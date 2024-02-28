Telegram начнёт делиться с владельцами каналов частью выручки от показов рекламы Статьи редакции
Авторы будут получать 50% выручки в криптовалюте Toncoin.
- В марте 2024 года владельцы Telegram-каналов начнут получать вознаграждение за рекламу, которая размещается в них через рекламную платформу мессенджера: в этом же месяцев она заработает в 100 новых странах, сообщил Павел Дуров.
- Размер вознаграждения составит 50% от доходов, которые Telegram получает за размещение рекламы в канале. Оно будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin, работающей на блокчейне TON. По словам Дурова, такой подход обеспечит «безопасность» и позволит авторам «быстро» выводить деньги.
- Он также отметил, что Telegram-каналы генерируют около 1 трлн просмотров в месяц, но пока реклама показывается только в 10% из них.
- Получение криптовалюты за рекламу в Telegram может стать «головной болью» для владельцев каналов, считает директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая. У них могут возникнуть трудности с обналичиванием, декларацией доходов, а также риски «иноагентства».
- Основной целью монетизации может быть привлечение аудитории в экосистему TON, которая будет реинвестировать криптовалюту внутри мессенджера, полагает основатель сервиса для аналитики Telegram-чатов Combot Фёдор Скуратов.
- На фоне новости о появлении монетизации в Telegram стоимость Toncoin выросла на 31%. На 16:12 мск её курс составляет $2,86.
- Telegram запустил рекламу в октябре 2021 года. Её можно разместить через платформу Telegram Ads. Объявления показываются пользователям без Premium-подписки в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков после всех публикаций.
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Павел Дуров одним махом записал всех владельцев тг-каналов в свою крипто-секту!
Гений!
Кодзима, одним словом
Я уже гениальную идею для Яндекса предлагал. Для курьеров, селлеров, таксистов сделать вывод средств только в Яндекс банк. Минусы будут?
- отсеется часть клиентов, у которых не будет счета в Я-банке
- ФАС будет недоволен.
он про работников, не клиентов. при приеме можно выдавать им карту
минусы махинаций там много. Яндекс банку они явно не нужны.
Там требований к каналу для показа рекламы целый вагон. Так что только небольшое число в этот список попадет.
Ну вот теперь все будут ещё и стараться, чтобы в секте оказаться 😂
Выгодней просто по старому действовать.
Больше крипты криптобогам.
Как эксперимент - любопытно, монетизация средствами платформы - очевидный шаг. Вот и славно, будем посмотреть.
Это не эксперимент. Это уже порвало рынок. Тон полетел вверх. Другие штормовые изменения в ТГ на подходе.
Ну полетел он до $2,86 и назад ещё отскочит.
К тому же, это всё же эксперимент: исчерпает себя или просто не будет работать так, как задумано авторами, его или изменят, или упразднят.
Вадим, при всём уважении.
Сейчас все понимающие админы тарят ton как не в себя. Это обеспечит многократный рост на средней дистанции.
Не-не, я всё понимаю.
Но я уверен - это временно. Система стабилизируется, перекос между стоимостью и потребностью выровняется. Так что, думаю, на среднюю дистанцию никому не хватит, на спринт - да.
Ваше право думать по-своему.
Но есть мнение, что на фоне тона биткойн покажется детской соплёй. У биткойна прекрасная ликвидность, но, как мы знаем, никакого обеспечения.
У дуровского тона под ногами – гигантский рекламный рынок. Это принципиально более выигрышная позиция.
Нет. Курс тона будет стабилен. Может укрепится до 3 usdt, может нет, но колебаний сильных не будет, как роста биткоина. Слишком рискованно будет в нем держать деньги.
Да это вообще первая крипта, которая обеспечена реальным масштабным бизнесом, как ценная бумага. Почти все остальные тысячи монет по сравнению с ней - мусор. Но как поведет себя актив, конечно, пока однозначно нельзя сказать. Надо последить за ним.
Это Биткоин тащит рынок, с 38 до 60к за неделю, а про Тон и Телегу никто особо не в курсе в богатых странах.
Вы даже не представляете, что сейчас творится в ТГ. В Штатах в том числе. Скупают всё, что больше тысячи подписчиков за оверпрайс, например.
Ну временную истерию пустили бывшие СНГшные граждане где-нить в Реддите. Лошары щас у них каналов с ботами напокупают, у которых не будет просмотров рекламы)
Все что нужно знать про Штаты и телеграм:
- Напиши мне в Телеграм
- Куда?
Даешь оплату в цифровых рублях
Дуров на них не сможет построить дубайский рай для себя
какие деньги, вы о чем? ТОн кены вот настоящее сокровище,которым Дуров готов поделиться
Ура! Наконец-то хоть что-то начну зарабатывать со своей телеги) Давно пора уже было ввести монетизацию!
Три года назад
Рынок оценил положительно
Задумка очень неплохая и благородная, но почему способ оплаты в крипте, безопасности в этом ноль. Да и не все владельцы тг каналов умеют пользоваться этими схемами с криптой..
Предложение интересное, но расчёт в крипте, хм, считаю проблема с болкчейном будет
Дельная идея. И сами заработают и делятся, так это и должно работать
Ну правильно, а то нечестно как то )чего они не оплачивают услугу
Это он будет делиться рекламой с нулевого-последнего поста в канале или как в вк засрет весь канал через раз рекламными постами?
Отличная новость! Новая площадка для дополнительного заработка 👌
А потом он всех обяжет делится с ним
Хочу половины зп Дурова
Хочу половины зп Дурова так будет честно
Дуров в своё время купил биткоинов отсюда он создал и вк и телеграмм. Зарплата ему не нужна.
Да да это чистая правда
Надо выплачивать notcoin. Было бы весело.
Notcoin - это вообще реальная монета или так, игра для тап-тап по экрану? Что-то движения по этому ноткоину нет...
Не понятно почему курс то вырос. По идеи теперь тонкойнов на рынке больше будет. И продавцы будут явно не любители копить их.
то есть ты размещаешь рекламу , еще за это дополнительную плату будешь получать ,что может быть приятней для владельцев каналов