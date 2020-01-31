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Евгений Делюкин
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Apple запустила переработанные «Карты» с панорамами и трехмерными зданиями на территории США Материал редакции

К концу 2020 года обновление запустится в Европе.

18 комментариев
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Apple объявила, что завершила развертывание обновления приложения «Карты» в США — с подробными данными о дорогах, пешеходных дорожках, трехмерными зданиями, парками, аэропортами и другими ориентирами.

Apple заявляет, что помимо детализации карт улучшилась точность навигации и добавлены новые функции:

  • Look Around (в русской версии — «Осмотритесь»). Режим панорамного просмотра улиц с высокой детализацией и 360-градусным обзором.
Apple
  • Коллекции. Пользователи могут создавать списки любимых или интересующих мест и делиться ими с другими.
Apple
  • Избранное. На панели карт появилась вкладка с избранными местами пользователя и возможностью проложить маршрут в одно касание.
Apple

Среди других функций «Карт»:

  • Информация об общественном транспорте в реальном времени. В «Картах» появилось подробное расписание и маршруты автобусов и метро, время отправления и возможность проложить маршрут с использованием транспорта.
  • Отправка ETA (примерного времени прибытия). Получатели могут следить за передвижением пользователя, а «Карты» в режиме реального времени обновляют таймер с учетом пробок.
  • Статус рейса. «Карты» используют Siri для сканирования календаря, почты и Wallet пользователя, чтобы показывать время вылета, номер терминала и другую информацию о ближайшем рейсе.
  • Карты помещений для аэропортов и торговых центров. На них отображаются статусы магазинов, места отдыха и этажи зданий.
  • Произношение на естественном языке. В голосовой навигации используется движок Siri для произношения — это упрощает взаимодействие с «Картами» и навигацию пользователя.
  • Flyover — просмотр достопримечательностей с высоты птичьего полёта.

Apple заявляет, что «Карты» не собирают информацию о пользователе: приложение не требует Apple ID для входа, а такие функции, как ETA, обрабатываются только на самом устройстве. Любые собранные «Картами» данные генерируются с помощью случайных идентификаторов, которые постоянно сбрасываются.

В письме Конгрессу США в ноябре 2019 года Apple заявила, что на разработку новой версии Apple Maps с 2012 года потратила «миллиарды долларов». Компания планирует обновить карты по всему миру. Развертывание новых карт в Европе начнется в конце 2020 года, заявил вице-президент Apple по разработке ПО Эдди Кью.

#новость #apple #карты

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18 комментариев
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Сергей Сергеев

5

Здесь Яндекс не любят и я попаду под минуса,
Но в их картах это все давно уже есть и их карты я считаю лучшими
Раньше недостатком было то, что актуальность информации о местах желала оставлять лучшего, но сейчас в этом плане очень сильно прибавили даже в моем городке

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Mikhail Tatsky

Сергей
18

 А мне больше 2gis нравится.

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Serge Velikan

Mikhail
0

не люблю 2гис только из-за одной тупости - когда я нажимаю в приложении "где поесть", то он показывает мне место в триллиарде километров от меня

и для того, чтобы понять, где я могу поесть прямо сейчас а не через миллион лет, НАДО НАЖАТЬ КНОПКИ "РЯДОМ" и "ОТКРЫТО"

бесит, но альтернативы нет :)

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Владислав Булатов

Сергей
2

Яндекс 👎🏻

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Alex Petrov

Сергей
–2

Думаете Apple,  на треть от  прибыли за  2019 ,  нужно было купить Яндекс целиком из-за карт?

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Phil Balita

Alex
1

согласен с комментатором выше, 2gis больше по душе, могли бы 2 gis и купить

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From Siberia to London

Сергей
0

Так в России и не будет новых карт Apple, только в Европе выкатят и то к концу года.

Ответить

Ivan Smekalov

Сергей
0

Всё есть? ETA и коллекции, которыми можно поделиться? Flyover? Статус рейса?

Ответить

Sergey Vlasov

Ivan
0

Flyover давно есть. Посмотрите Суздаль, Владимир.

Ответить

Igor

Сергей
0

яндекс карты в двух картинках

Ответить

Stanislav

3

Чот на 2гис уж очень сильно похоже. Интересно сколько лямов долларов наши ребята тратят на тоже самое)

Ответить

Alexander Marfitsin

3

К плюсам карт Эпла отнесу верстку. У Гугла она отвратительная, все какое-то блеклое и неконтрастное, понять границы дома иногда невозможно. У Яндекса в этом плане все хорошо. 

Ответить

Николай Беликов

Alexander
0

У Яндекса нет поддержки CarPlay, правда :(

Ответить

Mila Alex

0

Что у Гугл , что у Эппл, что у Яндекса за последние 10 лет нет оцифровки улиц на моих любимых Сейшелах. В 2020 году это просто какой-то позорище!

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Александр Медведев

Mila
2

хуелах

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Sergey Vasiliev

0

У Гугла уже пол мира в 3д есть из фоток,а эти тут экструд научились делать)

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Timur

Sergey
1

Полмира хорошо, но еще лучше, если бы у них мой дом на карте банально появился. ))

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Igor Chimbur

0

У Гугл давно уже всё это есть. 
 Статус рейса

Удобная штука, оценил в поездке прошлой осенью. Не знаю, есть ли такое у Яндекса, но интеграция Google Maps с Pixel в этом плане крутая.

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