Сервисы
Таня Боброва

Цифровые платформы попросили не вводить для них обязательные отчисления на пенсии и пособия самозанятым Статьи редакции

У сервисов должно быть право, но не обязанность их софинансировать, а также помогать с оформлением, считают участники рынка.

  • Ассоциация цифровых платформ (входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито») предложила снять с операторов обязательства отчислений на пенсии, пособия, медстраховку и страхование от несчастных случаев и болезней. Такие предложения она направила в рабочую группу Госдумы, которая готовит законопроект «О платформенной занятости», пишет Forbes.
  • По данным издания, конкретных формулировок законопроекта пока нет, совещания по нему продолжатся в течение марта 2024 года, а его текст оформится не раньше апреля.
  • Согласно предложениям ассоциации, у платформ должно быть право, но не обязанность софинансировать отчисления партнёров на будущую пенсию, пособия на случай временной нетрудоспособности и материнства, медицинское страхование, страховку от несчастных случаев и болезней.
  • При этом платформы могут «обеспечить занятым техническую возможность узнать о таких программах» и помочь подать заявку, а также поощрять тех, кто решит добровольно отчислять часть собственных доходов на пенсию, пособия и медстраховку, следует из документа. Ассоциация считает, что важно обеспечивать «гибкость и добровольность страхования платформенных занятых».
  • В Федерации независимых профсоюзов России сообщили, что будут выступать против версии законопроекта с опцией добровольного страхования на площадке рабочей группы в Госдуме. Там отметили, что большинство россиян «не склонны добровольно отчислять деньги на будущую пенсию и инвестировать». При этом, отмечает Forbes, если обязать платформы оплачивать пенсионное и социальное страхование занятых, это ляжет на потребителей.
  • По данным ФНС, большая часть тех, кто оказывает услуги через платформы, — самозанятые. Минтруд уже подготовил законопроект о введении добровольного соцстрахования исполнителей, сейчас он дорабатывается.

#новости #самозанятые

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 Вадим Д.
должно быть право, но не обязанность

То есть не будет.
Хотя первый раз слышу что кто-то будет отчислять на пенсии и пособия самозанятым. Я, помимо прочего, самозанятый, так с какого перепуга мне кто-то что-то должен отчислять? На то и самозанятость, как бы.
Ну и отдельный анекдот:

большинство россиян «не склонны добровольно отчислять деньги на будущую пенсию и инвестировать»

Большинство россиян не увидят своих пенсий, так как просто не доживают. Дожившие же порой могут позавидовать умершим, ибо тем не нужно влачить нищенское существование.

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Pushkareva Ekaterina

Мы в любом случае идем к отмене существующей пенсионной системы. Так что я бы особо не рассчитывала на пенсию вне зависимости от статуса)

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Вадим Д.

Разумеется, пенсия "от государства" (ага-ага, от него, родимого) - фикция и утопия. Хорошо бы, да, но не выходит.
Ежели сам чесаться не будешь - на хрен, пардон, ты никому не упал.

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Pushkareva Ekaterina

Как сказать. Чиновникам и силовикам оставят. Остальным...

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Вадим Д.

Если у силовиков начать что-то отбирать, очень быстро они развернутся на 180 градусов.

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Сергей И

Зато новые налоги и их увеличение не утопия.

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Жгучий Лук

Тоже первый раз слышу, в добровольном порядке можно,но не де-юро.

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Barabas77

буржую вместо пенсий дешевле ботам платить

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Доктор Шкутко

Вводим самозанятость, будете формировать себе пенсию сами. Нет, ну мы подумали и это перебор, кто-то все равно должен скуднеющий бюджет пополнять. Стабильная правовая и экономическая среда

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Иван Помидоров

Не расходы ж бюджета на секретные статьи сокращать. Делиться сейчас все должны в это нелегкое время.

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Доктор Шкутко

Зачем делиться. Обнулить доход рабов и всего делов

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Иван Помидоров

Совсем уж нельзя, пока ещё до КНДР не полностью дошли.

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Barabas77

в КНДР жилье бесплатно дают

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Иван Хаманн

Отчисления на пенсии и пособия имхо реально стоило бы убрать.
Медстраховку - однозначно надо оставлять.
Страхование от НС - хз, можно убрать, можно оставить

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Жгучий Лук

Куда убрать то!? У самозанятых нет отчислений в ПФР.

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Александр Кайт

Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
Я уже несколько лет сам себе откладываю (чуть не написал личинки).
На какую-то поддержку от Недогосударства рассчитывать уже не приходится.

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Barabas77

при инфляции 25% что вы там отложите, в 90е инфляция была 1600% когда коммунисты решили стать буржуями

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Zloy Sniper

Все, кто хают госпенсию и «надеются только на себя», услышат первые тревожные звоночки после 40-45, при попытке найти новую работу. Что поделаешь, все хотят брать на работу молодых. После 50 зазвонят колокола, к 55 услышите раскаты грома, а к наступлению пенсионного возраста, дай Бог удастся хоть как-то дотянуть на прежних финансовых запасах, если хватило ума и возможности их сделать. Кому-то повезет и он сохранит работу или спрос на свои самозанятые услуги, некоторым обломятся бабушкины квартиры, которые можно сдать внаем, но таких будет меньшинство. Платите взносы в пенсионный фонд, господа самозанятые, не плюйте в пенсионный колодец, вам еще оттуда воду пить.

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selecadm

Все пенсионные отчисления немедленно идут на оплату пенсий текущим пенсионерам. Твою пенсию будут оплачивать те, кто отчисляет тогда, когда ты собственно пенсионер. Так что отчисления за тобой только числятся.

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Слегка Придурковатый

"Ассоциация цифровых платформ (входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито») предложила снять с операторов обязательства отчислений на пенсии, пособия, медстраховку и страхование от несчастных случаев и болезней"

Ещё бы они были "за".

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Tatiana B

А самозанятые сейчас обязаны платить страховку и отчисления?

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Barabas77

в СССР пенсия была с 55 лет, пока не пришли буржуи

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Roman

Осторожно, количество нытья в комментах зашкаливает

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