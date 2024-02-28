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Артур Томилко

Telegram начнёт делиться с владельцами каналов частью выручки от показов рекламы Статьи редакции

Авторы будут получать 50% выручки в криптовалюте Toncoin.

  • В марте 2024 года владельцы Telegram-каналов начнут получать вознаграждение за рекламу, которая размещается в них через рекламную платформу мессенджера: в этом же месяцев она заработает в 100 новых странах, сообщил Павел Дуров.
  • Размер вознаграждения составит 50% от доходов, которые Telegram получает за размещение рекламы в канале. Оно будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin, работающей на блокчейне TON. По словам Дурова, такой подход обеспечит «безопасность» и позволит авторам «быстро» выводить деньги.
  • Он также отметил, что Telegram-каналы генерируют около 1 трлн просмотров в месяц, но пока реклама показывается только в 10% из них.
  • Получение криптовалюты за рекламу в Telegram может стать «головной болью» для владельцев каналов, считает директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая. У них могут возникнуть трудности с обналичиванием, декларацией доходов, а также риски «иноагентства».
  • Основной целью монетизации может быть привлечение аудитории в экосистему TON, которая будет реинвестировать криптовалюту внутри мессенджера, полагает основатель сервиса для аналитики Telegram-чатов Combot Фёдор Скуратов.
  • На фоне новости о появлении монетизации в Telegram стоимость Toncoin выросла на 31%. На 16:12 мск её курс составляет $2,86.
  • Telegram запустил рекламу в октябре 2021 года. Её можно разместить через платформу Telegram Ads. Объявления показываются пользователям без Premium-подписки в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков после всех публикаций.

#новости #telegram

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 Дмитрий Беговатов

Павел Дуров одним махом записал всех владельцев тг-каналов в свою крипто-секту!

Гений!

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умный человек

Кодзима, одним словом

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Микс из мусоровоза

Я уже гениальную идею для Яндекса предлагал. Для курьеров, селлеров, таксистов сделать вывод средств только в Яндекс банк. Минусы будут?

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Леонид Бережной

- отсеется часть клиентов, у которых не будет счета в Я-банке
- ФАС будет недоволен.

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Марат

он про работников, не клиентов. при приеме можно выдавать им карту

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Станислав

минусы махинаций там много. Яндекс банку они явно не нужны.

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Станислав

Там требований к каналу для показа рекламы целый вагон. Так что только небольшое число в этот список попадет.

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Дмитрий Беговатов

Ну вот теперь все будут ещё и стараться, чтобы в секте оказаться 😂

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Станислав

Выгодней просто по старому действовать.

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Вадим Д.

Больше крипты криптобогам.
Как эксперимент - любопытно, монетизация средствами платформы - очевидный шаг. Вот и славно, будем посмотреть.

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Буквоед

Это не эксперимент. Это уже порвало рынок. Тон полетел вверх. Другие штормовые изменения в ТГ на подходе.

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Вадим Д.

Ну полетел он до $2,86 и назад ещё отскочит.
К тому же, это всё же эксперимент: исчерпает себя или просто не будет работать так, как задумано авторами, его или изменят, или упразднят.

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Буквоед

Вадим, при всём уважении.
Сейчас все понимающие админы тарят ton как не в себя. Это обеспечит многократный рост на средней дистанции.

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Вадим Д.

Не-не, я всё понимаю.
Но я уверен - это временно. Система стабилизируется, перекос между стоимостью и потребностью выровняется. Так что, думаю, на среднюю дистанцию никому не хватит, на спринт - да.

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Буквоед

Ваше право думать по-своему.
Но есть мнение, что на фоне тона биткойн покажется детской соплёй. У биткойна прекрасная ликвидность, но, как мы знаем, никакого обеспечения.
У дуровского тона под ногами – гигантский рекламный рынок. Это принципиально более выигрышная позиция.

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Хитрый Чен

Нет. Курс тона будет стабилен. Может укрепится до 3 usdt, может нет, но колебаний сильных не будет, как роста биткоина. Слишком рискованно будет в нем держать деньги.

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Частный инвестор

Да это вообще первая крипта, которая обеспечена реальным масштабным бизнесом, как ценная бумага. Почти все остальные тысячи монет по сравнению с ней - мусор. Но как поведет себя актив, конечно, пока однозначно нельзя сказать. Надо последить за ним.

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Zloy Marketolog

Это Биткоин тащит рынок, с 38 до 60к за неделю, а про Тон и Телегу никто особо не в курсе в богатых странах.

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Буквоед

Вы даже не представляете, что сейчас творится в ТГ. В Штатах в том числе. Скупают всё, что больше тысячи подписчиков за оверпрайс, например.

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Zloy Marketolog

Ну временную истерию пустили бывшие СНГшные граждане где-нить в Реддите. Лошары щас у них каналов с ботами напокупают, у которых не будет просмотров рекламы)

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Zloy Marketolog

Все что нужно знать про Штаты и телеграм:
- Напиши мне в Телеграм
- Куда?

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умный человек

Даешь оплату в цифровых рублях

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Доктор Шкутко

Дуров на них не сможет построить дубайский рай для себя

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Rustam Zzz

какие деньги, вы о чем? ТОн кены вот настоящее сокровище,которым Дуров готов поделиться

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Частный инвестор

Ура! Наконец-то хоть что-то начну зарабатывать со своей телеги) Давно пора уже было ввести монетизацию!

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Филипп Гаврилов

Три года назад

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Insaf Galiullin

Рынок оценил положительно

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Tomoko

Задумка очень неплохая и благородная, но почему способ оплаты в крипте, безопасности в этом ноль. Да и не все владельцы тг каналов умеют пользоваться этими схемами с криптой..

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vladislav katsal

Предложение интересное, но расчёт в крипте, хм, считаю проблема с болкчейном будет

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Артемий С.

Дельная идея. И сами заработают и делятся, так это и должно работать

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Y. Donec

Ну правильно, а то нечестно как то )чего они не оплачивают услугу

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Доктор Шкутко

Это он будет делиться рекламой с нулевого-последнего поста в канале или как в вк засрет весь канал через раз рекламными постами?

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debil
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Echo

Отличная новость! Новая площадка для дополнительного заработка 👌

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Макс

А потом он всех обяжет делится с ним

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A V

Хочу половины зп Дурова

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A V

Хочу половины зп Дурова так будет честно

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местный житель

Дуров в своё время купил биткоинов отсюда он создал и вк и телеграмм. Зарплата ему не нужна.

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Krem-brulee

Да да это чистая правда

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Хитрый Чен

Надо выплачивать notcoin. Было бы весело.

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Алекс

Notcoin - это вообще реальная монета или так, игра для тап-тап по экрану? Что-то движения по этому ноткоину нет...

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Станислав

Не понятно почему курс то вырос. По идеи теперь тонкойнов на рынке больше будет. И продавцы будут явно не любители копить их.

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Валерия Щербакова

то есть ты размещаешь рекламу , еще за это дополнительную плату будешь получать ,что может быть приятней для владельцев каналов

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