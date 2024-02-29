Цифровые платформы попросили не вводить для них обязательные отчисления на пенсии и пособия самозанятым Статьи редакции
У сервисов должно быть право, но не обязанность их софинансировать, а также помогать с оформлением, считают участники рынка.
- Ассоциация цифровых платформ (входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито») предложила снять с операторов обязательства отчислений на пенсии, пособия, медстраховку и страхование от несчастных случаев и болезней. Такие предложения она направила в рабочую группу Госдумы, которая готовит законопроект «О платформенной занятости», пишет Forbes.
- По данным издания, конкретных формулировок законопроекта пока нет, совещания по нему продолжатся в течение марта 2024 года, а его текст оформится не раньше апреля.
- Согласно предложениям ассоциации, у платформ должно быть право, но не обязанность софинансировать отчисления партнёров на будущую пенсию, пособия на случай временной нетрудоспособности и материнства, медицинское страхование, страховку от несчастных случаев и болезней.
- При этом платформы могут «обеспечить занятым техническую возможность узнать о таких программах» и помочь подать заявку, а также поощрять тех, кто решит добровольно отчислять часть собственных доходов на пенсию, пособия и медстраховку, следует из документа. Ассоциация считает, что важно обеспечивать «гибкость и добровольность страхования платформенных занятых».
- В Федерации независимых профсоюзов России сообщили, что будут выступать против версии законопроекта с опцией добровольного страхования на площадке рабочей группы в Госдуме. Там отметили, что большинство россиян «не склонны добровольно отчислять деньги на будущую пенсию и инвестировать». При этом, отмечает Forbes, если обязать платформы оплачивать пенсионное и социальное страхование занятых, это ляжет на потребителей.
- По данным ФНС, большая часть тех, кто оказывает услуги через платформы, — самозанятые. Минтруд уже подготовил законопроект о введении добровольного соцстрахования исполнителей, сейчас он дорабатывается.
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То есть не будет.большинство россиян «не склонны добровольно отчислять деньги на будущую пенсию и инвестировать»
Хотя первый раз слышу что кто-то будет отчислять на пенсии и пособия самозанятым. Я, помимо прочего, самозанятый, так с какого перепуга мне кто-то что-то должен отчислять? На то и самозанятость, как бы.
Ну и отдельный анекдот:
Большинство россиян не увидят своих пенсий, так как просто не доживают. Дожившие же порой могут позавидовать умершим, ибо тем не нужно влачить нищенское существование.
Мы в любом случае идем к отмене существующей пенсионной системы. Так что я бы особо не рассчитывала на пенсию вне зависимости от статуса)
Разумеется, пенсия "от государства" (ага-ага, от него, родимого) - фикция и утопия. Хорошо бы, да, но не выходит.
Ежели сам чесаться не будешь - на хрен, пардон, ты никому не упал.
Как сказать. Чиновникам и силовикам оставят. Остальным...
Если у силовиков начать что-то отбирать, очень быстро они развернутся на 180 градусов.
Зато новые налоги и их увеличение не утопия.
Тоже первый раз слышу, в добровольном порядке можно,но не де-юро.
буржую вместо пенсий дешевле ботам платить
Вводим самозанятость, будете формировать себе пенсию сами. Нет, ну мы подумали и это перебор, кто-то все равно должен скуднеющий бюджет пополнять. Стабильная правовая и экономическая среда
Не расходы ж бюджета на секретные статьи сокращать. Делиться сейчас все должны в это нелегкое время.
Зачем делиться. Обнулить доход рабов и всего делов
Совсем уж нельзя, пока ещё до КНДР не полностью дошли.
в КНДР жилье бесплатно дают
Отчисления на пенсии и пособия имхо реально стоило бы убрать.
Медстраховку - однозначно надо оставлять.
Страхование от НС - хз, можно убрать, можно оставить
Куда убрать то!? У самозанятых нет отчислений в ПФР.
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
Я уже несколько лет сам себе откладываю (чуть не написал личинки).
На какую-то поддержку от Недогосударства рассчитывать уже не приходится.
при инфляции 25% что вы там отложите, в 90е инфляция была 1600% когда коммунисты решили стать буржуями
Все, кто хают госпенсию и «надеются только на себя», услышат первые тревожные звоночки после 40-45, при попытке найти новую работу. Что поделаешь, все хотят брать на работу молодых. После 50 зазвонят колокола, к 55 услышите раскаты грома, а к наступлению пенсионного возраста, дай Бог удастся хоть как-то дотянуть на прежних финансовых запасах, если хватило ума и возможности их сделать. Кому-то повезет и он сохранит работу или спрос на свои самозанятые услуги, некоторым обломятся бабушкины квартиры, которые можно сдать внаем, но таких будет меньшинство. Платите взносы в пенсионный фонд, господа самозанятые, не плюйте в пенсионный колодец, вам еще оттуда воду пить.
Все пенсионные отчисления немедленно идут на оплату пенсий текущим пенсионерам. Твою пенсию будут оплачивать те, кто отчисляет тогда, когда ты собственно пенсионер. Так что отчисления за тобой только числятся.
"Ассоциация цифровых платформ (входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито») предложила снять с операторов обязательства отчислений на пенсии, пособия, медстраховку и страхование от несчастных случаев и болезней"
Ещё бы они были "за".
А самозанятые сейчас обязаны платить страховку и отчисления?
в СССР пенсия была с 55 лет, пока не пришли буржуи
Осторожно, количество нытья в комментах зашкаливает