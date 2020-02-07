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Лиана Липанова
613

Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС Материал редакции

Представитель оператора рассказал, что неполадки устранены, и сеть работает в обычном режиме.

Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного оператора МТС. Downdetector к 13:12 мск получил 5563 жалоб на работу оператора: 75% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 12% — на мобильный интернет, 12% — на сбой всех сервисов.

vroner @voronersky
мтс дорогие мои почему у вас сеть так скачет. и не у меня одного. у нас половину колледжа отрезало от связи.
Вованпанчмен @vovanpunchman
йоу, народ, у кого мтс в мск? всё работает? или это у меня с телефоном проблемы? @ru_mts
мoondаncе🌙 @lumikkikukka
А только у меня мтс хорошо так прилёг или это массовая история?
убегаю от красивых глаз @exieliad
мтс видимо прилег отдохнуть...

Согласно живой карте сбоев Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи в Москве, Ярославле, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах.

Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением.

представитель МТС

#новость #мтс

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6 комментариев
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Игорь Рачук

3

Когда пытаетесь пройти тест для суверенного интернета.

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Ума Абдулкадырова

1

Вот вот! Уже час как не могла поймать сеть! МТС не надо так ...

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Maksim Kurguzov

1

Очередной раз МТС не работал. В прошлый раз умаслили скидкой 15%. В этом раз что? 30%? Или просто пора уходить с него?

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Mike Kosulin

1

Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением.

Если б это было правдой, то мало бы кто заметил.

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Артем Калашников

1

Друзья, вы новости смотрите? Коронавирус поразил яйцо. Все же на поверхности. Представитель рептилоидов от МТС, уже готов предоставить первые комментарии по этому поводу.

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Дэвид Фокин

0

Мы не жаловались

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