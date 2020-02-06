В правительстве не уверены в безопасности системы, которую предлагают операторы.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ попросило отложить до конца 2020 года подготовку документов, необходимых для внедрения виртуальных SIM-карт eSIM. Об этом пишет «Коммерсантъ» по ссылкой на доклад ныне бывшего министра связи Константина Носкова.

Предложения по правовому регулированию eSIM Минкосвязи должно было подготовить до 15 января 2020 года. Министр, отправивший доклад в декабре 2019 года, предложил перенести сроки на декабрь 2020 года.

Основную проблему внедрения новой технологии чиновники видят в биометрической системе дистанционной идентификации абонентов eSIM, предложенной операторами связи. Она находится «вне правового поля», вызывает вопросы уровень её безопасности, говорится в докладе.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов напомнил «Коммерсанту» о госсистеме сбора биометрических данных, но сказал, что сначала нужно решить вопрос внедрения биометрии в систему госуслуг, а уже затем распространять его на eSIM. Такого же мнения придерживается министр связи Максут Шадаев.

Оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая позволяет получать доступ к госуслугам и совершать банковские платежи, выступает «Ростелеком». Для регистрации в системе используются голос и изображение лица человека. Сейчас к ЕБС подключены 172 банка.

В «Ростелекоме» поддерживают легализацию eSIM и считают, что отложенное внедрение ухудшит российские позиции на рынке инноваций, пишет «Коммерсантъ». В Tele2 изданию рассказали, что уже используют приложение для дистанционного подключения клиентов. А вот в МТС полагают, что механизм удалённой идентификации нужно доработать.