Главная задача Avast — обеспечивать безопасность пользователей в сети и предоставлять контроль над их конфиденциальностью. Любые действия, которые ставят под угрозу доверие пользователей, являются неприемлемыми для Avast.

Приватность наших пользователей является для нас важнейшим приоритетом, поэтому мы решили действовать оперативно. Мы решили закрыть Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергают сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами, которые являются для нас основополагающими.