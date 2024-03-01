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Таня Боброва

Исследователи рассказали о кратном росте случаев мошенничества, когда «жертв» просят оставить образец голоса Статьи редакции

На его основе злоумышленники создают аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у родственников и друзей «жертвы».

  • В интернете выросло количество объявлений от мошенников с предложением платной озвучки рекламы и фильмов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании в сфере кибербезопасности Angara Security. Образцы голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у знакомых «жертвы».

  • По данным исследователей, большую часть таких объявлений публикуют в Telegram, но используют и другие ресурсы — например, спам-звонки. Количество таких сообщений без учёта спам-звонков в 2021 году составляло 1200, в 2022-м — уже 4800, а в 2023-м — 7000.

  • Авторы объявлений просят предоставить аудиозапись в формате телефонного звонка или записи разговора, которую нужно отправить личным сообщением или боту. За участие предлагают от 300 до 5000 рублей, пишет газета. Ещё один источник данных для мошенников — открытый видеоконтент из соцсетей, а с начала 2024-го Angara Security стала фиксировать случаи схем с помощью сервисов видеозвонков.

  • Другие опрошенные изданием компании в сфере кибербезопасности подтвердили рост случаев использования поддельных аудио- и видеосообщений, отправляемых «жертвам».
  • Одна из популярных схем — подделка голоса потерпевшего и обзвон его контактов, чтобы оставить голосовые сообщения с просьбой перевести деньги. Данные для подделки голоса собираются во время телефонного разговора со злоумышленником. Но оценить возможный ущерб от мошенничества с использованием дипфейков пока сложно, указывает газета: случаев, которые удалось бы отследить или предотвратить, немного.

#новости #мошенники

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19 комментариев
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 Горделивый Сербский Патриот

Именно поэтому, кстати, не рекомендуется отвечать на звонки прыщавых "сотрудников Сбербанка" из офисов в Днепропетровске, Харькове и т.д.

Запишут образец голоса , обучат нейроночку, и пиши пропало :(

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Maxim Fox

А чего пропало?
Ну, подумаешь появится кодовая фраза или вопрос для разговора.
Проблем то напридумывали.

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DxdV

Вопрос только в том, сколько до этого момента спиздить успеют

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Запопу Кусь

Болтать с роботами опасно потому что нейронка может быть кривой. Ты чихнёшь, а она тебе выдаст кредит на 100 миллионов. Поэтому лучше вообще ни с кем не разговаривать и настроить автоотклонение вызовов. 💁‍♀️

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Саша Панина

Иногда смешные ребята попадаются

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Вадим Д.

Мошенники — двигатель прогресса!

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Zloy Sniper

Я думал прогресс двигает порно.

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Даниил Севостьянов

Порно двигает Российских моделей в номинации.

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Zloy Sniper

Я думал, чтобы приобщиться к прогрессу надо часами смотреть порно. А теперь что же, надо наводить мосты с мошенниками? Эх, сколько времени потрачено зря.

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Anton Karmanov

в визы талантов

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Слегка Придурковатый

Не того мы ждали от нейронок.

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Степан Фадеев

Мошенничество это самое передовое и быстро адаптирующиеся явление. Пока мы тут все соображаем что происходит, мошенники уже на 5 шагов впереди.

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Запопу Кусь

Посто афигенно! 👍
И как они такое придумывают? 🙋‍♀️

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Сергей

Даже разводилы понимают ценность технологий)

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rocket rocket

А кто-то до сих пор боится в трубку говорить слово "Да".

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Михаил Юмашев

вот честно мне никогда не понять таких людей, стоят ли эти деньги твоей совести? я не могу представить себе сумму, за которую я бы просто продал все свои принципы

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Станислав

У кого-то просто нет "совести" (эмпатии) в случайной выборке их около 20% от общей популяции — так устроена природа.

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Anton Karmanov

на ютубе есть канал "антимошенник", после просмотра пары роликов этот вопрос не должен возникать

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Владимир Владимирович

Позвонил мошенник ? Пригласи его на работу в IT, работать с нейросетями, опят уже есть

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16 комментариев
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