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Работает в мобильном приложении метапоисковика для iOS.
Aviasales и Sports.ru запустили услугу планирования путешествий в города, где проходят футбольные матчи. Об этом vc.ru сообщил представитель Aviasales.
В мобильном приложении Aviasales на iOS появилась новая категория мероприятий — футбольные матчи. Пользователю нужно выбрать спортивное событие, а сервис покажет билеты и комбинации по датам перелёта. Скоро услуга появится и в смартфонах на Android , обещают в компании.
В приложении уже есть матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов, говорят в Aviasales. Расписание предоставляет Sports.ru, оно будет обновляться регулярно, обещают в компании. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.
В 2018 году спрос на авиабилеты в города проведения матчей Чемпионата мира по футболу вырос на 51%, рассказал представитель Aviasales. По его словам, футбольные события всегда радикально меняют спрос на авиабилеты.
Купить билеты на сами спортивные события в сервисе пока нельзя, но Aviasales изучает такую возможность вместе со Sports.ru, уточнили в компании.
Если всё таки добавят возможность покупки билетов на сами матчи, то цены им не будет.
Мотивация авиасейлс понятна - с разными заходами привлечь покупателей из максимального количества комьюнити (концерты, футбольные матчи, любители уехать в Европу на выходные).
Но ценность для любителя футбола была бы в том, что сервис может составить им сложные маршруты - самолет / поезд или аренда авто если надо / гостиница и пр. Например, матч Брюгге-МЮ - в Брюгге нет аэропорта, и авиасейлс не знает, как туда добраться - надо от Брюсселя на поезде или автобусе/машине, для них это уже сложно.
Запартнерились бы хоть с сервисом аренды авто, хоть как-то бы решили проблему! А продавали бы билеты на матч или хотя бы вели на лендинги клубов - было бы супер. А так просто новый канал выхода на комьюнити по широким интересам
Идея просто супер! Интересно, насколько оперативно учитываются факторы вроде переносов дат/городов, и в принципе как быстро будет реализовано появление в приложении после объявления расписания/жеребьёвки. Если реализуют что-нибудь вроде подписки на тот или иной клуб, то вообще цены не будет
Ура! Похоже, что Aviasales в конце-концов одумался и пытается стать цифровой продуктовой компанией. Пока выглядит, как простой фильтр для поиска, но начало удачное. Может все же решатся нанять Продакта и того гляди функция по покупке авиабилетов начнет обрастать сервисами. Эх, годика бы на три пораньше...
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