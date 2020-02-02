Стартапы недели: маркетплейс домов, онлайн-турагентство и сервис проверки пользователей по базам сотовых операторов

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапднябыло всего два стартапа, но зато несколько статей на другие темы:

Bounce — шеринг скутеров из Индии. Сама тема уже никого не удивляет, но в проекте есть несколько новых решений.

REX — ещё один «новый риелтор» в США. Индустрия слишком неэффективна, невозможно себе представить, что нынешние риелторы продержатся в таком же виде и следующие 20 лет.



Статья об Automation — новой функции в iOS 13 и размышления о причинах её появления.



Статья о том, как Adobe зарабатывает на невнимательных пользователях своего софта. Не очень честно зарабатывает, прямо скажем.



Небольшая статья о московской недвижимости. Статистика говорит сама за себя.



Тест закончен, перехожу в регулярный режим. Раз в 2 недели буду встречаться со всеми желающими в коворкинге GrowUp. Ближайшая встреча — уже в понедельник, 3 февраля.

На YouTube-канале вышел ролик, интервью с патентным поверенным в США. Он рассказывает о буднях своей профессии, о патентной системе в США. Почему Facebook не судится с Apple и сколько патентов нужно стартапу.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Zagster, Paynearme, Ever и Pindrop – без новостей, SnapTravel без новостей растет. Happiest Baby без новостей и это плохие новости.

«B2B туристическое агентство с мобильным приложением». Стартап нанял живых людей-агентов, клиенты пишут им в чат, а они бронируют авиабилеты и отели.

В прошлом году стартап привлек раунд в $37 млн – для него это большая сумма – и поднял цены для клиентов. Так держать!

Payfone интегрируется с сотовыми операторами и на основе их данных предоставляет API проверки информации о пользователе. Клиент, например, вводит в интернет-магазине свой телефон, но чужое имя, а Payfone ловит его за руку.

Стартап привлекает деньги ежегодно, почти по расписанию, в этот раз был раунд на $24 млн. Так же регулярно компания говорит о выходе за пределы США, но, судя по внешним признакам, дело не ладится.

CrediFi – энциклопедия американской коммерческой недвижимости и займов под неё. Стартап закрылся. На рынке он был неуникален, в лобовой конкуренции кто-то должен умереть, не повезло CrediFi.

Roofstock – американский маркетплейс домов, фокусирующийся на сделках, когда и продавец и покупатель используют недвижимость под сдачу, а не для жизни.

3 недели назад стартап привлек раунд на $50 млн. Любопытно, что среди инвесторов есть американский фонд «Сбербанка», Fort Ross Ventures. Болеем за наших!

Продуктовая новость – запуск сервиса инвестиции в кусочек дома. Стартап сам покупает недвижимость и управляет ей, инвесторы владеют небольшими паями и получают арендный доход без забот. Схема популярна в коммерческой недвижимости, даже в России Aktivo есть, но для отдельных квартир – вижу впервые.

Brainly – проект с механикой Quora или «Ответы Mail.Ru», предназначенный для вопросов по школьной программе.

Рост аудитории похоже закончился, а с монетизацией всё не очень хорошо, но достигнутые 150 миллионов MAU – сами по себе отличный актив, инвесторы продолжают верить. В июле стартап привлек $30 млн по оценке около $100 млн. В инвесторах – наша Runa и великий Naspers.

Allostat – коллтрекинг для самых бедных. Чтобы не платить за телефонию, звонки распределялись на физически разные трубки, а менеджер по продажам после звонка заносил в базу, на какой номер звонили. А дальше всё как у больших – Allostat знает, какая интернет-кука видела именно этот телефон, дашборды, аналитика. Счастье маркетолога.

Проекту уже два года, от наивной версии он постепенно мигрирует в сторону «настоящих» продуктов, уже появилась интеграция с провайдерами виртуальной телефонии, но тарифы остаются старыми, супердешевыми на фоне конкурентов.

Внешних денег стартап не привлекает, окупается и живет на свои.