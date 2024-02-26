«2ГИС» подал ещё один иск к Google и российской «дочке» компании Статьи редакции
В начале 2024 года суд в Москве уже обязал Google вернуть приложение «2ГИС» в Google Play.
- 22 февраля 2024 года ООО «ДубльГИС» (управляет «2ГИС») подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Гугл», Google Commerce Limited и Google LLC. Внимание на это обратило ТАСС. В сервисе отказались комментировать агентству суть заявления.
- В 2023 году «ДубльГИС» уже подавала иск к этим же ответчикам. В частности, компания требовала признать недействительным «односторонний отказ Google распространять приложение „2ГИС”», восстановить его на территории России и стран СНГ, а также восстановить аккаунт компании. В январе 2024 года суд в Москве иск удовлетворил.
- Приложение «2ГИС» пропало из Google Play в мае 2023 года. Google объяснила, что «соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли».
- В октябре 2023 года суд в Москве признал российскую «дочку» Google, ООО «Гугл», банкротом и ввёл конкурсное производство.
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Очевидно, что кому-то пох.
Ну подал и подал, без разницы.
2Гис = просто герои, очень хочется пожелать удачи этой потрясающей компании. И побольше медийных компаний, продукт топ, но молодое поколение уже плоховато знает про него.
А почему? Да, именно потому что Яндекс карты провдигаются поиском одноименным и никто ничего не делает.
Сколько пытался пользоваться 2Гис, вызывало всегда тошнотворный эффект. Яндекс карты тоже не вау, но объективно удобнее для меня
"объективно удобнее для меня" - найдите противоречие в этой фразе.
Так в чём противоречие? "Объективно" смутило? Это конкретно про мой кейс использования. В моём кейсе, выбирая приложение, карты от яндекса работали лучше. ;)
пока очень пространно, расскажите что не нравится в продукте? Мне вот в 2 гис не нравится только одно - плоховато работает парсер адреса, те когда копируешь адрес и вставляешь его в поиск, у 2гис бывают проблемы из-за опечаток строки и подобных проблем.
Но когда эту строку победишь, то качество маршрута довольно сильно восхищает
Последняя попытка пользования была в 21 году, было неудобно пользоваться поиском, предложенные маршруты были неудобными, дико тупило на айфоне XR на тот момент.
Как суд в Москве может что-то обязать сделать Гугл? Я не понимаю.
ООО «Гугл» это Российская юрисдикция
Да, они давно же уже подали после кучи исков
банкрота тем более
Ребята молодцы, однажды они отстояли свои интересы у Apple , их приложение вернули со всеми данными назад
Но Google , после того, что с ним сделали в РФ - никогда не вернет ничего
Материнская кто? Сбер?
Плата
Да, сейчас СБЕР
А действительно, на каком основании они его снесли
Санкции. Контора от сбера, снесли с такой формулировкой. А почему Apple восстановил — хз
Никогда тугисом не пользовался. Большая потеря для кого-то?
Ну да, компании там искать проще и удобнее.
Ну если ты не пользуешься лучшими картами, которые существуют в России, то кто ж тебе судья.
Гугл от этих исков как от ндоедливых мух уже отбивается)зачем они продолжают их пилять непонятно,особенно к дочке,ведь они уже давно ушли отсюда
У ооо гугл столько новой техники Apple осталось в офисах, жду когда начнут реализовывать по дешману
А зачем им в Google Play, который заблокирован в РФ? Да, кто не в курсе, он заблокирован, просто блокировка не работает)
Пусть в Русторе размещаются
Чушпаны вы заморские, срали мы на ваши ссанкции, верните всё взад!