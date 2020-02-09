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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: подписка на готовую еду для детей, риелтор с кэшбеком для покупателей и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре проекта и запуск полезной штуки — рассылки «сделка дня». На почту каждый день приходит письмо с примерно таким содержанием:

  1. Американский маркетплейс дизайнерской одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений Moda Operandi привлек $100 млн.
  2. Египетское мобильное приложение для заказа мототакси, доставки еды и товаров Halan — $15 млн в раунде B.
  3. Индийская интернет-аптека 1mg — $9,9 млн.

Компании отобраны без всякой вкусовщины, это не то, что кому-то нравится или интересно, это просто самые большие раунды за день. Голая правда.

Кто хочет знать, какие стартапы на самом деле получают деньги, подписывайтесь здесь.

Reali — американский риелтор, который платит клиенту. Опечатки нет — именно так, работать с ним выгоднее, чем бесплатно, а стартап при этом ещё и зарабатывает.

Reali - риелтор, который платит клиенту
На прошлой неделе писал о REX – американском “риелторском агентстве с мобильным приложением”. Его…
startupoftheday.ru

Phonetrack — ещё один пример русской смекалки. Стартап делает коллтрекинг без коллтрекинга. Не нужны никакие интеграции, не нужно платить дополнительно за телефонию, а статистика звонков всё-таки связывается с поведением клиентов на сайте.

Phonetrack - коллтрекинг без коллтрекинга
“Если allostat - коллтрекинг для бедных, то у нас даже страшно сказать, для кого,” – пишет…
startupoftheday.ru

Export Ninja парсит Instagram, выбирает оттуда контактные данные пользователей и продаёт их всем желающим.

Export Ninja вытаскивает телефоны из инстаграма
Если данные – это новая нефть, то Facebook – это месторождение, а Export Ninja – буровая платформа.
startupoftheday.ru

Yumble — подписка на готовую еду для детей. Венчурный стартап из клона в России не получится, но живой малый бизнес — почему бы и нет.

Yumble - подписка на еду для детей
И ещё одна вариация подписки на готовую еду!
startupoftheday.ru

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Padlet, TechSee и IFTTT без новостей, Transmit Security и Monese без новостей растут.

Летят

Zhihu

Сервис вопросов и ответов, китайский аналог Quora. В отличие от десктопного и оригинала без бизнес-модели, стартап смог уйти в мобильное приложение и зарабатывает.

За год компания привлекла очередной раунд инвестиций — $434 млн от Kwai и Baidu. Почувствуйте масштаб восточного соседа: китайские «Ответы@Mail.ru» стоят по порядку как весь Mail.ru Group.

Faire

Американский Faire — маркетплейс между кустарным производителем сувениров и маленькими офлайновыми магазинами. Кроме единого интерфейса и большого выбора товаров стартап дает покупателям дополнительные гарантии за свой счет.

Модель летит. В октябре компания привлекла $150 млн, оценка достигла $1 млрд — рост огромный, в 2018 году я писал чуть ли не о первых пилотах.

Потихоньку начинается международная экспансия: продавцов берут уже по всему миру, покупателей — ещё и в Канаде кроме США.

Lemonade

Американский Lemonade — самый модный способ застраховать недвижимость. От унылых конкурентов стартап отличается отсутствием бумажной волокиты и сбора справок: скачал приложение, ввел данные карты — вот страховка и куплена. Нажал пару кнопок, пожаловался, деньги упали на счет. В России аналогично работает «Манго».

2019 год был годом продолжения успехов. В апреле стартап привлек $300 млн инвестиций, в июне вышел в Германию, в ноябре рассказал о $104 млн ARR, десятикратный рост за два с половиной года с предыдущего объявления.

Сдались

Mighty AI

Mighty AI продаёт услуги дешевых асессоров по созданию обучающих выборок в проектах искусственного интеллекта. Люди через мобильное приложение наговаривают слова, размечают объекты на фотографиях и занимаются прочей рутинной для человека, но сложной для компьютера деятельностью.

Стартап платит исполнителям копеечку за каждое действие, а с заказчиков берет деньги за готовый датасет.

В этом году стартап продался Uber — тот будет использовать его для тренировки своих беспилотников. Цена не афишируется, что с учетом публичности Uber гарантированно означает «дешево».

Roposo

Индийский Roposo — локальный клон TikTok. В этом году стартап продался и вроде бы не очень удачно, цена официально не объявлена, по слухам — $20 млн, меньше суммарных инвестиций в проект.

Quidd

Quidd — магазин виртуального мерча, площадка коллекционирования смайликов и стикеров с любимыми логотипами.

Революции не случилось. В августе стартап продался за $8 млн — это очень мало, гораздо меньше даже суммы инвестиций.

Борются

Skip

Skip — еще один американский шеринг скутеров. Стартап в отличие от Bird и Lime старался дружить с мэриями, а не игнорировать их. Кажется, тактика не очень помогла, за год роста не видно.

Augmedix

Augmedix предлагает американским врачам дешевого помощника из далекой страны, который избавляет от значительной части рутины.

С помощью обычного смартфона в комнате оказывается незримый секретарь, который всё видит и слышит, и берет на себя общение с компьютером. Всё, что произносится, он записывает в информационную систему, а всё, что нужно врачу вспомнить — вытаскивает из неё и показывает на экране очков.

В октябре компания привлекла очередной раунд инвестиций — $19 млн.

NestAway

Индийский NestAway помогает владельцам квартир сдавать их покомнатно.

Судя по новостям, стартап ведет себя как Uber в худшие времена — экономика и не думает сходиться, рост замедляется, компания дефокусируется, сама инвестирует в более мелкие стартапы и запускает новые направления. Разве что скандалов с домогательствами не хватает.

Текущие показатели — 75 тысяч жильцов, 49% рост выручки.

#стартапдня

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