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Сервисы
Татьяна Боброва
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Роскомнадзор объявил о блокировке почтового сервиса ProtonMail в России Материал редакции

Злоумышленники использовали его для отправки ложных сообщений о минированиях, объяснил регулятор.

  • 29 января 2020 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к швейцарскому почтовому сервису ProtonMail в России, рассказали в пресс-службе регулятора. Злоумышленники использовали сервис для рассылки ложных сообщений о минированиях на территории страны в 2019 году и 2020 году, пояснили в Роскомнадзоре.
  • В ProtonMail неоднократно отказывались предоставить регулятору сведения для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Также компания не предоставила информацию об администраторах почтовых ящиков, с которых приходили сообщения.
  • Согласно «закону Яровой», внесённые в реестр сервисы должны хранить данные о переписках и звонках пользователей полгода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Если сервис не предоставит запрашиваемую информацию, он будет заблокирован в России.
  • 23 января в ФСБ сообщили о блокировке зашифрованного почтового сервиса StartMail за рассылку сообщений о минированиях в России. Компания планирует обжаловать это решение.
  • ProtonMail основан в 2013 году в Швейцарии. Письма в сервисе шифруются сквозным алгоритмом, из-за чего их содержимое не могут изучить третьи лица, утверждает компания.

#новость #роскомнадзор #protonmail

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21 комментарий
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Nick Sidorov

8

Я все-таки настаиваю, чтобы запретили компьютеры. 

Ведь с них можно смотреть Порнохаб, разрушая традиционные ценности. 

Или вести неполиткорректные беседы 

Ну или даже Путина ругать!

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Александр Мазалецкий

Nick
0

И с телефонов тоже :)

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Anton Viktorovich

Александр
0

Берите выше! 
Береста! На ней такого можно накалякать! Ууууу... Даже какими-то ветрами сепаратизма повеяло!
Нужны радикальные меры. Запретить людям писать и выдать каждому по палке-копалке.

Ответить

Антон Курочкин

6

Хорошо, что есть ProtonVPN))

Ответить

Alexandr Leibowitz

4

Спасибо роскомнадзору - благодаря запрету множество людей узнало об этом чудесном сервисе!

Ответить

Маркетплейс Главное

Alexandr
0

Ща бы почтовые сервисы через РКН пиарить:)

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Руслан Сатыбаев

Alexandr
0

Отличная почта на самом деле, давно уже пользуюсь, с самого их основания (еще там русского интерфейса не было) и буду продолжать. Благо открывается даже через Tor

Ответить

Steve Evets

Alexandr
0

А что именно в нем чудесного?  /нет, я не оспариваю идиотизм его блокировки, просто интересуюсь/ 

Ответить

Sergei Timofeyev

4

А что мешало заблокировать приём сообщений от этого сервиса лишь в госаппарате?

Ответить

Yakov Manshin

Sergei
0

Глупость или криворукость госаппаратных админов.

Ответить

Sergei Timofeyev

Yakov
0

Ну если там Exim4, то я не удивлюсь. )))

Ответить

LolKekNet

3

Предлагаю запретить слова, есть информация что с помощью них общаются террористы(с)

Ответить

Маркетплейс Главное

LolKekNet
–3

Угу, колобок, чем ты это щас сказал?...)

Ответить

Руслан Сатыбаев

0

Уже не работает без VPN

Ответить

Andrey Kulakov

Руслан
1

Вот это я понимаю скоростная реакция на настоящее преступление!)

Ответить

Алексей Штейн

0

tutanota удобнее)

Ответить

Маркетплейс Главное

0

Запретили бы думать и читать уже.

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Vladislav Eliseev

0

Отличный сервис. Спасибо РКН за популяризацию подобных сервисов через всевозможные запреты. 

Ответить

Александр Кабешов

0

А с каких пор Роскомнадзор популяризирует? Если это делают СМИ. Непонятна риторика комментаторов.

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Антон Лисин

0

Хуйтец им на аоротник

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Dmitry Vasechkin

0

идиоты, уже отключили, там столько всего к этой почте привязано дибилы

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