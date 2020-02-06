Google представила обновление мобильных «Карт»: новый логотип и вкладки, детализация маршрутов и другие изменения
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Появились вкладки с быстрым доступом к сохраненными местам и рекомендациям, а также управление приватностью пользователя.
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6 февраля Google запустила новый дизайн мобильного приложения «Карты» с переработанной структурой разделов, новыми функциями и логотипом. По словам представителей Google, новый логотип отражает эволюцию «Карт» и основан на «булавке» — иконке местоположения, ключевой части приложения.
Пять вкладок для быстрого доступа к функциям
«Что рядом?» (Explore). На вкладке отображаются интересные места поблизости — где поесть, поиграть, послушать живую музыку, посмотреть достопримечательности. У каждого места есть описание, рейтинг, отзывы и другая информация.
«Регулярно» (Commute). Вкладка быстрого доступа к ежедневным поездкам ользователя. «Карты» обновляют информацию о дорожной обстановке в реальном времени, оценивают время в пути и предлагают альтернативные маршруты.
«Сохранено» (Saved). Вкладка с сохранёнными местами пользователя. Их можно организовывать в готовые планы поездок с рекомендациями посещенных мест и делиться с другими пользователями.
«Добавить» (Contribute). На этой вкладке пользователи могут делиться информацией о локальных местах: подробностями о дорогах и адресах, писать отзывы и недостающие сведения о компаниях и публиковать фотографии.
«Новости» (Updates). Приложение отображает ленту популярных и обязательных для просмотра мест от локальных экспертов и городских изданий (например, «Афиша»), а также позволяет напрямую задавать вопросы представителями компаний.
Новая информация о маршрутах общественного транспорта
Чтобы упростить пользователям планирование перемещений и путешествий, Google добавляет в «Карты» больше деталей о состоянии транспорта.
Например, в 2019 году в приложении появилась функция прогноза переполненности транспорта, а в с марта 2020 года появятся данные о температуре, общедоступности, охране, местах для женщин и число доступных вагонов.
Температура. Для более комфортной поездки пользователь может узнать температуру внутри общественного транспорта.
Доступность. Позволяет выбрать маршрут с учетом пандусов, съездов для колясок, мест для сидений, кнопок «Стоп» и другими удобствами для людей с ограниченными возможностями.
Места для женщин. Информация будет отображаться в регионах, где в общественном транспорте выделяются женские секции или вагоны.
Охрана. Отображает, есть ли в транспорте охранник, камеры наблюдения или горячая линия.
Число доступных вагонов в транспорте. Пользователи «Карт» в Японии смогут выбрать маршрут с учетом вместительности транспорта.
Детальная информация о транспорте основана на отзывах предыдущих путешественников — после поездки пользователю предлагают пройти небольшой опрос.
Функция начнет постепенно запускаться в марте 2020 года, её доступность будет зависеть от региона и муниципальных транспортных компаний. Россия входит в число стран, где появится детальная информация о транспорте, подтвердили российские представители Google.
Другие изменения: LiveView и настройка учетной записи
Обновления «Живых Карт» (LiveView) — маршрутов в дополненной реальности. В течение следующих месяцев Google планирует упростить и улучшить LiveView, например, указывать, как далеко находится нужное место и подсказывать пользователю, как сориентироваться в правильном направлении.
Изменится вкладка с настройками учетной записи пользователя. Например, появится подробное управление приватностью с функцией автоматического удаления данных о деятельности пользователя и общий доступ к местоположению.