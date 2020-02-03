Google добавила в помощника Assistant поддержку трекера Tile для поиска вещей
Материал редакции
Пользователи смогут запрашивать у ассистента местоположение вещей, на которые прикреплён чип Tile.
Google внедрила поддержку Bluetooth-трекера Tile в своего голосового помощника Google Assistant. Пользователи смогут запрашивать у него местоположение вещей с чипом Tile или просить позвонить на устройство.
Bluetooth-трекер Tile позволяет отслеживать местоположение или звонить на электронный чип, прикреплённый к часто пропадающим вещам — например, к ключам, кошельку, пульту и другим, объясняют в компании. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо синхронизировать трекер с приложением Google Home.
Tile в 2018 году продала более 22 млн трекеров по всему миру. С помощью них пользователи ежедневно находят более 5 млн предметов, пишет TechCrunch.
Согласно прогнозу аналитиков, в первой половине 2020 года Apple представит конкурента Tile, его предполагаемое название — AirTags. Сервис будет глубоко интегрирован с iOS, утверждают эксперты. Преимущество Apple в сверхширокополосных сигналах — они гарантируют наибольшую точность, чем Bluetooth LE и Wi-Fi, отмечает TechCrunch.