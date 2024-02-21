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Маша Цепелева

«Яндекс» добавил в «Переводчик» YandexGPT для редактирования англоязычных текстов Статьи редакции

Функции доступны в десктопной версии сервиса.

  • YandexGPT в «Переводчике» может переписать текст в нужном стиле или исправить ошибки. Функции доступны в новом разделе «Редактор» в десктопной версии, рассказали в компании.
  • В «Яндексе» предполагают, что сервис может быть полезен в том случае, если надо написать письмо иностранному коллеге, подготовить доклад или пост в социальные сети. YandexGPT отредактирует текст, но «не исказит изначальный смысл». Функцию можно применить на весь текст или на отдельные предложения.
  • «Переводчик» также может предложить синонимы для слов или выражений. В ближайшее время пользователям станут доступны ещё две функции: добавление редко употребляемых слов или фразеологизмов, а также упрощённой лексики для людей с базовым уровнем владения языком.

#новости #яндекспереводчик #yandexgpt

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2 комментария
Невероятный Блондин

Всё еще пользуетесь яндексом? У меня для вас две плохие новости.

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Инло Макс

Так ведь нормальная тема, многим может пригодиться

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