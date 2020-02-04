Это не поможет полностью решить проблему, но замедлит распространение дезинформации, заявил эксперт.

В закладки

Jigsaw, «дочка» Alphabet (владеет Google), разработала бесплатный сервис Assembler для распознавания следов редактирования на фотографиях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.

Программа обнаруживает подделку в том числе на фотографиях, которые созданы с помощью искусственного интеллекта, отмечает издание. Сейчас компания тестирует сервис с фактчекинговыми организациями и СМИ, включая Animal Politico в Мексике, Rappler на Филиппинах и Agence France-Presse. Assembler не будет доступен общественности, уточняет NYT.

Сервис может показать, где именно был использован «фотошоп» на фотографии. В Assembler встроено семь «детекторов» для обнаружения разных типов технологий для редактирования фото. Программа может обнаружить наложение или соединение разных фотографий, изменение фона, аномалии в цветах и так далее.

Jigsaw