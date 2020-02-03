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Андрей Фролов
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Фотосервис от Google протестирует платную доставку напечатанных лучших фотографий за месяц Материал редакции

Выбирать фото будет сам сервис.

  • Фотосервис Google Photos запустил закрытое тестирование подписки на ежемесячную доставку напечатанных фотографий. Компания автоматически выбирает 10 лучших снимков из всех, которые сделал пользователь за месяц, и предлагает их напечатать в формате 10 на 15 см на картонной подложке.
  • Пользователь может выбрать, какие типы изображений сервис должен выбирать в первую очередь — например, пейзажи или фото с конкретными людьми или животными. Также доступен вариант «всего понемногу». Перед печатью фото можно отредактировать.
  • Услуга стоит $8 в месяц и на момент теста доступен только в США и по приглашениям. Пользователи, которые отобраны для тестирования, увидят в веб-версии Photos баннер с предложением опробовать сервис.
  • Google предполагает, что такие фото станут хорошим подарком для близких людей или «будут идеально выглядеть на холодильнике или в рамках». 9to5Google отмечает, что услуга по подписке может стать дополнительным источником выручки для изначально бесплатного сервиса.
Google Photos trialing monthly subscription to…
Back in September, Photos added large canvas prints, as well as individual prints. A Google Photos…
9to5google.com

#новость #google

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6 комментариев
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Roman Trifonov

9

Совсем скоро появится приложение, которое следит за всеми твоими подписками. И пользоваться им можно будет только по подписке. 

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Алексей Петровский

Roman
2

Банковское приложение?

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Александр Горелик

5

я вот часто пользуюсь камерой телефона как заметками - не для красоты чтобы напомнить или зафиксировать, и ИИ телефона частенько подсовывает эти кадры в автоматические  ролики с воспоминаниями. Думаю на холодильнике фото чеков или там вещей для авито будут отлично смотреться 😂

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Эльдар Муртазин

Александр
1

Представьте, какие кадры ИИ подсовывает Безосу. 

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Pavel Zhukov

Александр
0

Поэтому специально для таких ситуаций:
Пользователь может выбрать, какие типы изображений сервис должен выбирать в первую очередь — например, пейзажи или фото с конкретными людьми или животными. 

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Andrey Petrosyan

0

Ии конечно жжот иногда собак с котами путает 🤣, но я бы не отказался от печати лучших фоток по моему выбору, с доставкой.. Предлагал когда то такую фичу яндекс диску, чот замялись...

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