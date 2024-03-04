Роскомнадзор проверит сбой в Telegram — часть пользователей жаловалась на проблемы с загрузкой файлов Статьи редакции
Это уже второй сбой в мессенджере за последние семь дней.
- Рост количества жалоб отметили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования — структуре, запущенной на базе «Главного радиочастотного центра» (подконтролен Роскомнадзору). Участие в проверке также примут операторы связи.
- Сообщения о проблемах в работе Telegram начали появляться около 18:00 мск. Некоторые пользователи рассказывали, что сообщения не грузятся, а медиафайлы не открываются.
- По данным Downradar, проблемы возникали в основном у пользователей из Москвы: число жалоб от них на момент публикации составляет 4973 штуки. Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев отметил, что сервис сбоил преимущественно у абонентов «Мегафона» в Санкт-Петербурге.
- Последний крупный сбой в мессенджере произошёл 27 февраля 2024 года — тогда у части пользователей не грузилось даже само приложение. Как объяснили в комитете Госдумы по информационной политике, неполадки были вызваны «проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора».
- В конце января этого же года массовые проблемы возникли и с запуском сайтов в доменной зоне .ru. Её оператор позже рассказал, что причиной стал «сбой в конфигурации» при замене ключа для проверки подлинности записей в файле зоны.
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Ну да, ну да.
РКН теперь борется за то чтобы телега не сбоила? 😵💫
Я ничего не понимаю, но мне уже всё равно 🙋♀️
Почему борется??
Просто проверит - "значит, хорошие сапоги, надо брать" ©
Роскомнадзор проверит, хорошо ли сработали блокировки? Или что именно он там проверяет каждый раз?
Сам себя 🤡
В процессе проверки.
Теперь по неработающим ресурсам писать в РКН? Они в роли техподдержки?
Эмм, а в чем проверка-то заключается? Или это напугать решили что ли? Типа мы вас сейчас провееерим, а потом в кружочек обведем...
Короче РКН очевидно в последнее время тестирует какие-то "злые" DPI блокировки, которые помимо того что блокируют то, что планировалось ломают рунет или отдельные сервисы. Вот РКН и будет проверять, что они там так настроили, что поломали телеге способность грузить файлы.