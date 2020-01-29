Компания планирует объединить в одном приложении Gmail, приложение для видеоконференций и другие облачные сервисы.

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Google работает над приложением для бизнеса, в котором объединит почту Gmail, облачное хранилище Google Drive, приложение для видеоконференций Hangouts Meet и корпоративный мессенджер Hangouts Chat. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.

Приложение было представлено в середине января 2020 года руководителем облачного бизнеса Google Томасом Курианом на закрытой презентации для продавцов и деловых партнеров. Оно разрабатывается только для мобильных устройств, версия для ПК и веба пока не планируется, пишет издание.