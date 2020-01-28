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Сервисы
Татьяна Боброва
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Соосновательница издания Rusbase Мария Подлеснова представила сервис знакомств Adele Материал редакции

Пока стартап собирает заявки на участие в бета-тесте.

37 комментариев
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Соосновательница российского издания Rusbase Мария Подлеснова рассказала на своей странице в Facebook о запуске сервиса знакомств Adele. Подлеснова стала сооснователем стартапа.

Сейчас на сайте проекта пользователи могут оставить заявку на участие в бета-тесте. Согласно описанию, Adele создаёт чаты внутри приложения. Алгоритм сервиса использует наработки в области машинного обучения для создания пар, говорится в описании проекта.

Поиска по профилям не будет — пользователь сможет увидеть аккаунт собеседника только после соединения в чате. Разработчики также обещают прозрачную политику данных, например, пользователи смогут «в один клик» менять и удалять информацию о себе.

Мария Подлеснова рассказала в беседе с vc.ru, что сейчас команда ждёт добавления приложения в App Store, приложение для Android уже готово. От других комментариев она пока отказалась.

#новость

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37 комментариев
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Фёдор Коновалов

5

Не взлетит

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Юрий Другач

Фёдор
8

Надеюсь про ваши проекты так никто не скажет

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Фёдор Коновалов

Юрий
7

Я прочитал описание и ничего не понял. Зашёл на сайт. И снова ничего не понял.

Приложение для знакомства решает проблему - знакомство. Сейчас я лайкаю девушек в тиндере и пишу [привет как дела]

Что даст это приложение ?
Выдаст мне только сисястых шатенок с IQ , баблом и на спорте ?)

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Name

Фёдор
5

ну например, подыщет собеседника на основе интересов, а не на основе хорошего фото, по которому выбирает обычный человек. Когда появилась взаимная симпатия в разговоре, предвзятость по остальным параметрам снижается (в том числе, по внешности), потому что оцениваешь уже не чужого человека, а заведомо приятного в общении.

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Vsevolod Nesterenk

Name
4

Для поиска секс-партнера (на сайте секс и любовь идут сначала и уже потом дружба) таки да, графомания очень важная характеристика.

Ответить

Name

Vsevolod
0

Это вы ищете секс-партнера, не у всех такие цели. И при чем тут графомания, если речь о диалоге. Хотя именно вас я поняла: если на первом месте секс, то даже "привет" - это графомания.

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Vsevolod

Name
2

я не ищу, я читаю описание на сайте, там приоритет на "любовь и секс"

Ответить

Name

Vsevolod
0

где там такой приоритет? "Любовь. Секс. Дружба. Бизнес.
Adele — это платформа для любого из выбранного сценариев". По порядку следования слов, что ли? Да, пожалуй, стоило по алфавиту расставить, чтобы меньше додумывали.

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Sergey J

Name
8

Классическую форму брака описали. Влюбляются - спят - потом спят меньше и больше дружат - а потом мутят семейное дело, потому что давно дружат и доверяют, но секса нет, а "трахаются" теперь с бизнесом.

Ответить

John Liders

8

Сначала поговорить, а потом увидеть фото - звучит как трата времени :):

Ответить

Name

John
2

Наоборот, интересная идея. Найти интересного собеседника - тоже серьезная проблема. А когда нашел - отнесешься ко внешности уже с меньшим предубеждением.

Ответить

Vlad Romanchenko

Name
2

Ага, "люблю худых" уже не работает, конечно.

Ответить

Name

Vlad
0

не совсем понимаю, о чем вы. Но если кто-то "любит худых", это не значит, что они его любят. 

Ответить

Vlad Romanchenko

Name
1

Я к тому что хорошая беседа не гарантирует, что и лицо на той стороне красивое. Но если на один раз, то кончено, почему бы не побеседовать. Тогда датасаенсмашинлернинг конечно сработают.

Ответить

Name

Vlad
0

а почему на другой стороне обязательно должно быть красивое лицо? Тем более что не факт, что оно красивое на этой.

Ответить

Sergey J

Name
6

Мария, перелогиньтесь.

Ответить

Сослан Сакшин

Name
1

попахивает большим разочарованием когда выяснится что интересный собеседник внешне абсолютно не привлекателен

Ответить

Vsevolod Nesterenk

John
1

Ну за то там есть Артур Хачуян. Очень сильный Дата саенсист в России.

Ответить

Антон Гранд

Vsevolod
2

Есть
Tinder
Вполне мощный
Сервис знакомств
С ДатаСаентисами и ДатаСаентологоами.

Люди так любят склонять иностранные слова.

Ответить

Vsevolod Nesterenk

Антон
0

"Люди так любят склонять иностранные слова." 

Вывод достойный очень сильного Дата саенсиста

Ответить

Никита Лихачёв

6

Серьёзно?

Ответить

Dear Moscow,

Никита
0

Кажется, я знаю, что буду писать горячим цыпочкам, когда мне захочется ipsum вечером в пятницу.

Ответить

Антон Курочкин

1

Добавьте, что разработчик сервиса Артур Хачуян. Очень сильный Дата саенсист в России.

Ответить

Vsevolod Nesterenk

Антон
8

звучит как предвыборный слоган. 

"Голосуй за Артура Хачуяна. Очень сильный Дата саенсист в России."

Ответить

BearStrikesBack

Vsevolod
7

Сколько от груди жмет?

Ответить

Vsevolod Nesterenk

BearStrikesBack
2

Ну вот, теперь нужен второй очень сильный Дата саенсист чтобы понять сколько первый Дата саенсист жмет от груди

Ответить

Dear Moscow,

BearStrikesBack
0

 Сколько от груди жмет? 

90 дата-сетов на 10 итераций.

Ответить

Кирилл Макеев

Антон
4

В дотку с сильным катал?

Ответить

Антон Гранд

Кирилл
0

Да. Знатная Катка была. Ещё в WC3 нубов по лесам шугали.

Ответить

Andrey Kozhushny

3

Чат рулет icq 🤔

Ответить

Сослан Сакшин

3

Ощущение, что авторы проекта не совсем понимают процесс возникновения симпатий

И просто верят в гипотезу только потомоу что раньше так не делали

Ответить

From Siberia to London

0

Только вот Rusbase основала всё же Алёна Попова, та, которая сейчас в политику ушла и борется против домашнего насилия. 

Ответить

Dear Moscow,

0

И вот ещё интересно: 

Adele requires all users to prove their identity 

Adele нельзя пользоваться без подтверждения личности 

Каким именно образом нужно прувать айдентити, ну либо подтверждать личность? 
Паспорт, госуслуги, биометрика, приезд в офис?

Ответить

Михаил Седов

0

"Давай поженимся" уже скоро будет не актуальным. ИИ будет создавать пары. А родители будут рассказывать детям на вопрос как вы познакомились: ИИ создал этот семейный союз))

Ответить

Tim Akhmetov

0

Для нетворкинга много площадок. Для разговора по душам Wakie.
Неужели нашли тонкую материю (читай, нишу) знакомств, которую никто не замечал?

Ответить

Гриша Булыжников

0

довольно бредовая идея. если люди друг другу не симпатичны изначально, о какой переписке может идти речь..

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Maxim Petrukhin

0

Ну наконец-то хоть кто-то изобрёл соцсеть

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