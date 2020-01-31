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оказалась нейронной сетью
К концу 2020 года обновление запустится в Европе.
Apple объявила, что завершила развертывание обновления приложения «Карты» в США — с подробными данными о дорогах, пешеходных дорожках, трехмерными зданиями, парками, аэропортами и другими ориентирами.
Apple заявляет, что помимо детализации карт улучшилась точность навигации и добавлены новые функции:
Среди других функций «Карт»:
Apple заявляет, что «Карты» не собирают информацию о пользователе: приложение не требует Apple ID для входа, а такие функции, как ETA, обрабатываются только на самом устройстве. Любые собранные «Картами» данные генерируются с помощью случайных идентификаторов, которые постоянно сбрасываются.
В письме Конгрессу США в ноябре 2019 года Apple заявила, что на разработку новой версии Apple Maps с 2012 года потратила «миллиарды долларов». Компания планирует обновить карты по всему миру. Развертывание новых карт в Европе начнется в конце 2020 года, заявил вице-президент Apple по разработке ПО Эдди Кью.
Здесь Яндекс не любят и я попаду под минуса,
Но в их картах это все давно уже есть и их карты я считаю лучшими
Раньше недостатком было то, что актуальность информации о местах желала оставлять лучшего, но сейчас в этом плане очень сильно прибавили даже в моем городке
А мне больше 2gis нравится.
не люблю 2гис только из-за одной тупости - когда я нажимаю в приложении "где поесть", то он показывает мне место в триллиарде километров от меня
и для того, чтобы понять, где я могу поесть прямо сейчас а не через миллион лет, НАДО НАЖАТЬ КНОПКИ "РЯДОМ" и "ОТКРЫТО"
бесит, но альтернативы нет :)
Думаете Apple, на треть от прибыли за 2019 , нужно было купить Яндекс целиком из-за карт?
согласен с комментатором выше, 2gis больше по душе, могли бы 2 gis и купить
Так в России и не будет новых карт Apple, только в Европе выкатят и то к концу года.
Всё есть? ETA и коллекции, которыми можно поделиться? Flyover? Статус рейса?
Чот на 2гис уж очень сильно похоже. Интересно сколько лямов долларов наши ребята тратят на тоже самое)
К плюсам карт Эпла отнесу верстку. У Гугла она отвратительная, все какое-то блеклое и неконтрастное, понять границы дома иногда невозможно. У Яндекса в этом плане все хорошо.
Что у Гугл , что у Эппл, что у Яндекса за последние 10 лет нет оцифровки улиц на моих любимых Сейшелах. В 2020 году это просто какой-то позорище!
У Гугла уже пол мира в 3д есть из фоток,а эти тут экструд научились делать)
У Гугл давно уже всё это есть.
Статус рейса
Удобная штука, оценил в поездке прошлой осенью. Не знаю, есть ли такое у Яндекса, но интеграция Google Maps с Pixel в этом плане крутая.
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