Злоумышленники использовали его для отправки ложных сообщений о минированиях, объяснил регулятор.
- 29 января 2020 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к швейцарскому почтовому сервису ProtonMail в России, рассказали в пресс-службе регулятора. Злоумышленники использовали сервис для рассылки ложных сообщений о минированиях на территории страны в 2019 году и 2020 году, пояснили в Роскомнадзоре.
- В ProtonMail неоднократно отказывались предоставить регулятору сведения для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Также компания не предоставила информацию об администраторах почтовых ящиков, с которых приходили сообщения.
- Согласно «закону Яровой», внесённые в реестр сервисы должны хранить данные о переписках и звонках пользователей полгода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Если сервис не предоставит запрашиваемую информацию, он будет заблокирован в России.
- 23 января в ФСБ сообщили о блокировке зашифрованного почтового сервиса StartMail за рассылку сообщений о минированиях в России. Компания планирует обжаловать это решение.
- ProtonMail основан в 2013 году в Швейцарии. Письма в сервисе шифруются сквозным алгоритмом, из-за чего их содержимое не могут изучить третьи лица, утверждает компания.
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Nick Sidorov
Я все-таки настаиваю, чтобы запретили компьютеры.
Ведь с них можно смотреть Порнохаб, разрушая традиционные ценности.
Или вести неполиткорректные беседы
Ну или даже Путина ругать!
Александр МазалецкийNick
И с телефонов тоже :)
Anton ViktorovichАлександр
Берите выше!
Береста! На ней такого можно накалякать! Ууууу... Даже какими-то ветрами сепаратизма повеяло!
Нужны радикальные меры. Запретить людям писать и выдать каждому по палке-копалке.
Антон Курочкин
Хорошо, что есть ProtonVPN))
Alexandr Leibowitz
Спасибо роскомнадзору - благодаря запрету множество людей узнало об этом чудесном сервисе!
Маркетплейс ГлавноеAlexandr
Ща бы почтовые сервисы через РКН пиарить:)
Руслан СатыбаевAlexandr
Отличная почта на самом деле, давно уже пользуюсь, с самого их основания (еще там русского интерфейса не было) и буду продолжать. Благо открывается даже через Tor
Steve EvetsAlexandr
А что именно в нем чудесного? /нет, я не оспариваю идиотизм его блокировки, просто интересуюсь/
Sergei Timofeyev
А что мешало заблокировать приём сообщений от этого сервиса лишь в госаппарате?
Yakov ManshinSergei
Глупость или криворукость госаппаратных админов.
Sergei TimofeyevYakov
Ну если там Exim4, то я не удивлюсь. )))
LolKekNet
Предлагаю запретить слова, есть информация что с помощью них общаются террористы(с)
Маркетплейс ГлавноеLolKekNet
Угу, колобок, чем ты это щас сказал?...)
Руслан Сатыбаев
Уже не работает без VPN
Andrey KulakovРуслан
Вот это я понимаю скоростная реакция на настоящее преступление!)
Алексей Штейн
tutanota удобнее)
Маркетплейс Главное
Запретили бы думать и читать уже.
Vladislav Eliseev
Отличный сервис. Спасибо РКН за популяризацию подобных сервисов через всевозможные запреты.
Александр Кабешов
А с каких пор Роскомнадзор популяризирует? Если это делают СМИ. Непонятна риторика комментаторов.
Антон Лисин
Хуйтец им на аоротник
Dmitry Vasechkin
идиоты, уже отключили, там столько всего к этой почте привязано дибилы