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Доверие пользователей — приоритет для компании, говорят в Avast.
Avast планирует прекратить предоставлять данные своей дочерней компании Jumpshot и начать её ликвидацию, говорится в блоге компании.
Jumpshot продолжит работать и платить подрядчикам до окончания работы. Компания пообещала своевременно уведомить клиентов о прекращении предоставления услуг передачи данных.
В конце января 2020 года Motherboard опубликовало результаты совместного расследования с PCMag. Издание утверждало, что Avast через дочернюю компанию Jumpshot за «миллионы долларов» продаёт данные пользователей крупным корпорациям. Несмотря на то, что сведения не включали персональные данные, по ним можно было установить личность некоторых пользователей, указывало Motherboard.
В декабре 2019 года Forbes сообщал, что Avast с 2013 года собирает данные об интернет-активности пользователей и продаёт их сторонним компаниям. В самой компании подчёркивали, что речь не идёт о продаже конфиденциальных данных.
"дочернюю компанию Jumpshot"
Дочерняя компания Джамшут.
"Доверие пользователей — приоритет для компании, говорят в Avast."
"Аваст торговал данными пользователей с фб, гуглом и прочими"
(^_^)
Avast объявила о планах ликвидировать дочернюю Jumpshot
И открыть новую компанию LeapBurst.
думаю остальные занимаются тем же. как и всякие сервисы предиктивного набора на виртуальной клавиатуре на андроиде с облачным хранением типа свифткей.
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