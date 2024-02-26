Минцифры вернулось к идее обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов в России Статьи редакции
По аналогии с европейским законом о цифровых рынках.
- Министерство планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму в весеннюю сессию, пишет «Ъ» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Этот документ ведомство анонсировало ещё в декабре 2022 года. Сейчас он дорабатывается по предложениям администрации президента.
- Весной 2023 года «Ъ» писал, что разрабатываемые нормы затронут не только Apple, а всех владельцев мобильных операционных систем, производителей устройств и владельцев крупных магазинов приложений.
- Похожий закон о цифровых рынках (DMA) приняли в ЕС в 2022 году, все его положения вступят в силу в марте 2024-го. Apple уже подтвердила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в Евросоюзе.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что аналогичные DMA нормы, в случае принятия в России, могут упростить работу попавшим под санкции разработчикам, «но без подробностей трудно сказать, насколько им в целом проще или сложнее станет работать с Apple». При этом идея Минцифры «не выглядит бесперспективной»: несмотря на прекращение продаж в России, Apple продолжает выполнять решения судов и платить штрафы в стране.
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По аналогии обяжут Яндекс обеспечить поддержку Apple Music и других музыкальных стримингов на своих колонках?
Это другое
Очередная глупая инициатива с бесполезными спамными приложениями от мейл ру
Здесь что блять опять не так? Инициатива скорее от банков, которые слегка заебались, что их выпиливают через день со стора
Насколько помню юридической ответкой Яблока для ЕС стали какие-то свои условия модерации приложений на сторонних площадках.
Даже если разрешат сторонние магазыны и у нас, банковские аппки так же смогут выпиливать и со сторонних магазинов.
Тогда в ином случае магазины не получат одобрение от самих Яблок и будут тем или иным способом отстранены от распространения ПО на их устройства.🤷♂️
Правила модерации там такие же, так что банкам ничего не светит. Для игровой индустрии там много интересного, для остальных пока не ясно.
P.S как будто в Минцифры этого не знают и просто хайпуют в СМИ
Чего ты несёшь? Там в списке нет банков. Одна ерунда уровня одноклассников и рутуба
Чуешь разницу между "официальная причина" и "реальная причина"?
В каком списке? Там возможность устанавливать приложения не только с апп стора. Как только такая возможность будет - все банки добавят свои приложения в эти самые сторонние сторы. Причем тут списки?
Иди проспись, когда хоть одно адекватное приложение от банков там будет, тогда и поговорим
Когда будет - тогда и будет. Какой тогда будет банкам смысл извращаться в офф сторе когда можно спокойно разместиться в паралельном сторе?
Виктор видать путает эту историю с историей предустановленных приложений. Это две разные истории, дядь Вить
Вот помойные приложения на андроид, плюс Касперский. И этот хлам невозможно удалить без костылей
а где же поиск от Яндекса?!)
Предустановленные приложения и присутствие в сторе это немного разные вещи.
Да ты новость не прочитал и сыпешь тут свою желчь. Речь о том, чтобы можно было завезти условный ruStore и оттуда устанавливать приложения! А не на новые устройства предустанавливать
Они не предустановлены. Просто ярлычки висят
а это на какой ос? похожее, с предустановленными в виде ярлыков, видел на realme
Можно предварительно, кстати, оштрафовать. Чтобы мыслей разных о несерьёзности не возникало.
И вот когда Apple окончательно плюнет на российских пользователей-владельцев полукирпичных девайсов — на сцене в белом плаще появятся поделки на авроре и всех спасут.
Только как их на эпловские кирпичи поставить в этом случае, пока никто не знает. Любопытно удалить с Эпла все и залить авроровский Линукс можно?
Да нафиг? Всё снести и поставить GTA. Стильно, модно, молодёжно!
Это да. Захотел развлечься, завалил пару проституток в игре и бонусом открылся интимсити :)
Как я понял со слов профильных разработчиков, то вопрос установки Андроида на iPhone в теории решаем, но очень заморочено и полной совместимости не достичь. А уж с Линукс, наверное, всё ещё сомнительней
Столько жучков АНБ, что невозможно грамотно поломать телефон? Тогда понятно, почему вертикаль США дозволяет ему работать в РФ, здесь у каждой шлюхи чиновника этот телефон, можно напрямую прослушивать
Эппл ушел из России, каким образом?
Ещё не совсем ушёл, до сих пор принимают платежи в AppStore через операторов связи (Билайн и МТС). Так что некие финансовые потоки до сих пор сохраняются через юридическое лицо.
эплу эти платежи как детская присыпка
Друзья, присмотритесь к андройд. Я смог перейти и теперь смотрю на такие новости как на театр абсурда.
Но вопрос подписок и покупок приложений это не решает..
Покупки и подписки как раз только на iOS и работают (пока еще).
Эпл та ещё проститутка, за деньги может все, так что может и прокатит. Поглядим...
Эпл - это бизнес, а не религия) Поэтому если это будет прибыльно и без особых репутационных издержек, то сделают всё
Ну да. Сильно так не отсвечивают, что остались в РФ. В США видимо башляют всей вертикали (можно судит по тому как с трудом суды их там наказывают по патентным нарушениям), поэтому пока позволено
У нас Apple штрафы платит копеечные в сравнении с теми под которые попасть может в США, не прокатит.
Вопрос в том сколько он напрямую с этого рынка зарабатывает. Погоны же видят его легальный оборот, поэтому когда выносят штраф хотят, чтобы кабанчик не испугался и не помер сразу. Время резать лояльных свиней ещё не наступило, поэтому дают нагулять жирок. Все равно из активов у них только выручка на счетах и стулья.
Вообще идея здравая, действительно разумно создавать свободные рынки.
НО(!!!) начинать с эпла непросто, нужны прецеденты. Например наш отечественный поисковик, который пошел дальше и вроде в поиске все присутствуют, но по факту в топе выдачи только сервисы того же Яндекса. Это ровно то же самое извращение понятия конкурентной среды. Может стоит работать на несколько направлений? А то во вне что-то сделаем, а внутри погнием..
А, проверять приложения на предмет доступа к личным данным и всего прочего, кто будет?
Отдел "Э".
В Андроиде эта ответственность лежит на пользователе. Проблем нет
Одно другому противоречит. Вводят санкции, а Apple дает разрешение на установку прил от Сбера и т.п.
Вот только эти недотелефоны в Россию официально не поставляются. Соответственно и делать мало кто будет такое.
Спасибо за экспертный недокомментарий
От идеи до воплощения ...как пешком до луны. От Минцифры нужны не идеи, а результат. Идей у всех - воз и маленькая тележка
В РФ тоже веб приложения исчезнут с айфонов, а в АйДаРусторе приложение банка так и не появится без разрешения яблока
Жаль в США Apple сходит с рук, там словно всем пофиг, что Apple злоупотребляет монополией.
Единственное нормальное обязательство
Ну хоть что-то полезное
Инициатива занятная, можно сколько угодно пытаться копировать европейский опыт, но надо принимать во внимание реальность.
А что если Ру-стор попадает под сканкции (VK попадет под санкции)? Самсунг будет его устанавливать в свою сборку Андройд? Гугл Плей как удалял приложения Сбербанка, продолжит удалять но уже Рустор. С Эпл все аналогично. Таким образом главный вопрос сколько просуществует магазин приложений без санкций, вернее головная организация разрабатывающая магазин приложений. Или магазины "пойдут по рукам", и у них каждый день будут меняться владельцы и разработчики.
Диванные эксперты сейчас пояснят, почему это плохо
Apple подумали и завернули идею