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Таня Боброва

Минцифры вернулось к идее обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов в России Статьи редакции

По аналогии с европейским законом о цифровых рынках.

  • Министерство планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму в весеннюю сессию, пишет «Ъ» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Этот документ ведомство анонсировало ещё в декабре 2022 года. Сейчас он дорабатывается по предложениям администрации президента.
  • Весной 2023 года «Ъ» писал, что разрабатываемые нормы затронут не только Apple, а всех владельцев мобильных операционных систем, производителей устройств и владельцев крупных магазинов приложений.
  • Похожий закон о цифровых рынках (DMA) приняли в ЕС в 2022 году, все его положения вступят в силу в марте 2024-го. Apple уже подтвердила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в Евросоюзе.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что аналогичные DMA нормы, в случае принятия в России, могут упростить работу попавшим под санкции разработчикам, «но без подробностей трудно сказать, насколько им в целом проще или сложнее станет работать с Apple». При этом идея Минцифры «не выглядит бесперспективной»: несмотря на прекращение продаж в России, Apple продолжает выполнять решения судов и платить штрафы в стране.

#новости #apple

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 Игорь Алакчеев
По аналогии с европейским законом о цифровых рынках.

По аналогии обяжут Яндекс обеспечить поддержку Apple Music и других музыкальных стримингов на своих колонках?

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kotletnik

Это другое

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Виктор

Очередная глупая инициатива с бесполезными спамными приложениями от мейл ру

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Владислав Трешкин

Здесь что блять опять не так? Инициатива скорее от банков, которые слегка заебались, что их выпиливают через день со стора

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Vova Zhevnov

Насколько помню юридической ответкой Яблока для ЕС стали какие-то свои условия модерации приложений на сторонних площадках.
Даже если разрешат сторонние магазыны и у нас, банковские аппки так же смогут выпиливать и со сторонних магазинов.
Тогда в ином случае магазины не получат одобрение от самих Яблок и будут тем или иным способом отстранены от распространения ПО на их устройства.🤷‍♂️

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Анатолий Я.

Правила модерации там такие же, так что банкам ничего не светит. Для игровой индустрии там много интересного, для остальных пока не ясно.

P.S как будто в Минцифры этого не знают и просто хайпуют в СМИ

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Виктор

Чего ты несёшь? Там в списке нет банков. Одна ерунда уровня одноклассников и рутуба

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Иванов Иван

Чуешь разницу между "официальная причина" и "реальная причина"?

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Владислав Трешкин

В каком списке? Там возможность устанавливать приложения не только с апп стора. Как только такая возможность будет - все банки добавят свои приложения в эти самые сторонние сторы. Причем тут списки?

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Виктор

Иди проспись, когда хоть одно адекватное приложение от банков там будет, тогда и поговорим

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Иванов Иван

Когда будет - тогда и будет. Какой тогда будет банкам смысл извращаться в офф сторе когда можно спокойно разместиться в паралельном сторе?

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Карим Ибрагимов

Виктор видать путает эту историю с историей предустановленных приложений. Это две разные истории, дядь Вить

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Виктор

Вот помойные приложения на андроид, плюс Касперский. И этот хлам невозможно удалить без костылей

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Domorost

а где же поиск от Яндекса?!)

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Иванов Иван

Предустановленные приложения и присутствие в сторе это немного разные вещи.

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Владислав Трешкин

Да ты новость не прочитал и сыпешь тут свою желчь. Речь о том, чтобы можно было завезти условный ruStore и оттуда устанавливать приложения! А не на новые устройства предустанавливать

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Andrey Gordeev

Они не предустановлены. Просто ярлычки висят

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Draglodrunchik

а это на какой ос? похожее, с предустановленными в виде ярлыков, видел на realme

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Вадим Д.
обязать Apple разрешить

Можно предварительно, кстати, оштрафовать. Чтобы мыслей разных о несерьёзности не возникало.

И вот когда Apple окончательно плюнет на российских пользователей-владельцев полукирпичных девайсов — на сцене в белом плаще появятся поделки на авроре и всех спасут.

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Доктор Шкутко

Только как их на эпловские кирпичи поставить в этом случае, пока никто не знает. Любопытно удалить с Эпла все и залить авроровский Линукс можно?

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Вадим Д.

Да нафиг? Всё снести и поставить GTA. Стильно, модно, молодёжно!

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Доктор Шкутко

Это да. Захотел развлечься, завалил пару проституток в игре и бонусом открылся интимсити :)

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Maxim Sergeevich

Как я понял со слов профильных разработчиков, то вопрос установки Андроида на iPhone в теории решаем, но очень заморочено и полной совместимости не достичь. А уж с Линукс, наверное, всё ещё сомнительней

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Доктор Шкутко

Столько жучков АНБ, что невозможно грамотно поломать телефон? Тогда понятно, почему вертикаль США дозволяет ему работать в РФ, здесь у каждой шлюхи чиновника этот телефон, можно напрямую прослушивать

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mv

Эппл ушел из России, каким образом?

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Pavel Cree

Ещё не совсем ушёл, до сих пор принимают платежи в AppStore через операторов связи (Билайн и МТС). Так что некие финансовые потоки до сих пор сохраняются через юридическое лицо.

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Lmao

эплу эти платежи как детская присыпка

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Porto

Друзья, присмотритесь к андройд. Я смог перейти и теперь смотрю на такие новости как на театр абсурда.

Но вопрос подписок и покупок приложений это не решает..

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Gruntofos

Покупки и подписки как раз только на iOS и работают (пока еще).

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Доктор Шкутко

Эпл та ещё проститутка, за деньги может все, так что может и прокатит. Поглядим...

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Maxim Sergeevich

Эпл - это бизнес, а не религия) Поэтому если это будет прибыльно и без особых репутационных издержек, то сделают всё

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Доктор Шкутко

Ну да. Сильно так не отсвечивают, что остались в РФ. В США видимо башляют всей вертикали (можно судит по тому как с трудом суды их там наказывают по патентным нарушениям), поэтому пока позволено

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Жгучий Лук

У нас Apple штрафы платит копеечные в сравнении с теми под которые попасть может в США, не прокатит.

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Доктор Шкутко

Вопрос в том сколько он напрямую с этого рынка зарабатывает. Погоны же видят его легальный оборот, поэтому когда выносят штраф хотят, чтобы кабанчик не испугался и не помер сразу. Время резать лояльных свиней ещё не наступило, поэтому дают нагулять жирок. Все равно из активов у них только выручка на счетах и стулья.

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Domorost

Вообще идея здравая, действительно разумно создавать свободные рынки.

НО(!!!) начинать с эпла непросто, нужны прецеденты. Например наш отечественный поисковик, который пошел дальше и вроде в поиске все присутствуют, но по факту в топе выдачи только сервисы того же Яндекса. Это ровно то же самое извращение понятия конкурентной среды. Может стоит работать на несколько направлений? А то во вне что-то сделаем, а внутри погнием..

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Andrey L

А, проверять приложения на предмет доступа к личным данным и всего прочего, кто будет?

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Игорь Алакчеев

Отдел "Э".

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Владислав Трешкин

В Андроиде эта ответственность лежит на пользователе. Проблем нет

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Жгучий Лук

Одно другому противоречит. Вводят санкции, а Apple дает разрешение на установку прил от Сбера и т.п.

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Станислав

Вот только эти недотелефоны в Россию официально не поставляются. Соответственно и делать мало кто будет такое.

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Дмитрий

Спасибо за экспертный недокомментарий

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Юрий

От идеи до воплощения ...как пешком до луны. От Минцифры нужны не идеи, а результат. Идей у всех - воз и маленькая тележка

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Artur Kuramshin

В РФ тоже веб приложения исчезнут с айфонов, а в АйДаРусторе приложение банка так и не появится без разрешения яблока

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Георгий

Жаль в США Apple сходит с рук, там словно всем пофиг, что Apple злоупотребляет монополией.

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debil
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Уважительная причина

Единственное нормальное обязательство

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Строганов Иван

Ну хоть что-то полезное

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Иван

Инициатива занятная, можно сколько угодно пытаться копировать европейский опыт, но надо принимать во внимание реальность.
А что если Ру-стор попадает под сканкции (VK попадет под санкции)? Самсунг будет его устанавливать в свою сборку Андройд? Гугл Плей как удалял приложения Сбербанка, продолжит удалять но уже Рустор. С Эпл все аналогично. Таким образом главный вопрос сколько просуществует магазин приложений без санкций, вернее головная организация разрабатывающая магазин приложений. Или магазины "пойдут по рукам", и у них каждый день будут меняться владельцы и разработчики.

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Имам Гаджиев

Диванные эксперты сейчас пояснят, почему это плохо

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у нас отмена

Apple подумали и завернули идею

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