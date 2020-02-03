Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
738

Aviasales и Sports.ru запустили сервис для планирования полётов в города с футбольными матчами Материал редакции

Работает в мобильном приложении метапоисковика для iOS.

4 комментария
В закладки

Aviasales и Sports.ru запустили услугу планирования путешествий в города, где проходят футбольные матчи. Об этом vc.ru сообщил представитель Aviasales.

В мобильном приложении Aviasales на iOS появилась новая категория мероприятий — футбольные матчи. Пользователю нужно выбрать спортивное событие, а сервис покажет билеты и комбинации по датам перелёта. Скоро услуга появится и в смартфонах на Android , обещают в компании.

В приложении уже есть матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов, говорят в Aviasales. Расписание предоставляет Sports.ru, оно будет обновляться регулярно, обещают в компании. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.

В 2018 году спрос на авиабилеты в города проведения матчей Чемпионата мира по футболу вырос на 51%, рассказал представитель Aviasales. По его словам, футбольные события всегда радикально меняют спрос на авиабилеты.

Купить билеты на сами спортивные события в сервисе пока нельзя, но Aviasales изучает такую возможность вместе со Sports.ru, уточнили в компании.

#новость #aviasales #sportsru

Сервисы
Подписан
Отписаться
Фотосервис от Google протестирует платную доставку напечатанных лучших фотографий за месяц
Выбирать фото будет сам сервис.
12
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","sportsru","aviasales"], "comments": 4, "likes": 7, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 104838, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 03 Feb 2020 18:29:40 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 104838, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/104838\/get","add":"\/comments\/104838\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/104838"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Kirill Verenkov

7

Если всё таки добавят возможность покупки билетов на сами матчи, то цены им не будет.

Ответить

Максим Королёв

2

Мотивация авиасейлс понятна - с разными заходами привлечь покупателей из максимального количества комьюнити (концерты, футбольные матчи, любители уехать в Европу на выходные). 
Но ценность для любителя футбола была бы в том, что сервис может составить им сложные маршруты - самолет / поезд или аренда авто если надо / гостиница и пр. Например, матч Брюгге-МЮ - в Брюгге нет аэропорта, и авиасейлс не знает, как туда добраться - надо от Брюсселя на поезде или автобусе/машине, для них это уже сложно. 
Запартнерились бы хоть с сервисом аренды авто, хоть как-то бы решили проблему! А продавали бы билеты на матч или хотя бы вели на лендинги клубов - было бы супер. А так просто новый канал выхода на комьюнити по широким интересам

Ответить

Gregory Mishutin

1

Идея просто супер! Интересно, насколько оперативно учитываются факторы вроде переносов дат/городов, и в принципе как быстро будет реализовано появление в приложении после объявления расписания/жеребьёвки. Если реализуют что-нибудь вроде подписки на тот или иной клуб, то вообще цены не будет

Ответить

Ivano Digital

0

Ура! Похоже, что Aviasales в конце-концов одумался и пытается стать цифровой продуктовой компанией. Пока выглядит, как простой фильтр для поиска, но начало удачное. Может все же решатся нанять Продакта и того гляди функция по покупке авиабилетов начнет обрастать сервисами. Эх, годика бы на три пораньше...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
IPO с FleishmanHillard: как расставить приоритеты перед функцией коммуникаций? ​
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта», частью которой является международное агентство FleishmanHillard …
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Выражение "счастливый случай должен быть просчитан" — это про краудфандинг»
Актриса, режиссер и публицист Элина Делин поделилась впечатлениями и выводами после успешной крауд-кампании.
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Как Skyeng использует speech recognition для контроля качества уроков
Рассказывает Инна Ярошенко, руководитель отдела контроля качества в Skyeng.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
R.M.
за день
Может расскажете, как изменился Wi-Fi на Новой Земле, куда вы отправили Руслана Шаведдинова, отключив ему связь?
Как изменился Wi-Fi за 20 лет и как изменится в будущем
Сергей Камянецкий
за неделю
Телеграм на территории РФ заблокирован. Пользоваться им не представляется возможным - ну а чего, так РКН сказал. Издатели книг что-то напутали))
АЗАПИ: из-за пиратских каналов в Telegram издатели книг недополучили более 55 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Darya Babaytseva

Из чего состоит стоимость…

ManManage Live

«Рокетбанк» открыл доступ к…

Ivano Digital

Фотосервис от Google…

Bulat Ziganshin

«Рокетбанк» открыл доступ к…

Ivano Digital

Фотосервис от Google…

Дмитрий Струков

Генпрокуратура задумалась о…

Вадим Клюев

Почему ваше резюме никому не…

Ivano Digital

Новое руководство H&M…

S4 Consulting

Займ учредителю и другие…

Ware Wow

Исследование: Amazon стала…

евгений аношин

Займ учредителю и другие…

Юрий Белоножкин

Онлайн-кинотеатр Premier…

Максим Емельянов

Как устроиться веб-дизайнером…

Ivano Digital

Генпрокуратура задумалась о…

Николай Западный

Нерабочий сервис «Честный Знак»
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }