Стартап продавал доступ к базе с 3 млрд фотографий полиции и спецслужбам.

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YouTube, Facebook, Twitter и другие крупные интернет-компании направили американскому стартапу Clearview AI письма с требованием прекратить использование фотографий своих пользователей. Об этом пишет Business Insider.

Впервые о Clearview AI рассказало издание The New York Times в январе 2020 года. Стартап утверждает, его система поможет правоохранительным органам находить преступников и их жертв. В настоящее время в базе сервиса более 3 млрд фотографий, собранных в Facebook, YouTube, Venmo и на миллионах других сайтов.

Чтобы найти человека, нужно загрузить его изображение в программу. Сервис отыщет его фотографии, сделанные в публичных местах, и даст ссылки на источники, объясняет газета. По данным Clearview AI, система находит до 75% совпадений.

В январе претензию к стартапу направил Twitter. Позже к нему присоединились другие крупные компании, передаёт CBS News. Twitter потребовал удалить все данные, собранные на платформе, и не использовать их впредь.

«Условиями предоставления услуг YouTube запрещается сбор данных, которые могут быть использованы для идентификации личности. Clearview AI публично призналась в нарушении, и мы отправили им письмо с требованием прекратить это», — цитирует Business Insider представителя YouTube Алекса Джозефа.

CBS News узнал о нескольких письмах, которые в компанию направляла Facebook. Соцсеть запрашивала информацию о политике и деятельности стартапа, требовала, чтобы он прекратил использовать принадлежащие ей данные.

Генеральный директор Clearview AI Хоан Тон-То убеждён, что его компания не нарушает американского законодательства. «Суть нашего сервиса заключается в том, что мы собрали данные в открытом доступе и проиндексировали их», — пояснил он, отметив, что адвокат компании получил претензии и ознакомится с ними.