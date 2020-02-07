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Лиана Липанова
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Онлайн-кинотеатр Start получил займ от «Мегафона» Материал редакции

Видеосервис планирует увеличить объём производства оригинального контента.

  • Онлайн-кинотеатр Start привлёк финансирование от «Мегафона» в виде займа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс». На привлечённые средства видеосервис увеличит объём производства оригинального контента, рассказали в «Мегафоне».
  • Обременение наложено на доли основателей Эдуарда Илояна, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо и Дениса Жалинского в «Диджитал Медиа Холдинг», которая владеет 74% видеосервиса, и на долю гендиректора Start Юлии Миндубаевой. Она владеет 5% «Диджитал Медиа Холдинг», основатели — по 23,75%. Остальные 26% онлайн-кинотеатра принадлежат «Газпром-Медиа».
  • Оператор вёл переговоры о покупке доли в Start, пишет издание со ссылкой на источники в руководстве трёх медиакомпаний. «Мегафон» планировала купить миноритарную долю или блокирующий пакет, заявил один из собеседников. Решение по сделке может быть принято через несколько месяцев, уточнил источник.
  • Займ может означать согласованную продажу доли третьей стороне, считает партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Если Start не погасит долг, то может продать доли сторонней компании или отдать их «Мегафону», объяснил Данилов.
  • Онлайн-кинотеатр Start был создан в 2017 году участниками продюсерской группы Yellow, Black and White. В 2019 году основатели сервиса искали стратегического инвестора, пишет «Коммерсантъ».
  • Основатели позиционировали Start как онлайн-кинотеатр для русскоязычных зрителей за границей. В видеосервисе в основном представлены российские фильмы и сериалы. Оригинальные сериалы Start выходили на Netflix и Amazon Prime Video, пишет «Коммерсантъ».
«МегаФон» вышел на Start
Пакет в видеосервисе оказался в залоге у оператора
www.kommersant.ru

#новость #мегафон

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2 комментария
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Saucedo Puetz

0

Еще и мегафон встал на скользкую дорожку онлайн-кинотеатров

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