Пользователи в России пожаловались, что не могут зайти в Telegram и отправить сообщения Статьи редакции
Центр мониторинга связи и управления сетью подтвердил «сбой».
- Жалобы на работу Telegram начали появляться в 12:30 мск. По данным сервиса Downradar, на 13:34 мск зафиксировано 3303 жалобы. Портал «Сбой.рф» при этом недоступен.
- Пользователи указывают на проблемы в работе приложения, подключения к сервису и отправке сообщений. Проблемы наблюдались при использовании мобильной связи и домашнего интернета. Однако с использованием VPN мессенджер работает исправно.
- Некоторые также отмечали проблемы в работе YouTube. На 13:15 мск в сервисе Brandanalytics было 229 сообщений о сбое.
- Центр мониторинга связи и управления сетью при Роскомнадзоре подтвердил «массовый сбой в работе Telegram». В ведомстве сообщили, что проблемы наблюдаются на территории России, а также «в США, Германии и других странах».
- В «Билайне» и Tele2 сообщили РБК, что их сети работают в «штатном режиме».
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Чебурнет близко
Лишь бы спиздануть
Ищи себя в прош******ках чебурнета
прошпаклёвках
Ну конечно. и войны нет, и мобилизации. Одна стабильность
Иди уроки делай.
И доверяй Роскомнадзору.
А то есть ты не видишь связи между такой структурой как Роскомнадзор, их коробочками ТСПУ, и подобными сбоями?
мы не видим. нас вышками 5 гэ облучают и туманят нам сознание
Не нашел ни одной новости в американском или немецком источнике, где пишут про массовый сбой.
Может ты поможешь?
Мог послать его нахуй из Германии в телеграмм полчаса назад
Я вот пока нахожу что 4-5 дней назад в США AT&T лагал, но ничего про сегодняшние сбои
Приплетаю .....
Может не надо везде приплетать?
Уйди.
Норм, нечербурнет переоценен.
Почему с VPN то открывается?
В чем может быть причина сбоев?
Высоковероятно, причина находится по этому адресу: Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2.
С впн ты как будто в другой стране по этому и открывается но вот когда я отключат впн то у меня все переставало работать и телега тупила
Без впн пуши приходят, а сама телега до сих пор не открывается. С впн пока все работает
Без впн всё работает, в том числе сайт Сбой.рф, о котором в новости речь.
Думаю по готовящимся законам о запрете вести соцсети иноагентам , черный список блогеров не публикующий свой контент в отечественных видео сервисах. За следующие 6 лет один великий геостратег должен справится с тем что бы превратить это из сбоя в новую реальность. А потом рассказывать, что пока у англосаксов одни сбои в нашем чебурнете все стабильно и спокойно
Да был сбой примерно пол часа. Ватсап, ютуб, телега. Сейчас вроде все нормально заработало. Краснодар.
Не, у меня в Краснодаре сейчас не работает. Район ЗИП, Билайн
У меня тоже зиповская. Билайн. На телеке не работает. А на мобиле норм. Телега пашет. А на телевизоре ютуб повис как дохлый
Офигеть, мы соседи 😁
Вот прямо сейчас проверил - телега заработала 😅
Сбои интернета по всему миру, уверен без Маска тут не обошлось
Однозначно масоны
С exodusvpn вообще все работает. Не выключаю его в принципе никогда.
Товарищ маёр чашечку кофе на ТСПУ пролил.
Короче, это стопудова РКН, к гадалке не ходи.
У меня билайн тоже упал
Хуситы кабели перебили, не иначе.
У меня впн всегда работает по этому у меня нету никаких сбоев наверно Роскомнадзор такими действиями делает ВПН еще более популярным
Ну как вариант-во время сбоя можно посмотреть куда люди стали подключаться и перед 1 марта обрезать и эти адреса.
телега раздуплилась 5 минут назад. буквально на моих глазах чаты обновились.
Москва, Мегафон.
Не работали, навскидку: приложение Тинькофф, Youtube, Telegram.
В течение последнего часа.
Сейчас все одновременно заработало.
Ютуб блокать пробовали. Ага, ну-ну.
Вчера вечером Ютюб тормозил (скорость загрузки видео была 200-400 Кб/с, нестабильно), сегодня Телеграм. Роскомнадзор разбушевался.
Готовятся к похоронам того чье имя путин боится произносить
Да-да, сбой в работе телеграма, а половина сайтов (в т.ч. цп) на домашнем интернете у меня перестала открываться из-за солидарности 😃