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Лиана Липанова
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Google добавила в помощника Assistant поддержку трекера Tile для поиска вещей Материал редакции

Пользователи смогут запрашивать у ассистента местоположение вещей, на которые прикреплён чип Tile.

  • Google внедрила поддержку Bluetooth-трекера Tile в своего голосового помощника Google Assistant. Пользователи смогут запрашивать у него местоположение вещей с чипом Tile или просить позвонить на устройство.
  • Bluetooth-трекер Tile позволяет отслеживать местоположение или звонить на электронный чип, прикреплённый к часто пропадающим вещам — например, к ключам, кошельку, пульту и другим, объясняют в компании. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо синхронизировать трекер с приложением Google Home.
  • Tile в 2018 году продала более 22 млн трекеров по всему миру. С помощью них пользователи ежедневно находят более 5 млн предметов, пишет TechCrunch.
  • Согласно прогнозу аналитиков, в первой половине 2020 года Apple представит конкурента Tile, его предполагаемое название — AirTags. Сервис будет глубоко интегрирован с iOS, утверждают эксперты. Преимущество Apple в сверхширокополосных сигналах — они гарантируют наибольшую точность, чем Bluetooth LE и Wi-Fi, отмечает TechCrunch.
Google Assistant now works with Tile to find…
Google Assistant is today rolling out support for Tile’s Bluetooth tracker, designed to help you…
techcrunch.com

#новость #googleassistant #tile

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