Представитель оператора рассказал, что неполадки устранены, и сеть работает в обычном режиме.
Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного оператора МТС. Downdetector к 13:12 мск получил 5563 жалоб на работу оператора: 75% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 12% — на мобильный интернет, 12% — на сбой всех сервисов.
Согласно живой карте сбоев Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи в Москве, Ярославле, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах.
Игорь Рачук
Когда пытаетесь пройти тест для суверенного интернета.
Ума Абдулкадырова
Вот вот! Уже час как не могла поймать сеть! МТС не надо так ...
Maksim Kurguzov
Очередной раз МТС не работал. В прошлый раз умаслили скидкой 15%. В этом раз что? 30%? Или просто пора уходить с него?
Mike Kosulin
Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением.
Если б это было правдой, то мало бы кто заметил.
Артем Калашников
Друзья, вы новости смотрите? Коронавирус поразил яйцо. Все же на поверхности. Представитель рептилоидов от МТС, уже готов предоставить первые комментарии по этому поводу.
Дэвид Фокин
Мы не жаловались