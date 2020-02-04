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в пользу общения при помощи мемов
Это не поможет полностью решить проблему, но замедлит распространение дезинформации, заявил эксперт.
Jigsaw, «дочка» Alphabet (владеет Google), разработала бесплатный сервис Assembler для распознавания следов редактирования на фотографиях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.
Программа обнаруживает подделку в том числе на фотографиях, которые созданы с помощью искусственного интеллекта, отмечает издание. Сейчас компания тестирует сервис с фактчекинговыми организациями и СМИ, включая Animal Politico в Мексике, Rappler на Филиппинах и Agence France-Presse. Assembler не будет доступен общественности, уточняет NYT.
Сервис может показать, где именно был использован «фотошоп» на фотографии. В Assembler встроено семь «детекторов» для обнаружения разных типов технологий для редактирования фото. Программа может обнаружить наложение или соединение разных фотографий, изменение фона, аномалии в цветах и так далее.
«Эти детекторы не могут полностью решить проблему, но они представляют собой важный инструмент борьбы с дезинформацией», - заявила изданию Луиза Вердолива, профессор Неаполитанского университета и учёный из Google AI.
В мои времена Ассемблером называли другое
Как проверить?))
Оксфордский словарь станет еще толще.... правда, догнать run (645 значений) сложняк, но попытаться можно
Вы хоть ссылку давайте на сервис, а не ссылку на ссылку на ссылку на новость перепечатывайте.
А если сделал фейк, а потом его сфоткал и выложил. Это считается подделкой или настоящей фотографией?
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