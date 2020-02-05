Компания уже работает над устранением неполадок.
Днём 5 февраля в «Яндексе» произошёл сбой, пользователи жалуются на неполадки в работе «Почты», «Кинопоиска», «Музыки», «Такси», «Метрики» и других сервисов.
Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru наличие неполадок. По его словам, специалисты компании работают над их устранением. Причины сбоя в компании не раскрыли.
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Григорий Догонин
ну сбой и сбой, лежит и лежит
Андрей ФроловГригорий
justwantedtobeenoughГригорий
гриш, а сам-то лежишь?
Виталий Крамарев
Теперь понятно, почему у меня сайт музыки так лагает. Кстати, в мобильном приложении проблем не наблюдаю.
Алексей Кузьмичев
А я думаю, почему Алиса работает, но ничего не включает из музыки
Сергей СафроновАлексей
Та же хрень
Serj KossАлексей
она обиделась
Semyashkin Oleg
Важный комментарий к важному пушу
German
авто.ру тоже лежит
Sergei TimofeyevGerman
Он тоже на базе Яндекса, так как ему принадлежит
Дмитрий Щербаков
Метрика тоже
Андрей Особов
Директ тоже
Дима Перегон
VK, Mail.Ru, а теперь и Яндекс. Хочется в шапочке из фольги искать параллели и строить теории о том, что всё взаимосвязанно, но скорее всего просто неудачные совпадения
Николай Шелопугин
Никогда такого не было и вот опять
Антон Мисканин
Поддержка Яндекса лежит ещё с 1 февраля. Ребят, найдите там время ответить на тикет 20020109162655417.
Sergei TimofeyevАнтон
Остался один за всех.
Михаил Шахматов
такси сдох, до сих по не работает (
Сергей Давлятов
Вордстат тоже не работает.
Oleg Matveenko
короноВИРУС попал в датацентр
Serj KossOleg
коронА-вирус - от слова "корона", т.к. напомнил ученым корону солнца внешне
Nail Sharipov
Блин, только переехал на почту яндекса...