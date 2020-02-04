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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Японский сервис автоматизированной аренды жилья H2O привлёк $7 млн от Samsung и партнёров Материал редакции

Стартап называется H2O — «гостеприимство 2.0»

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Азиатский стартап H2O, который позволяет снять жильё на время отпуска, получил финансирование от четырёх корейских инвесторов в рамках раунда B. Об этом сообщает Tech in Asia.

Помимо Samsung Ventures в бизнес вложились Stonebridge Ventures, IMM Investment и Shinhan Capital.

Компания была основана в 2015 году в Южной Корее, а затем вышла на японский рынок. Особенность стартапа — в автоматизированной системе управления недвижимостью, которая помогает снизить операционные расходы.

Система синхронизирует личные графики гостей, сроки аренды квартир и связывает туристов с владельцами жилья. Присутствие посредников на местах не требуется.

Сегодня H2O управляет 5000 помещений и сдаёт их через 25 мировых и местных онлайн-агентств. По данным компании, в 2019 году среднесуточная стоимость помещения составила $160, а заполняемость — 87%. С третьего квартала 2018 года выручка стартапа удваивалась каждые три месяца.

H2O – это сокращение от hospitality 2.0, «гостеприимство 2.0», пояснил Tech in Asia основатель компании Джон Ли.

По данным Crunchbase, в 2015-2019 годах сервису удалось привлечь в общей сложности $19,5 млн, из них $10 млн инвестировала Samsung Ventures и $1,5 млн — американский венчурный фонд 500 Startups.

#новость #стартапы #samsung

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