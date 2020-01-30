ФРИИ и израильский Нuman Digital Capital инвестируют в платформу до 250 млн рублей за три года.
- IDX (на 100% принадлежит ФРИИ; управляет платформой для верификации данных физических и юрлиц) разработала маркетплейс «Датамания», пишет «Коммерсантъ». Платформа позволит пользователям управлять доступом к своим личным данным и зарабатывать на предоставлении бизнесу согласия на их использование.
- Новый проект в равных долях принадлежит ФРИИ и израильскому инвестфонду Нuman Digital Capital, указывает издание. Они уже инвестировали в сервис 50 млн рублей, общий объём инвестиций за три года может составить до 250 млн рублей.
- В ФРИИ рассказали, что «Датамания» подписала несколько контрактов с крупными операторами персональных данных. Сервис станет доступен на iOS и Android весной 2020 года. Пользователи должны будут заполнить профиль на сайте или в приложении и добавить ссылки на аккаунты в соцсетях и сервисах.
- Вознаграждение может быть денежным — по схеме кэшбэка, а также в виде бонусов или скидок, говорят в компании. По данным компании, сейчас бизнес готов платить от 20 до 200 рублей за разные категории данных, «Датамания» будет получать комиссию в 15% от оборота.
- В компании утверждают, что легитимность всех этапов работы проекта подтверждена регуляторами. Компания уже тестировала прототип сервиса на 110 тысяч пользователей. Всего в течение года «Датамания» рассчитывает набрать 1 млн пользователей.
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Антон Гранд
Зачем платить если может получить бесплатно?
Sergei TimofeyevАнтон
Купив базу на DVD на перекрёстке в центре?
Николай Демидов
Бред.