Adobe начала тестировать ИИ-помощника, который умеет пересказывать PDF-файлы и отвечать на вопросы Статьи редакции
Компания добавит подписку на инструмент после бета-теста.
- Adobe представила бета-версию AI Assistant для своих программ для работы с PDF-файлами. Его смогут протестировать подписчики Acrobat Standard, Pro и Teams без дополнительной платы, пишет The Verge. Когда сервис выйдет из бета-теста, компания планирует запустить отдельную подписку.
- Ассистент может коротко пересказать текст, предложить вопросы о содержании документа в диалоговом интерфейсе и найти ответы на них, добавлять ссылки для перехода к конкретному фрагменту текста и другое. Ответы чат-бота можно скопировать, чтобы отправить их по электронной почте или вставить в презентацию.
- Как долго продлится бета-тест, Adobe не уточнила. В будущем компания планирует расширить возможности ИИ-помощника: добавить возможность работы с несколькими документами и типами документов, редактирование с помощью ИИ, интеграцию с Firefly и другое.
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Афигеть, акробат ещё живой. 😳
А, что с ним не то? Счета, договора, КП, заявления вроде все в PDF отправляют, а не в Google Docs.
Очень большая вера в Adobe и их AI направление.
У компании аудитория просто громаднейшая во всех их сервисах и программах. Там можно такое кол-во данных собирать и обучать ИИ, что ни одной другой компании AI генераторе и не снилось.
Кстати они же как-то делали в этом акробате распознавание отсканированного текста ещё до подъёма нейросетей.
Это технология OCR (optical character recognition / оптическое распознавание символов). Это без ИИ делалось. И не только Adobe. Но сейчас уже нейросети в т.ч., естественно, вовсю применяются для этого.
Как будто они одни это делали.
Представляете, как люди с ограниченными возможностями радуются таким новостям)
Ха, пересказывать пдф любой может, как насчёт внятного пересказа условий формирования пенсий в РФ?
Каждый утюг уже умеет пересказывать то что погладил
Ну русский им никогда не осилить!