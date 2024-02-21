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Полина Лааксо

«Яндекс» представил нейросеть, которая прогнозирует распространение вулканического пепла Статьи редакции

В компании говорят, что с ней городские службы и учёные смогут оперативнее оповещать о ситуации авиацию, жителей и туристов и эффективнее устранять последствия выбросов.

  • Над сервисом работали команды Yandex Cloud, «Яндекс Погоды» и «Школы анализа данных». Он работает как интерактивная карта. Можно выбрать вулкан и отметить период, за который требуется показать высоту, а также распространение пепельного облака.
  • Там же будет видно, как облако «передвигалось» каждый час в течение суток с момента выброса. Если выброс случился «только что», система предскажет, как будет пепел будет перемещаться в течение ближайших 24 часов.
  • Сервис работает на базе модели машинного обучения и математической модели рассеивания примесей в атмосфере. Первая отслеживает момент выброса пепла, а вторая высчитывает, где будет находиться облако. Для обучения алгоритмов использовали фото- и видеоархивы геофизической службы РАН, которые та собирала с 2000 года.
  • Текущая версия сервиса позволяет следить за распространением пепла на семи вулканах Камчатки — региона, который входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, где происходят постоянные извержения вулканов и пеплопады.
  • По словам авторов проекта, при желании можно адаптировать сервис для прогноза распространения выбросов пепла «в любой точке мира», а также дообучить модели, чтобы отслеживать другие вещества «природного или техногенного характера» — например, технические газы на промышленных предприятиях.
  • В «Яндексе» также полагают, что карта может быть полезна не только университетам, учёным и спасательным службам, но и туристическим компаниям, которые хотят планировать безопасные маршруты.

#яндекс #нейросети #новости

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29 комментариев
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 Таир Бакиев

А распространение ядерного пепла она предсказывать умеет?

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Юрий Б.

А есть исходные данные для обучения?

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Марк

Сейчас будут

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Таир Бакиев

ну вообще данные есть и их довольно много. Вопрос лишь доступности их для обучения.

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Келсо

Скорее всего ядерный пепел прогнозировать и не обязательно

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Мигель Маркин

А это не для нас нужно, у нас то все хорошо, а вот западу точно не помешало бы

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Вася Пражкин

Конечно, Полина не зря же написала:

По словам авторов проекта, при желании можно адаптировать сервис для прогноза распространения выбросов пепла «в любой точке мира»
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Мигель Маркин

Яндекс погода у меня вечно все очень коряво предсказывала

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Артур Кожевников

У меня вообще впечатление, что когда получалось верно - это было чистое совпадение.

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Невероятный Блондин

Все эти датчики отключаются также оперативно как и камеры уличного наблюдения.
Ну вы поняли ))

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Denis Avakumov

а зачем кому то отключать датчики распространения вулканического пепла?

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Невероятный Блондин

Это их надо спросить, зачем отключать

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Zloy Marketolog

А зачем скрывали аварию в Чернобыле и на Маяке? Зачем ухудшают нормативы по качеству воздуха?

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Евгений Широков

Пойду свои проверю

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Виталий Калинин

нет не поняли, можно по подробнее, у вас есть подобный опыт?))

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Невероятный Блондин

Follow the agenda

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debil
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Микростефан

А вот я яндексом бы такого не получилось

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Виталий Калинин

это они в ответ на количество хейта в их адрес?))) Типа такой тонкий троллинг, дескать пепел от ваших пер...ов осядет вот тут))

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ШАБАШ

ПЕПЕЛ ХАВАЕТ.

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Коля Сергеевич

А пепел сгоревшей любви покажет? А то у меня надвигается по ощущениям что-то...

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Fo Bo Hatt

это конечно круто, просто поражает область применения ИИ сейчас

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Роман Романов

а ответственность за достоверность несет?

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Евгений Широков

Для этого вам необходимо приобрести подписку Яндекс+

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Griby Lenina

С дождем в Саратове на этой неделе мы ошиблись. С морозом в Петербурге — тоже. Про оттепель в Архангельске, я вообще молчу! Что бы нам еще предсказать, коллеги?

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Maxim Fox

Не существует мощностей, чтобы предсказывать погоду точно. Там миллиарды-триллионы операций, вариантов. Поэтому да, нынешние возможности, именно, угадать на ближайшие дни.

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Аникин

Когда уже будет ЯАстрология? Таро разложим и все такое, % предсказания, главное, такой же останется

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Игорь Г.

Думаю скоро. Мы же в этом году вроде как раз вошли в новую эру (духовную)

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Wittgenstein

Приятно видеть, что специалисты Яндекса не сидят без дела. Осталось на Каггле скачать базу пассажиров Титаника и предсказать, кто имеет больше шансов остаться в живых. Мо-лод-цы!

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