Работает в мобильном приложении метапоисковика для iOS.

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Aviasales и Sports.ru запустили услугу планирования путешествий в города, где проходят футбольные матчи. Об этом vc.ru сообщил представитель Aviasales.

В мобильном приложении Aviasales на iOS появилась новая категория мероприятий — футбольные матчи. Пользователю нужно выбрать спортивное событие, а сервис покажет билеты и комбинации по датам перелёта. Скоро услуга появится и в смартфонах на Android , обещают в компании.

В приложении уже есть матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов, говорят в Aviasales. Расписание предоставляет Sports.ru, оно будет обновляться регулярно, обещают в компании. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.

В 2018 году спрос на авиабилеты в города проведения матчей Чемпионата мира по футболу вырос на 51%, рассказал представитель Aviasales. По его словам, футбольные события всегда радикально меняют спрос на авиабилеты.