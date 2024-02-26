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Таня Боброва

«2ГИС» подал ещё один иск к Google и российской «дочке» компании Статьи редакции

В начале 2024 года суд в Москве уже обязал Google вернуть приложение «2ГИС» в Google Play.

  • 22 февраля 2024 года ООО «ДубльГИС» (управляет «2ГИС») подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Гугл», Google Commerce Limited и Google LLC. Внимание на это обратило ТАСС. В сервисе отказались комментировать агентству суть заявления.
  • В 2023 году «ДубльГИС» уже подавала иск к этим же ответчикам. В частности, компания требовала признать недействительным «односторонний отказ Google распространять приложение „2ГИС”», восстановить его на территории России и стран СНГ, а также восстановить аккаунт компании. В январе 2024 года суд в Москве иск удовлетворил.
  • Приложение «2ГИС» пропало из Google Play в мае 2023 года. Google объяснила, что «соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли».
  • В октябре 2023 года суд в Москве признал российскую «дочку» Google, ООО «Гугл», банкротом и ввёл конкурсное производство.

#новости #2гис #google

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26 комментариев
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 Zloy Sniper

Очевидно, что кому-то пох.

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Вадя Кулаков

Ну подал и подал, без разницы.

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Domorost

2Гис = просто герои, очень хочется пожелать удачи этой потрясающей компании. И побольше медийных компаний, продукт топ, но молодое поколение уже плоховато знает про него.
А почему? Да, именно потому что Яндекс карты провдигаются поиском одноименным и никто ничего не делает.

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Лавандовый Раф

Сколько пытался пользоваться 2Гис, вызывало всегда тошнотворный эффект. Яндекс карты тоже не вау, но объективно удобнее для меня

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Разработка Телеграм-ботов

"объективно удобнее для меня" - найдите противоречие в этой фразе.

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Лавандовый Раф

Так в чём противоречие? "Объективно" смутило? Это конкретно про мой кейс использования. В моём кейсе, выбирая приложение, карты от яндекса работали лучше. ;)

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Domorost

пока очень пространно, расскажите что не нравится в продукте? Мне вот в 2 гис не нравится только одно - плоховато работает парсер адреса, те когда копируешь адрес и вставляешь его в поиск, у 2гис бывают проблемы из-за опечаток строки и подобных проблем.

Но когда эту строку победишь, то качество маршрута довольно сильно восхищает

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Лавандовый Раф

Последняя попытка пользования была в 21 году, было неудобно пользоваться поиском, предложенные маршруты были неудобными, дико тупило на айфоне XR на тот момент.

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Voronov

Как суд в Москве может что-то обязать сделать Гугл? Я не понимаю.

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Sasha Step

ООО «Гугл» это Российская юрисдикция

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Zloy Marketolog
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Alex Bond

Да, они давно же уже подали после кучи исков

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неформат

банкрота тем более

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Alex Bond

Ребята молодцы, однажды они отстояли свои интересы у Apple , их приложение вернули со всеми данными назад

Но Google , после того, что с ним сделали в РФ - никогда не вернет ничего

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Андрей Захаров

Материнская кто? Сбер?

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Кофейный предприниматель

Плата

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Alex Bond

Да, сейчас СБЕР

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Дмитрий Антонович

А действительно, на каком основании они его снесли

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Лавандовый Раф

Санкции. Контора от сбера, снесли с такой формулировкой. А почему Apple восстановил — хз

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Semen

Никогда тугисом не пользовался. Большая потеря для кого-то?

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Dark Keep3r

Ну да, компании там искать проще и удобнее.

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Разработка Телеграм-ботов

Ну если ты не пользуешься лучшими картами, которые существуют в России, то кто ж тебе судья.

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Олег Горошин

Гугл от этих исков как от ндоедливых мух уже отбивается)зачем они продолжают их пилять непонятно,особенно к дочке,ведь они уже давно ушли отсюда

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Иван Беляев

У ооо гугл столько новой техники Apple осталось в офисах, жду когда начнут реализовывать по дешману

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Zloy Marketolog

А зачем им в Google Play, который заблокирован в РФ? Да, кто не в курсе, он заблокирован, просто блокировка не работает)

Пусть в Русторе размещаются

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Иванов Иван

Чушпаны вы заморские, срали мы на ваши ссанкции, верните всё взад!

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23 комментария
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