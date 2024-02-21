«Яндекс» представил нейросеть, которая прогнозирует распространение вулканического пепла Статьи редакции
В компании говорят, что с ней городские службы и учёные смогут оперативнее оповещать о ситуации авиацию, жителей и туристов и эффективнее устранять последствия выбросов.
- Над сервисом работали команды Yandex Cloud, «Яндекс Погоды» и «Школы анализа данных». Он работает как интерактивная карта. Можно выбрать вулкан и отметить период, за который требуется показать высоту, а также распространение пепельного облака.
- Там же будет видно, как облако «передвигалось» каждый час в течение суток с момента выброса. Если выброс случился «только что», система предскажет, как будет пепел будет перемещаться в течение ближайших 24 часов.
- Сервис работает на базе модели машинного обучения и математической модели рассеивания примесей в атмосфере. Первая отслеживает момент выброса пепла, а вторая высчитывает, где будет находиться облако. Для обучения алгоритмов использовали фото- и видеоархивы геофизической службы РАН, которые та собирала с 2000 года.
- Текущая версия сервиса позволяет следить за распространением пепла на семи вулканах Камчатки — региона, который входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, где происходят постоянные извержения вулканов и пеплопады.
- По словам авторов проекта, при желании можно адаптировать сервис для прогноза распространения выбросов пепла «в любой точке мира», а также дообучить модели, чтобы отслеживать другие вещества «природного или техногенного характера» — например, технические газы на промышленных предприятиях.
- В «Яндексе» также полагают, что карта может быть полезна не только университетам, учёным и спасательным службам, но и туристическим компаниям, которые хотят планировать безопасные маршруты.
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А распространение ядерного пепла она предсказывать умеет?
А есть исходные данные для обучения?
Сейчас будут
ну вообще данные есть и их довольно много. Вопрос лишь доступности их для обучения.
Скорее всего ядерный пепел прогнозировать и не обязательно
А это не для нас нужно, у нас то все хорошо, а вот западу точно не помешало бы
Конечно, Полина не зря же написала:По словам авторов проекта, при желании можно адаптировать сервис для прогноза распространения выбросов пепла «в любой точке мира»
Яндекс погода у меня вечно все очень коряво предсказывала
У меня вообще впечатление, что когда получалось верно - это было чистое совпадение.
Все эти датчики отключаются также оперативно как и камеры уличного наблюдения.
Ну вы поняли ))
а зачем кому то отключать датчики распространения вулканического пепла?
Это их надо спросить, зачем отключать
А зачем скрывали аварию в Чернобыле и на Маяке? Зачем ухудшают нормативы по качеству воздуха?
Пойду свои проверю
нет не поняли, можно по подробнее, у вас есть подобный опыт?))
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А вот я яндексом бы такого не получилось
это они в ответ на количество хейта в их адрес?))) Типа такой тонкий троллинг, дескать пепел от ваших пер...ов осядет вот тут))
ПЕПЕЛ ХАВАЕТ.
А пепел сгоревшей любви покажет? А то у меня надвигается по ощущениям что-то...
это конечно круто, просто поражает область применения ИИ сейчас
а ответственность за достоверность несет?
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С дождем в Саратове на этой неделе мы ошиблись. С морозом в Петербурге — тоже. Про оттепель в Архангельске, я вообще молчу! Что бы нам еще предсказать, коллеги?
Не существует мощностей, чтобы предсказывать погоду точно. Там миллиарды-триллионы операций, вариантов. Поэтому да, нынешние возможности, именно, угадать на ближайшие дни.
Когда уже будет ЯАстрология? Таро разложим и все такое, % предсказания, главное, такой же останется
Думаю скоро. Мы же в этом году вроде как раз вошли в новую эру (духовную)
Приятно видеть, что специалисты Яндекса не сидят без дела. Осталось на Каггле скачать базу пассажиров Титаника и предсказать, кто имеет больше шансов остаться в живых. Мо-лод-цы!