Из App Store пропали приложения Национальной системы платёжных карт — «СБПэй» и «Привет!» Статьи редакции
НСПК попала под блокирующие санкции США 23 февраля 2024 года.
- Приложения Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир») удалили из App Store, обратило внимание Frank Media. В Google Play они пока доступны.
- Речь про сервисы «СБПэй», который позволяет оплачивать товары и услуги смартфоном и получать кешбэк, и «Привет!» (пользователи могут получать скидки и кешбэк за покупки через СБП и по карте «Мир»).
- Из App Store также пропали приложения «Модульбанка», банка «Авангард», коммерческого банка «Международный финансовый клуб» и «Датабанка», пишет «РИА Новости». 23 февраля 2024 года «Модульбанк» сообщал, что «готовит к размещению альтернативные версии» приложения на случай их удаления из магазинов.
- Минфин США ввёл санкции против этих компаний в феврале 2024 года.
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Это не перебор уже? За что так жестко
Это, как известно, на пользу ☝️
В смысле? А когда Сбер, ВТБ, Альфу и т.п. удаляли, это не жёстко было?
Видать заняли очередь с пятницы вечером)
Жестче некуда
Ну спасибо конечно
Не сразу обратил, что речь про iOS, я бы вообще запретил устройства apple на законодательном уровне
кстати, как там карты мир в самсунгпее поживают?
Норм поживают)
обсирай яблоко, не трогай самсунг
Никак. В купленном Galaxy S23 не работает Samsung pay.
Не очень-то оперативно.
До новых приложений осталось 5, 4, 3, ...
Как бы да, но и как бы... По моему со стикером жить проще. У меня альфа пей, к примеру. Ни карту не таскаешь, ни от приложения не зависишь
Кстати Мирпэй не удалили, но видимо это временно
Из Аппстора? А я не знал, что он там есть
Интересно когда сберовская приложуха пропадет🤣
Это какая?
Уже давно удалили, да и не один раз
Какая по счету уже будет? 100500?
проорал, спосеба))
Pesda
Странно, что Госуслуги от подсанкционного Минцифры все ещё доступно
Яблочники должны страдать. Как тока появится клон, сразу донесу в эпл
удивительные все же эплофилы, им присовывают, а они и рады. им задним числом урезают телефоны после продажи, а они кричат йа-йа, зер гут, даст ист фантастишь (амейзинг, в смысле) и клеят стикеры себе везде
Пока!
Привет! Доброе утро, мир!
Я верю, меня слышно
Вчера еще были, ставил себе.
Del
БейСБОЛ маст гоу он.
Trend на десятилетие понятен.
О! А вот и ответочка на вчерашнюю инициативу от минцифры о сторонних магазинах 😂Apple will require apps using NFC for payments to confirm to industry security standards, such as having valid agreements with an authorized Payment Service Provider
Потому что:
НСПК и до этого не был authorized, а теперь под санкциями тем более not authorized.
как он мог быть не authorized, если МПС сами в него обработку своих карт отдали еще до санкций?
Только на пользу
как говорил чемодан, борьба с системой уже тоже система
теперь помимо счёта дней будут новости клепать из ой удалили, о - добавили , а не - снова удалили что то там в апсторе
Толку от этих приложений на iOS?
Модульбанк зайчики, держитесь
Тоже выпиздят.
С оценкой 2.1 не велика потеря
На самом деле странно, что это произошло только сейчас. Альфу в первых рядах забанили, а этих 2 года ждали. Что у них там в головах происходит решительно непонятно.
имитация бурной деятельности и моча в глаза местному электорату, мол мы не бездействуем, вот какие мы правильные, на следующие выборы голосуйте за нас
И тут понеслось, эффект санкций и всему тому подобное.. Когда вообще это прекратят? Как они не поймут что этим нас не сломить, что будет альтернативный вариант, который быстро запустят.