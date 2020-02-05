Компания уже работает над устранением неполадок.

Днём 5 февраля в «Яндексе» произошёл сбой, пользователи жалуются на неполадки в работе «Почты», «Кинопоиска», «Музыки», «Такси», «Метрики» и других сервисов.

Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru наличие неполадок. По его словам, специалисты компании работают над их устранением. Причины сбоя в компании не раскрыли.