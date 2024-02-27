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Таня Боброва

Из App Store пропали приложения Национальной системы платёжных карт — «СБПэй» и «Привет!» Статьи редакции

НСПК попала под блокирующие санкции США 23 февраля 2024 года.

  • Приложения Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир») удалили из App Store, обратило внимание Frank Media. В Google Play они пока доступны.
  • Речь про сервисы «СБПэй», который позволяет оплачивать товары и услуги смартфоном и получать кешбэк, и «Привет!» (пользователи могут получать скидки и кешбэк за покупки через СБП и по карте «Мир»).
  • Из App Store также пропали приложения «Модульбанка», банка «Авангард», коммерческого банка «Международный финансовый клуб» и «Датабанка», пишет «РИА Новости». 23 февраля 2024 года «Модульбанк» сообщал, что «готовит к размещению альтернативные версии» приложения на случай их удаления из магазинов.
  • Минфин США ввёл санкции против этих компаний в феврале 2024 года.

#новости #нспк #сбп

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94 комментария
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 Альвар

Это не перебор уже? За что так жестко

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Eddie II

Это, как известно, на пользу ☝️

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noname

В смысле? А когда Сбер, ВТБ, Альфу и т.п. удаляли, это не жёстко было?

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3 комментария
Максим Ростокин

Видать заняли очередь с пятницы вечером)

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Режиссер Максим

Жестче некуда

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Ale K

Ну спасибо конечно

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Ale K

Не сразу обратил, что речь про iOS, я бы вообще запретил устройства apple на законодательном уровне

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31 комментарий
Иван Иванов

кстати, как там карты мир в самсунгпее поживают?

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Точка зрения

Норм поживают)

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4 комментария
Александр

обсирай яблоко, не трогай самсунг

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Ияза Гара

Никак. В купленном Galaxy S23 не работает Samsung pay.

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4 комментария
Вадим Д.

Не очень-то оперативно.
До новых приложений осталось 5, 4, 3, ...

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Илья Заводов

Как бы да, но и как бы... По моему со стикером жить проще. У меня альфа пей, к примеру. Ни карту не таскаешь, ни от приложения не зависишь

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Ale K

Кстати Мирпэй не удалили, но видимо это временно

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Максим Ростокин

Из Аппстора? А я не знал, что он там есть

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4 комментария
Mr Black

Интересно когда сберовская приложуха пропадет🤣

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Какер Тарлсон

Это какая?

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Ale K

Уже давно удалили, да и не один раз

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5 комментариев
Борунова Елена

Какая по счету уже будет? 100500?

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Евгений В.
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noname

проорал, спосеба))

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Alex Bond

Pesda

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Magistr Architecture

Странно, что Госуслуги от подсанкционного Минцифры все ещё доступно

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Альвар

Яблочники должны страдать. Как тока появится клон, сразу донесу в эпл

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Alex Melnikoff

удивительные все же эплофилы, им присовывают, а они и рады. им задним числом урезают телефоны после продажи, а они кричат йа-йа, зер гут, даст ист фантастишь (амейзинг, в смысле) и клеят стикеры себе везде

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2 комментария
Владимир Егоров

Пока!

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Александр П

Привет! Доброе утро, мир!
Я верю, меня слышно

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Юрий Б.
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Сергей Демянчук

Вчера еще были, ставил себе.

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Ale K

Del

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Слегка Придурковатый

БейСБОЛ маст гоу он.

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Dektor

Trend на десятилетие понятен.

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Невероятный Блондин

О! А вот и ответочка на вчерашнюю инициативу от минцифры о сторонних магазинах 😂
Потому что:

Apple will require apps using NFC for payments to confirm to industry security standards, such as having valid agreements with an authorized Payment Service Provider

НСПК и до этого не был authorized, а теперь под санкциями тем более not authorized.

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Alex Melnikoff

как он мог быть не authorized, если МПС сами в него обработку своих карт отдали еще до санкций?

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1 комментарий
Виктор

Только на пользу

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Donatello Supreme

как говорил чемодан, борьба с системой уже тоже система

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неформат

теперь помимо счёта дней будут новости клепать из ой удалили, о - добавили , а не - снова удалили что то там в апсторе

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Ияза Гара

Толку от этих приложений на iOS?

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Марат Шайхутдинов

Модульбанк зайчики, держитесь

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noname

Тоже выпиздят.

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Алексей Марантц

С оценкой 2.1 не велика потеря

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ЯжПрограммист

На самом деле странно, что это произошло только сейчас. Альфу в первых рядах забанили, а этих 2 года ждали. Что у них там в головах происходит решительно непонятно.

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Alex Melnikoff

имитация бурной деятельности и моча в глаза местному электорату, мол мы не бездействуем, вот какие мы правильные, на следующие выборы голосуйте за нас

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Кирилл Добряков

И тут понеслось, эффект санкций и всему тому подобное.. Когда вообще это прекратят? Как они не поймут что этим нас не сломить, что будет альтернативный вариант, который быстро запустят.

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91 комментарий
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