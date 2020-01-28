Пока стартап собирает заявки на участие в бета-тесте.

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Основательница российского издания Rusbase Мария Подлеснова рассказала на своей странице в Facebook о запуске сервиса знакомств Adele. Подлеснова стала сооснователем стартапа.

Сейчас на сайте проекта пользователи могут оставить заявку на участие в бета-тесте. Согласно описанию, Adele создаёт чаты внутри приложения. Алгоритм сервиса использует наработки в области машинного обучения для создания пар, говорится в описании проекта.

Поиска по профилям не будет — пользователь сможет увидеть аккаунт собеседника только после соединения в чате. Разработчики также обещают прозрачную политику данных, например, пользователи смогут «в один клик» менять и удалять информацию о себе.