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Евгений Делюкин
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Google представила обновление мобильных «Карт»: новый логотип и вкладки, детализация маршрутов и другие изменения Материал редакции

Появились вкладки с быстрым доступом к сохраненными местам и рекомендациям, а также управление приватностью пользователя.

4 комментария
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6 февраля Google запустила новый дизайн мобильного приложения «Карты» с переработанной структурой разделов, новыми функциями и логотипом. По словам представителей Google, новый логотип отражает эволюцию «Карт» и основан на «булавке» — иконке местоположения, ключевой части приложения.

Пять вкладок для быстрого доступа к функциям

  • «Что рядом?» (Explore). На вкладке отображаются интересные места поблизости — где поесть, поиграть, послушать живую музыку, посмотреть достопримечательности. У каждого места есть описание, рейтинг, отзывы и другая информация.
  • «Регулярно» (Commute). Вкладка быстрого доступа к ежедневным поездкам ользователя. «Карты» обновляют информацию о дорожной обстановке в реальном времени, оценивают время в пути и предлагают альтернативные маршруты.
  • «Сохранено» (Saved). Вкладка с сохранёнными местами пользователя. Их можно организовывать в готовые планы поездок с рекомендациями посещенных мест и делиться с другими пользователями.
  • «Добавить» (Contribute). На этой вкладке пользователи могут делиться информацией о локальных местах: подробностями о дорогах и адресах, писать отзывы и недостающие сведения о компаниях и публиковать фотографии.
  • «Новости» (Updates). Приложение отображает ленту популярных и обязательных для просмотра мест от локальных экспертов и городских изданий (например, «Афиша»), а также позволяет напрямую задавать вопросы представителями компаний.

Новая информация о маршрутах общественного транспорта

Чтобы упростить пользователям планирование перемещений и путешествий, Google добавляет в «Карты» больше деталей о состоянии транспорта.

Например, в 2019 году в приложении появилась функция прогноза переполненности транспорта, а в с марта 2020 года появятся данные о температуре, общедоступности, охране, местах для женщин и число доступных вагонов.

  • Температура. Для более комфортной поездки пользователь может узнать температуру внутри общественного транспорта.
  • Доступность. Позволяет выбрать маршрут с учетом пандусов, съездов для колясок, мест для сидений, кнопок «Стоп» и другими удобствами для людей с ограниченными возможностями.
  • Места для женщин. Информация будет отображаться в регионах, где в общественном транспорте выделяются женские секции или вагоны.
  • Охрана. Отображает, есть ли в транспорте охранник, камеры наблюдения или горячая линия.
  • Число доступных вагонов в транспорте. Пользователи «Карт» в Японии смогут выбрать маршрут с учетом вместительности транспорта.

Детальная информация о транспорте основана на отзывах предыдущих путешественников — после поездки пользователю предлагают пройти небольшой опрос.

Функция начнет постепенно запускаться в марте 2020 года, её доступность будет зависеть от региона и муниципальных транспортных компаний. Россия входит в число стран, где появится детальная информация о транспорте, подтвердили российские представители Google.

Другие изменения: LiveView и настройка учетной записи

  • Обновления «Живых Карт» (LiveView) — маршрутов в дополненной реальности. В течение следующих месяцев Google планирует упростить и улучшить LiveView, например, указывать, как далеко находится нужное место и подсказывать пользователю, как сориентироваться в правильном направлении.
  • Изменится вкладка с настройками учетной записи пользователя. Например, появится подробное управление приватностью с функцией автоматического удаления данных о деятельности пользователя и общий доступ к местоположению.

#новость #google #карты

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4 комментария
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Yuri Ahmedov

3

Вернули бы редактирование карт, а то детализация и наполнение хромает.

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Roman Platonov

0

Интересно, когда для iPhone обновят

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Anton

0

Лучше бы добавили пешеходные переходы, нереально проложить маршрут с пешей пересадкой, даже если остановка на другой стороне дороги и к ней в жизни идёт переход, а карты тебя поведут на какую-нибудь автостанцию, где эти маршруты пересекаются или предложит выбрать другой тип транспорта и прибавит лишний час, вместо того чтобы за пару минут сделать пересадку

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Anton

Anton
0

Думал может это в России мало инфы у гугла чтобы переходы сделать, но в городах Америки тоже нет обозначений

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