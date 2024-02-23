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Полина Лааксо

Роскомнадзор сообщил об инциденте с утечкой персональных данных россиян на 500 млн записей Статьи редакции

Кто допустил утечку, что за данные оказались в публичном доступе и сколько среди них уникальных — неизвестно.

  • Регулятор уже приступил к расследованию, рассказал ТАСС заместитель руководителя РКН Милош Вагнер и добавил: один этот случай «покрыл практически весь 2023 год», когда в интернет, по информации ведомства, попало около 300 млн записей.
  • Всего за первые полтора месяца 2024 года РКН зафиксировал 19 «фактов утечек», в результате которых в онлайне оказалось свыше 510 млн строк с данными о россиянах.
Источник фото: «Известия»
  • В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказания за утечки: вводит оборотные штрафы и тюремные сроки. VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие его раскритиковали, но депутаты поддержали проект в первом чтении. После этого банки предложили отменить оборотные штрафы или заменить их на штрафы от уставного капитала.
  • В январе 2024 года исследователи DLBI сообщили, что по итогам 2023-го количество связанных с Россией утечек данных превысило 290 штук. В результате тех инцидентов злоумышленники получили доступ к 123 млн адресов электронной почты и 240 млн телефонных номеров. «Известия» называли последние «уникальными», но в DLBI уточняли: они уникальны только в пределах одной утечки.
  • Аналитики InfoWatch, в свою очередь, рассказывали РБК, что в частности из российских финансовых организаций за 2023 год без учёта платёжных данных «утекло» 170,3 млн записей — это больше, чем в 2022-м, в 3,2 раза.

#новости #утечкиданных

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 Blog Er

И это только год начался)) к концу года 5 млрд строк наберётся, как думаете?))

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Вадим Д.

Слишком много записей у россиян.
Вот оставят только госуслуги и количество слитых данных будет совпадать с количеством россиян.
Просто и удобно.

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Boozy Woozy

А откуда эта база 500млн. утекла интересно. Такое количество, мне кажется, может быть только у каких-то крупнейших банков. Или служб доставки. Или операторов связи.

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Бот ЦИПсО #66213

Это еще ничего, вот начнет биометрия утекать — вот это весело будет. Лицо и голос не поменять, как пароль и даже как паспорт.

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Артём Артёмов

И Тинькофф который собирает биометрию 😎👍🏻

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Ракс

Новость класс)
Что-то утекло у кого-то когда-то, но утекло на 500 млн. строк, это точно.

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Boozy Woozy

Видимо, очень уж известный источник утечки, раз его, как Воландеморта, нельзя называть вслух.

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Ракс

Или просто кто-то очень хорошо готовил материал.

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Boozy Woozy

на других ресурсах тоже источник утечки не называют, эта новость не только на vc

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Цифровые комплексы

Биометрия - это надёжно и удобно, говорили они, ваши данные всегда в безопасности..

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умный человек

разве биометрия утекла?

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