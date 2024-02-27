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Артур Томилко

Пользователи в России пожаловались, что не могут зайти в Telegram и отправить сообщения Статьи редакции

Центр мониторинга связи и управления сетью подтвердил «сбой».

Дополнено в 14:02 мск. Работа Telegram и «ряда других сервисов» на территории России «восстанавливается», сообщили в Минцифры. Ведомство совместно с Роскомнадзором проводит «работу над установлением причин инцидента».
  • Жалобы на работу Telegram начали появляться в 12:30 мск. По данным сервиса Downradar, на 13:34 мск зафиксировано 3303 жалобы. Портал «Сбой.рф» при этом недоступен.
  • Пользователи указывают на проблемы в работе приложения, подключения к сервису и отправке сообщений. Проблемы наблюдались при использовании мобильной связи и домашнего интернета. Однако с использованием VPN мессенджер работает исправно.
  • Некоторые также отмечали проблемы в работе YouTube. На 13:15 мск в сервисе Brandanalytics было 229 сообщений о сбое.
  • Центр мониторинга связи и управления сетью при Роскомнадзоре подтвердил «массовый сбой в работе Telegram». В ведомстве сообщили, что проблемы наблюдаются на территории России, а также «в США, Германии и других странах».
  • В «Билайне» и Tele2 сообщили РБК, что их сети работают в «штатном режиме».

#новости #сбои #telegram

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45 комментариев
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 Николай Верегин

Чебурнет близко

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abubas//

Лишь бы спиздануть

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Андрей Вечерний

Ищи себя в прош******ках чебурнета

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умный человек

прошпаклёвках

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Либерал-смузихлеб 3.0

Ну конечно. и войны нет, и мобилизации. Одна стабильность

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noname
проблемы наблюдаются на территории России, а также «в США, Германии и других странах

Иди уроки делай.

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Либерал-смузихлеб 3.0

И доверяй Роскомнадзору.

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Николай Верегин

А то есть ты не видишь связи между такой структурой как Роскомнадзор, их коробочками ТСПУ, и подобными сбоями?

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Денис Попович

мы не видим. нас вышками 5 гэ облучают и туманят нам сознание

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noname
проблемы наблюдаются на территории России, а также «в США, Германии и других странах
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Николай Верегин

Не нашел ни одной новости в американском или немецком источнике, где пишут про массовый сбой.

Может ты поможешь?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Мог послать его нахуй из Германии в телеграмм полчаса назад

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Николай Верегин

Я вот пока нахожу что 4-5 дней назад в США AT&T лагал, но ничего про сегодняшние сбои

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Alex Shevchenko
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Стереографика - чудо иллюзии

Приплетаю .....
Может не надо везде приплетать?

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noname

Уйди.

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Anton Innokentievich

Норм, нечербурнет переоценен.

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RegularCustomer

Почему с VPN то открывается?
В чем может быть причина сбоев?

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Слегка Придурковатый

Высоковероятно, причина находится по этому адресу: Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2.

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Freind

С впн ты как будто в другой стране по этому и открывается но вот когда я отключат впн то у меня все переставало работать и телега тупила

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Mister Melon

Без впн пуши приходят, а сама телега до сих пор не открывается. С впн пока все работает

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noname

Без впн всё работает, в том числе сайт Сбой.рф, о котором в новости речь.

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Михаил

Думаю по готовящимся законам о запрете вести соцсети иноагентам , черный список блогеров не публикующий свой контент в отечественных видео сервисах. За следующие 6 лет один великий геостратег должен справится с тем что бы превратить это из сбоя в новую реальность. А потом рассказывать, что пока у англосаксов одни сбои в нашем чебурнете все стабильно и спокойно

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MAKSIM DYACHENKO

Да был сбой примерно пол часа. Ватсап, ютуб, телега. Сейчас вроде все нормально заработало. Краснодар.

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RegularCustomer

Не, у меня в Краснодаре сейчас не работает. Район ЗИП, Билайн

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MAKSIM DYACHENKO

У меня тоже зиповская. Билайн. На телеке не работает. А на мобиле норм. Телега пашет. А на телевизоре ютуб повис как дохлый

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RegularCustomer

Офигеть, мы соседи 😁
Вот прямо сейчас проверил - телега заработала 😅

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Андрей Вечерний

Сбои интернета по всему миру, уверен без Маска тут не обошлось

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Жгучий Лук

Однозначно масоны

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debil
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Денис Майер

С exodusvpn вообще все работает. Не выключаю его в принципе никогда.

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Слегка Придурковатый

Товарищ маёр чашечку кофе на ТСПУ пролил.

Короче, это стопудова РКН, к гадалке не ходи.

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pixelday
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Алексей Николаев

У меня билайн тоже упал

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Gruntofos

Хуситы кабели перебили, не иначе.

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Freind

У меня впн всегда работает по этому у меня нету никаких сбоев наверно Роскомнадзор такими действиями делает ВПН еще более популярным

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Mister Melon

Ну как вариант-во время сбоя можно посмотреть куда люди стали подключаться и перед 1 марта обрезать и эти адреса.

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Денис Попович

телега раздуплилась 5 минут назад. буквально на моих глазах чаты обновились.

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Александр А.

Москва, Мегафон.

Не работали, навскидку: приложение Тинькофф, Youtube, Telegram.

В течение последнего часа.

Сейчас все одновременно заработало.

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Виктор Петров

Ютуб блокать пробовали. Ага, ну-ну.

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Zloy Marketolog
Роскомнадзор проводит работу над установлением причин инцидента
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Gre Li

Вчера вечером Ютюб тормозил (скорость загрузки видео была 200-400 Кб/с, нестабильно), сегодня Телеграм. Роскомнадзор разбушевался.

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Zloy Marketolog

Готовятся к похоронам того чье имя путин боится произносить

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Гавриил Злобин
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Backspace

Да-да, сбой в работе телеграма, а половина сайтов (в т.ч. цп) на домашнем интернете у меня перестала открываться из-за солидарности 😃

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