Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Татьяна Боброва
634

Avast объявила о планах ликвидировать дочернюю Jumpshot на фоне обвинений в продаже данных об активности пользователей Материал редакции

Доверие пользователей — приоритет для компании, говорят в Avast.

6 комментариев
В закладки

Avast планирует прекратить предоставлять данные своей дочерней компании Jumpshot и начать её ликвидацию, говорится в блоге компании.

Главная задача Avast — обеспечивать безопасность пользователей в сети и предоставлять контроль над их конфиденциальностью. Любые действия, которые ставят под угрозу доверие пользователей, являются неприемлемыми для Avast.

Приватность наших пользователей является для нас важнейшим приоритетом, поэтому мы решили действовать оперативно. Мы решили закрыть Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергают сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами, которые являются для нас основополагающими.

Ондрей Влчек
гендиректор Avast

Jumpshot продолжит работать и платить подрядчикам до окончания работы. Компания пообещала своевременно уведомить клиентов о прекращении предоставления услуг передачи данных.

В конце января 2020 года Motherboard опубликовало результаты совместного расследования с PCMag. Издание утверждало, что Avast через дочернюю компанию Jumpshot за «миллионы долларов» продаёт данные пользователей крупным корпорациям. Несмотря на то, что сведения не включали персональные данные, по ним можно было установить личность некоторых пользователей, указывало Motherboard.

В декабре 2019 года Forbes сообщал, что Avast с 2013 года собирает данные об интернет-активности пользователей и продаёт их сторонним компаниям. В самой компании подчёркивали, что речь не идёт о продаже конфиденциальных данных.

#новость #avast

Сервисы
Подписан
Отписаться
Как накручивают 100 баллов на Google PageSpeed
Привет. В статье «23 заблуждения про скорость загрузки твоего сайта» я упоминал о возможном обмане PageSpeed и способах разоблачить такое «ускорение» сайта.
2
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","avast"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 104181, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jan 2020 15:59:29 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Менеджмент AI/BigData-продуктов
курс от практиков рынка, без воды, практика (бонус при регистрации + скидка 30%)
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 104181, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/104181\/get","add":"\/comments\/104181\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/104181"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vl Al

3

"дочернюю компанию Jumpshot"

Дочерняя компания Джамшут.

Ответить

Игорь Рачук

Vl
0

Будет открыта новая компания "Вазген".

Ответить

Nelson Arel

Vl
–2

Вы хотели написать "Джампшот"?

Ответить

Павел Ружейников

3

"Доверие пользователей — приоритет для компании, говорят в Avast."
"Аваст торговал данными пользователей с фб, гуглом и прочими"
(^_^)

Ответить

Dear Moscow,

2

 Avast объявила о планах ликвидировать дочернюю Jumpshot

И открыть новую компанию LeapBurst.

Ответить

Денис Колокольцев

0

думаю остальные занимаются тем же. как и всякие сервисы предиктивного набора на виртуальной клавиатуре на андроиде с облачным хранением типа свифткей.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Nimax
Подписан
Отписаться
Большая HR-карта
Никита Михеенков о плакате Nimax для компаний, которые соревнуются за специалистов в ИТ, digital, менеджменте и других …
3
Joom
Подписан
Отписаться
Как протестировать две сотни источников трафика и не сойти с ума от фрода
Рассказывает Михаил Битеряков, специалист по трафику Joom.
3
Одноклассники
Подписан
Отписаться
От частных уроков к онлайн-школе и доходу в 200 тысяч рублей в месяц: бизнес-история репетитора из Астрахани
Сработало продвижение в соцсетях.
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Anatoliy Larin
за день
То что я перечислил было за 6 лет :)  Работаю на основной работе и есть сбережения, которые я радостно сливаю. За эти полляма получил вагон опыта и эмоций уже.
«Душу» — пробники нишевой парфюмерии по подписке
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Slavik Shvets

Что делать, если Ваш управленец…

Roman Sokolov

А не слишком ли много я учусь

Yuri Istomin

Инвестиции в «голубые фишки…

Денис Колокольцев

Avast объявила о планах…

Roman Sokolov

А не слишком ли много я учусь

Vyacheslav…

Суд в США обязал Apple и…

Oleg Anokhin

Мы создали снегоход и выставили…

Grigoriy Zubenko

«Опора России» попросила ФАС…

smm DAD Developer…

Суд в США обязал Apple и…

smm DAD Developer…

Суд в США обязал Apple и…

Андрей Морозов

Сколько стоит сайт построить

Sergey Snezar

Взлом роста: как growth hacking…

Anna Lee Martiness

Спам в Gmail: как вернуть…

Владимир Толстиков

Game of Roles: как мы решали…

Ivan Matveev

Мы создали снегоход и выставили…

Rudolf Cunningham

Обойтись без биохакинга…

Иван Ломакин

Взлом роста — как Growth…

Дарина Фролова

«Из аптек пропал “Арбидол…

Gleb Antoshkin

Шесть точек роста эффективности…

Татьяна Гильдебрандт

Полезный чек-лист: монтаж…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }