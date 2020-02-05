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Альберт Хабибрахимов
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В «Яндексе» произошёл сбой: неполадки возникли в «Почте», «Музыке», «Такси», «Метрике» и других сервисах Материал редакции

Компания уже работает над устранением неполадок.

Днём 5 февраля в «Яндексе» произошёл сбой, пользователи жалуются на неполадки в работе «Почты», «Кинопоиска», «Музыки», «Такси», «Метрики» и других сервисов.

Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru наличие неполадок. По его словам, специалисты компании работают над их устранением. Причины сбоя в компании не раскрыли.

У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей.

пресс-служба «Яндекса»
​Карта жалоб на сбой в «Яндексе»
 Downdetector​
Pavel Fedorov 🦄 @abbsol
Яндекс кусками грохнулся. Почта еле пыхтит, Кинопоиск говорят рип, Дзен на ладан дышит. Ещё говорят Музыка лагает. https://t.co/zI3gikXHBw
Roman Volobuev @romanvolobuev
А убер и Яндекс-такси у всех упали или только у меня? https://t.co/Q2aLXYHXpX
Другой Лимонов @limonoff
@yandexmail Добрый день. Уже около часа не можем зайти в почту ни с мобильного клиента ни через сайт. и в ящике пустые письма, и сменился интерфейс. Не получается перелогиниться. Всё в порядке?
Demon666 @Demon6634427154
@yamoneynews Яндекс я не могу использовать яндекс кошелёк выдаёт сбой что за вообще что твориться?
JoeEva ⭐️ @JoeEva
@yandexmusic у вас сайт лежит и яндекс диск тоже

#новость #яндекс #сбои

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Это не поможет полностью решить проблему, но замедлит распространение дезинформации, заявил эксперт.
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21 комментарий
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Григорий Догонин

4

ну сбой и сбой, лежит и лежит

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Андрей Фролов

Григорий
7
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justwantedtobeenough

Григорий
1

гриш, а сам-то лежишь?

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Виталий Крамарев

1

Теперь понятно, почему у меня сайт музыки так лагает. Кстати, в мобильном приложении проблем не наблюдаю.

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Алексей Кузьмичев

0

А я думаю, почему Алиса работает, но ничего не включает из музыки

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Сергей Сафронов

Алексей
1

Та же хрень

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Serj Koss

Алексей
1

она обиделась

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Semyashkin Oleg

0

Важный комментарий к важному пушу

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German

0

авто.ру тоже лежит

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Sergei Timofeyev

German
0

Он тоже на базе Яндекса, так как ему принадлежит

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Дмитрий Щербаков

0

Метрика тоже

Ответить

Андрей Особов

0

Директ тоже

Ответить

Дима Перегон

0

VK, Mail.Ru, а теперь и Яндекс. Хочется в шапочке из фольги искать параллели и строить теории о том, что всё взаимосвязанно, но скорее всего просто неудачные совпадения

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Николай Шелопугин

0

Никогда такого не было и вот опять

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Антон Мисканин

0

Поддержка Яндекса лежит ещё с 1 февраля. Ребят, найдите там время ответить на тикет 20020109162655417.

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Sergei Timofeyev

Антон
0

Остался один за всех.

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Михаил Шахматов

0

такси сдох, до сих по не работает (

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Сергей Давлятов

0

Вордстат тоже не работает.

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Oleg Matveenko

0

короноВИРУС попал в датацентр 

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Serj Koss

Oleg
0

коронА-вирус - от слова "корона", т.к. напомнил ученым корону солнца внешне

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Nail Sharipov

0

Блин, только переехал на почту яндекса...

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