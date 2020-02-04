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Сервисы
Лиана Липанова
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Alphabet представила сервис Assembler для проверки подлинности фотографий Материал редакции

Это не поможет полностью решить проблему, но замедлит распространение дезинформации, заявил эксперт.

10 комментариев
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Jigsaw, «дочка» Alphabet (владеет Google), разработала бесплатный сервис Assembler для распознавания следов редактирования на фотографиях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.

Программа обнаруживает подделку в том числе на фотографиях, которые созданы с помощью искусственного интеллекта, отмечает издание. Сейчас компания тестирует сервис с фактчекинговыми организациями и СМИ, включая Animal Politico в Мексике, Rappler на Филиппинах и Agence France-Presse. Assembler не будет доступен общественности, уточняет NYT.

Сервис может показать, где именно был использован «фотошоп» на фотографии. В Assembler встроено семь «детекторов» для обнаружения разных типов технологий для редактирования фото. Программа может обнаружить наложение или соединение разных фотографий, изменение фона, аномалии в цветах и так далее.

Jigsaw

«Эти детекторы не могут полностью решить проблему, но они представляют собой важный инструмент борьбы с дезинформацией», - заявила изданию Луиза Вердолива, профессор Неаполитанского университета и учёный из Google AI.

#новость #alphabet

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10 комментариев
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Artemy

11

В мои времена Ассемблером называли другое

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911

Artemy
0

твои времена прошли

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Ильдар Хайрисламов

3

Как проверить?))

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roko kotta

Ильдар
1

Тоже подумал об этой фотографии 😁

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Vasily Matyashin

2

Инстаграмщицы, все в укрытие!

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Dear Moscow,

1

Фото патриарха с часами Шрёдингера туда уже загружали?

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Dmitry Voronov

0

Оксфордский словарь станет еще толще.... правда, догнать  run (645 значений) сложняк, но попытаться можно

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Useforlogin

0

Видимо, про технологию мы пока не узнаем. А жаль. 

Ответить

Sergey Dostovalov

0

Вы хоть ссылку давайте на сервис, а не ссылку на ссылку на ссылку на новость перепечатывайте.

Assembler — a Jigsaw experiment
Assembler — a Jigsaw experiment
jigsaw.google.com
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Ivano Digital

0

А если сделал фейк, а потом его сфоткал и выложил. Это считается подделкой или настоящей фотографией?

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