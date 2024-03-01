В интернете выросло количество объявлений от мошенников с предложением платной озвучки рекламы и фильмов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании в сфере кибербезопасности Angara Security. Образцы голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у знакомых «жертвы».

Авторы объявлений просят предоставить аудиозапись в формате телефонного звонка или записи разговора, которую нужно отправить личным сообщением или боту. За участие предлагают от 300 до 5000 рублей, пишет газета. Ещё один источник данных для мошенников — открытый видеоконтент из соцсетей, а с начала 2024-го Angara Security стала фиксировать случаи схем с помощью сервисов видеозвонков.