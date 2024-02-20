Telegram будет выдавать Premium тем, кто разрешит использовать свой номер для отправки SMS-кодов другим пользователям Статьи редакции
Возможность доступна только в некоторых странах и только пользователям Android.
- Внимание на запуск программы Peer-to-Peer Login обратила редакция Telegram Info, новостью с ней поделился пользователь из Индонезии. Сама компания список стран не приводит. В Telegram Info допускают, что функцию запустили в регионах с высокими тарифами на отправку SMS.
- На справочной странице Telegram напомнил, что авторизация в сервисе требует ввода кода подтверждения, в частности из SMS, но «степень надёжности» связи у операторов разнится в зависимости от региона и «других факторов». Потому компания и предложила пользователям «сдавать» свои номера как «транзитные», чтобы обеспечить лучшее покрытие.
- Согласно условиям программы одноранговой авторизации, участник даёт согласие на то, что Telegram сможет отправлять через него до 150 SMS с кодами в месяц — за его счёт. Денежная компенсация не предусмотрена ни на время участия в инициативе, ни после выхода.
- В качестве вознаграждения Telegram обещает выдавать подарочный код на покупку подписки Premium на месяц, но для этого через пользователя должно пройти определённое количество SMS. Порог может зависеть от региона. В Индонезии, судя по скриншоту собеседника Telegram Info, это 100 сообщений.
- Telegram вправе изменять эту «квоту» в одностороннем порядке. Участник получит уведомление об изменениях за 30 дней до их вступления в силу и сможет заранее отказаться от дальнейшего участия. Помимо этого сервис уточняет, что в случае утраты подарочного кода новый выдавать не будут.
- Компания также предупредила, что не может скрыть номер отправителя от получателя, поэтому участник программы должен осознавать риски. Привлечь Telegram к ответственности за возможное преследование или любые другие неудобства не получится.
- Участник также соглашается не связываться с получателем, даже если тот ответит на автоматически отправленное SMS с кодом. Если он разгласит «любые» личные данные получателя, в том числе мобильный номер, его ждёт исключение из программы и потенциальный судебный иск.
- В справке сказано, что участие в программе не приравнивается к работе в Telegram или партнёрству с ним. Если человек попытается выдать себя за сотрудника сервиса, его отключат от Peer-to-Peer Login Program.
- Самостоятельно выйти из программы можно в любое время — в таком случае номер исключат из списка «транзитных». За выход также сочтут удаление приложения и «разлогинивание».
- Telegram отмечает, что оставляет за собой право когда угодно свернуть программу и вместе с этим забрать функции Premium.
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После первой смс для скамера или наркошопа бутылка в жопе в подарок.
Ну главное бесплатно ;)
Одни плюсы
Если какой-то ноунейм шлет тебе авторизационные данные в очень важный тебе сервис, безусловно, хочется сразу быть спокойным и доверчивым…
Но идея, как идея, прикольная
Я тут не вижу особых рисков тот в плане privacy для получателя SMS. Это просто проверочный код по SMS, его может использовать только тот, кто запросил.
Зато есть privacy проблема у отправителя SMS, номер телефона как никак персональные данные и с его помощью можно однозначно идентифицировать человека.
Да сейчас покупая симку, можно случайно получить в подарок старый чей-то аккаунт в соц. сетях и даже доступ в банкинг. Поэтому проблема вообще в привязке сервисов к номеру телефона.
Лет 10 уже у меня так в наследство страница вк, от чувака который принял ислам. На его странице там много соболезнований было, всякие свечки с ангелами и прочая атрибутка смерти была размещена. Ну и родственники мне подтвердили, что тот помер. Много лет просил поддержку ВК удалить ее, говорил что чувак мертвый давно. Но они от меня требовали документы о смерти, а где я их возьму. Удалил стандартными средствами, где после полугода, якобы должна сама уадлится. Страница удалилась, но глючное ВК настолько глючное, что в итоге опять стал заходить на его страницу, она сама восстановилась. Вобщем я плюнул просто вписал мне нужные имя фамилию, поудолял старых его дружков, группы, и использую в своих целях. А ВК им похуй, 7 лет не могли разобраться, а щас и мне похуй, со страницы мертвеца тоже приколько сидеть. Она у меня не основная, так для сопутсвующих целей, периодически ВК, воссттанавливает изначальные ФИО, и блокирует страницу, но посколько номер телефона много лет мой, я ее слегкостью разблокирую и продолжаю использовать в личных целях.
кул стори
Мм почему тогда нет риска для получателя если в детализации от оператора будет номер телефона на который отправлялось смс.
Т.е. когда вам нонейм звонит и диктует код подтверждения это норм, а смс от ноунейм не норм? Хотя сейчас многие сервисы присылают не именные смс, так как операторы охерели от цены на них.
Любопытная загогулина, но того не стоит.
Вангую, что эта программа накроется из-за проблем privacy ее участников.
Обязательно найдутся люди, которые начнут названивать по номерам отправителя SMS и требовать тех. поддержки телеграмм, восстановления доступа, удаления персональных данных из сообщений Телеграмм и т.п.
Ну и просто неадекваты.
Премиум дают всего на месяц, а твой номер могут использовать и после отказа от программы, не стоит оно того вообще.150 смс в месяц с кодами, можно с ума сойти уже проще оплатить этот премиум и все
Бедные индонезийцы может и подкинутся на такое предложение
Да им будто особо тг премиум и не нужен..
Но премиум на месяц дают каждый месяц, верно?
Преследование или подписка в телеге, чтобы добавить смайлик рядом с именем? Конечно, подписка
Ну ставим запрет на передачу смс. Читаем их и опа 100 логинов у вас в кармане.
норм стартап кстати
интересно, а если ркн или другая служба зарегает мешок своих симок))
ну в России думаю этот метод работать не будет. Не пойдут на это.
Ничего не понял, но на всякий случай иди-ка ты, телеграм, нахуй с такими инициативами.
Дешевле просто купить прием смс на сервис и все )
да тут вообще покупать они не будут нечего.
Какое заманчивое предложение.
Интерсная идея. Не очень понятно, правда, какие реальные риски несет участник отправки. На первый взгляд - риск попасть в базы спамящих и получить проблемы с дозвоном
"злоупотребление услугами связи"
пропаганда запрещенного мессенджера (если он таким числится в какой-то стране или станет после)
попадение в список контактов неизвестного и неограниченного круга лиц, которых потом будут привлекать к уголовной ответственности и шерстить звонки и смс
...
А я то думаю откуда у большинства одноразовых спам-аккаунтов премиум подключен.
Тайна раскрыта
Минусы будут?
Звучит как какая то лажа
Хм, а как они собрались делать это программно? На iOS приложение вроде как не может отправлять смс. На Андроиде насколько я помню такая же проблема.