Видеосервис планирует увеличить объём производства оригинального контента.
Онлайн-кинотеатр Start привлёк финансирование от «Мегафона» в виде займа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс». На привлечённые средства видеосервис увеличит объём производства оригинального контента, рассказали в «Мегафоне».
Обременение наложено на доли основателей Эдуарда Илояна, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо и Дениса Жалинского в «Диджитал Медиа Холдинг», которая владеет 74% видеосервиса, и на долю гендиректора Start Юлии Миндубаевой. Она владеет 5% «Диджитал Медиа Холдинг», основатели — по 23,75%. Остальные 26% онлайн-кинотеатра принадлежат «Газпром-Медиа».
Оператор вёл переговоры о покупке доли в Start, пишет издание со ссылкой на источники в руководстве трёх медиакомпаний. «Мегафон» планировала купить миноритарную долю или блокирующий пакет, заявил один из собеседников. Решение по сделке может быть принято через несколько месяцев, уточнил источник.
Займ может означать согласованную продажу доли третьей стороне, считает партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Если Start не погасит долг, то может продать доли сторонней компании или отдать их «Мегафону», объяснил Данилов.
Онлайн-кинотеатр Start был создан в 2017 году участниками продюсерской группы Yellow, Black and White. В 2019 году основатели сервиса искали стратегического инвестора, пишет «Коммерсантъ».
Основатели позиционировали Start как онлайн-кинотеатр для русскоязычных зрителей за границей. В видеосервисе в основном представлены российские фильмы и сериалы. Оригинальные сериалы Start выходили на Netflix и Amazon Prime Video, пишет «Коммерсантъ».
Saucedo Puetz
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