К концу 2020 года обновление запустится в Европе.

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Apple объявила, что завершила развертывание обновления приложения «Карты» в США — с подробными данными о дорогах, пешеходных дорожках, трехмерными зданиями, парками, аэропортами и другими ориентирами.

Apple заявляет, что помимо детализации карт улучшилась точность навигации и добавлены новые функции:

Look Around (в русской версии — «Осмотритесь»). Режим панорамного просмотра улиц с высокой детализацией и 360-градусным обзором.

Apple

Коллекции. Пользователи могут создавать списки любимых или интересующих мест и делиться ими с другими.

Apple

Избранное. На панели карт появилась вкладка с избранными местами пользователя и возможностью проложить маршрут в одно касание.

​ Apple

Среди других функций «Карт»:

Информация об общественном транспорте в реальном времени. В «Картах» появилось подробное расписание и маршруты автобусов и метро, время отправления и возможность проложить маршрут с использованием транспорта.

Отправка ETA (примерного времени прибытия). Получатели могут следить за передвижением пользователя, а «Карты» в режиме реального времени обновляют таймер с учетом пробок.

Статус рейса. «Карты» используют Siri для сканирования календаря, почты и Wallet пользователя, чтобы показывать время вылета, номер терминала и другую информацию о ближайшем рейсе.

Карты помещений для аэропортов и торговых центров. На них отображаются статусы магазинов, места отдыха и этажи зданий.

Произношение на естественном языке. В голосовой навигации используется движок Siri для произношения — это упрощает взаимодействие с «Картами» и навигацию пользователя.



Flyover — просмотр достопримечательностей с высоты птичьего полёта.



Apple заявляет, что «Карты» не собирают информацию о пользователе: приложение не требует Apple ID для входа, а такие функции, как ETA, обрабатываются только на самом устройстве. Любые собранные «Картами» данные генерируются с помощью случайных идентификаторов, которые постоянно сбрасываются.