и ничего не понял. Зашёл на сайт. И снова ничего не понял.
Приложение для знакомства решает проблему - знакомство. Сейчас я лайкаю девушек в тиндере и пишу [привет как дела]
Что даст это приложение ?
Выдаст мне только сисястых шатенок с IQ , баблом и на спорте ?)
ну например, подыщет собеседника на основе интересов, а не на основе хорошего фото, по которому выбирает обычный человек. Когда появилась взаимная симпатия в разговоре, предвзятость по остальным параметрам снижается (в том числе, по внешности), потому что оцениваешь уже не чужого человека, а заведомо приятного в общении.
Для поиска секс-партнера (на сайте секс и любовь идут сначала и уже потом дружба) таки да, графомания очень важная характеристика.
Добавьте, что разработчик сервиса Артур Хачуян. Очень сильный Дата саенсист в России.
звучит как предвыборный слоган.
"Голосуй за Артура Хачуяна. Очень сильный Дата саенсист в России."
Сколько от груди жмет?
Ну вот, теперь нужен второй очень сильный Дата саенсист чтобы понять сколько первый Дата саенсист жмет от груди
В дотку с сильным катал?
Тензором обмажутся своим и давай слова непонятные говорить. Как работает - объяснить не могут, но результаты иногда похожие на правду.
Серьёзно?
Кажется, я знаю, что буду писать горячим цыпочкам, когда мне захочется ipsum вечером в пятницу.
А почему бы и не lorum? вы ведь заметили откомментировали, люди увидели, вот уже и виральность взлетает!
Ощущение, что авторы проекта не совсем понимают процесс возникновения симпатий
И просто верят в гипотезу только потомоу что раньше так не делали
довольно бредовая идея. если люди друг другу не симпатичны изначально, о какой переписке может идти речь..
Только вот Rusbase основала всё же Алёна Попова, та, которая сейчас в политику ушла и борется против домашнего насилия.
И вот ещё интересно:
Adele requires all users to prove their identity
Adele нельзя пользоваться без подтверждения личности
Каким именно образом нужно прувать айдентити, ну либо подтверждать личность?
Паспорт, госуслуги, биометрика, приезд в офис?
"Давай поженимся" уже скоро будет не актуальным. ИИ будет создавать пары. А родители будут рассказывать детям на вопрос как вы познакомились: ИИ создал этот семейный союз))
Посмотрите 4 серию 4 сезона Черное зеркало, так как раз про ИИ который подбирает партнера и как найти подходящего тебе ))
Для нетворкинга много площадок. Для разговора по душам Wakie.
Неужели нашли тонкую материю (читай, нишу) знакомств, которую никто не замечал?
Очередной арт от программистов.
Все деньги потратили на ИИ if-else (ну или switch-case — не знаю, что у вас там за модель ИИ), а на дизайнера денег не осталось?
Серьезно ?)
Лайкаешь бабу. С ней интересно общаться , дальше пьёшь кофе :) потом койка , потом закс или пожить вместе 3)
Смысл время тратить на телек и парний , которые не заходят ?
А ещё можно быть харизматичным жирняком как я :) и все ок.
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Шел 2020-й а дейтинги еще делали...я слышал Баду уже резко упало, Тиндер -следующий
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