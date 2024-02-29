Сервисы
Таня Боброва

Акции облачного сервиса Snowflake упали на 20% после объявления об уходе гендиректора Статьи редакции

Он, в частности, вывел компанию на биржу в 2020-м — сервис привлёк свыше $3 млрд при капитализации $70,4 млрд.

Фрэнк Слутман в 2020 году / Источник: CNBC
  • 28 февраля 2024 года компания объявила об уходе Фрэнка Слутмана с поста гендиректора, он останется председателем совета директоров.
  • CNBC напоминает, что топ-менеджер присоединился к Snowflake в 2019 году и вывел компанию на биржу. Сервис привлёк свыше $3 млрд при капитализации в $70,4 млрд — это было крупнейшее IPO производителя ПО. На февраль 2024-го капитализация составляет $75,6 млрд.
  • На фоне новости акции Snowflake на премаркете упали более чем на 20%. На 12:37 мск они торгуются на Нью-Йоркской бирже по $178,5 за штуку.
  • Место Слутмана займёт Шридхар Рамасвами, который несколько лет возглавлял рекламное подразделение Google, а в 2020 году открыто анонсировал Neeva. Это платный поисковик без рекламы и с защитой личных данных. В 2023-м проект объявил о закрытии, через несколько дней его выкупила Snowflake. Рамасвами стал в компании старшим вице-президентом по ИИ.
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Нечасто корпоративный продукт вызывает такой ажиотаж среди инвесторов — они подняли капитализацию компании до $70 млрд.

Snowflake вышла на Нью-Йоркскую биржу под символом SNOW

#новости #snowflake

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6 комментариев
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 Вася Пражкин
Слутман

Куда ушел, по шлюхам?

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Слегка Придурковатый

Slutman

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Евгений Широков

Да хватит вам. А Salesforce не для корпоративных клиентов? Hubspot? Цифры тоже очень даже ничего

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Виктор

Вкусный ценник, жаль нельзя купить

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Филипп Новиков

Unique snowflake

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Олег Звягинцев

вот как должность может повлиять на судьбу компании

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3 комментария
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