Instagram* разрешил пользователям редактировать личные сообщения в течение 15 минут после отправки Статьи редакции
Для этого нужно зажать сообщение и в выпадающем меню выбрать опцию «Изменить».
- После этого над ним появится пометка «Отредактировано». Раньше при желании скрыть ошибку от собеседника приходилось отменять отправку, тем самым стирая весь текст.
- Помимо этого, в приложении разрешили скрывать метку о прочтении сообщения. Для этого нужно зайти в настройки, найти раздел «Сообщения и ответы на истории» и в нём выбрать графу «Показывать уведомления о прочтении».
- Среди других обновлений — возможность отмечать отправленные в чат стикеры или стикеры из поиска как избранные. Сделать это можно, зажав понравившуюся картинку и выбрав опцию «Добавить в избранное». Эти стикеры появятся в отдельном подразделе.
- «В скором времени» компания также разрешит закреплять до трёх чатов в личных сообщениях, но когда — неизвестно.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
402 показа
355 открытий
Учитывая, что российским компаниям запретили рекламироваться в Инсте, новости про Инсту можно больше не писать.
Продолжайте вести наблюдение!
Если вы пропустили недавние новости, вы бы задумались хотя бы сначала. Из Инсты все уходят, охваты в ноль.
Куда уходят?
На фронт
Хммм... а разве vc ru это только про российские компании? 👀
Аргумент, но вялый.
В РФ Инста, увы, всё. Это теперь новости из параллельной реальности.
К сожалению...
Еще чуть чуть и любые более менее вменяемые новости будут из другой мультивселенной.
ЕСли у нас запретили сайт с языком жестов, сложно представить что будет дальше.
Как раз-таки несложно. Все будет хуже, хуже и хуже...
Что не мешает пользовать инсту для поиска клиентов/поставщиков из Азии.
Знания. Очень сильно мешает.Это минимум.
Знания - как бы они помогают понять, что поставщиков из Азии надо искать не в телеграм каналах, не на Дзене, не на виси и уж тем более не в инсте.
Удивитесь, но поставщиков, например, редких коллекционных цветов ищут именно в инсте. Как и азиатский хэндмейд.
Почему удивлюсь? Нет, я же совершенно прекрасно понимаю, что открыть инсту, это как, практически выпить священной воды, из чаши Грааля, дарующей несметные богатства и власть.
Азиатский хендмейд в инсте ищет владельцы телеграм каналов "Как теперь продать то, что Китайцы впарили, за хэндмейд."
Нормальные и адекватные люди еще давным давно знали, что есть специализированные ресурсы, профи уровня, на котором есть гарантия того, что ты купишь то, что видишь.
Вы еще про антиквариат редкий,из Китая, от Династий Сунь и Вынь, который только в инсте можно найти напишите.
Что ж вы так на Китае-то зациклились... Азия немного шире. Индонезия, Малайзия, Тайланд, Тайвань, Филлипины - оттуда бесконечный цветочный поток в Россию от садовников всех мастей. Ищут в инсте, списываются, оформляют групповые заказы - и вперед.
Аналогично по ручным украшениям, статуэткам, мелочам из дерева. А еще наборы специй, пряности, благовония и кучу всего. И самое удобное место для рекламы предметов из этих категорий - инста.
А вы все про китайцев, бетонные заводики и прочее промышленное. Перезагрузитесь что ли.
Я очень рад за вас. Честно. Теперь я знаю, кто именно имеет отношение к бесконечному цветочному потоку от садовников всех мастей, со всего мира.
О, учитель, я поклоняюсь тебе.
Когда я буду заходить в любой магазин, где торгуют изделиями ручной работы, я с гордостью буду знать, что вот лично знаю человека с VC , который точно имеет отношение к статуэткам, цветам (далее список на 952 страницы)
Я теперь буду знать, что благовония и специи появились в России именно с приходом инстаграм, ох, каким же я был невеждой. (слезы текут ручьем, заливая клавиатуру.)
Бью челом, молюсь за вас, пою псаломы.
Но вот магния вам не хватает и железа.
Посоветуйтесь с поставщиками в инсте, что там еще есть для улучшения кровообращения и активизации работы мозга.
Тут, кстати статьи тоже есть, почитайте.
А еще не мешало бы русский язык подучить и не вести нелепый диалог.
Когда я напишу, что Азия-это только Китай, тогда и можно указывать на ошибку.
Если до сих пор прям уж совсем сложно осознать, тогда спецом для вас сообщаю:
Инста-это просто одна из площадок, на которых можно рекламировать свои товары и услуги.
И очень задолго до нее , даже вообще до всего интернета уже существовали надежные каналы продаж.
(Начиная с 16-17 веков, нашей эры, может и еще раньше, точно не помню, за давностью лет)
Ваше утверждение оно поставщиков, например, редких коллекционных цветов ищут именно в инсте. Как и азиатский хэндмейд.
говорит о ваших высоко развитых интеллектуальных, творческих и деловых способностях, которые является уникальными для каждого ноунейм комментатора на VC.
Да, я со слезами на глазах, с грустью могут сказать, да.
Кроме инсты не существует, как минимум пары тысяч других площадок, в том числе и специализированных, по торговле, обмену и так далее.
Теперь то уж я знаю, (спасибо вам), что специи надо искать только в инсте, 101 розу, тоже, ну и если я когда нить накоплю денег, то хенд мейд буду искать только там.(но это не точно).
то что в РФ "Инста всё", ещё не повод отказываться от новостей про её развитие.
Как бы, мировой бизнес не на России клином сошёлся
Как бы с одной стороны то да, с другой, что лично вам даст понимание о строительстве нового бетонного завода в Шри-Ланке?
Опыт и знания?
Развивать надо то, что есть и на основе того, что есть, а не надрачивать на сервисы, которые кто-то когда то сделал, где-то, при этом каждый второй будет считать себя гуру программинга, которого ждут в любой стране мира, с зарплатой в 100500 баксов в секунду.
Ну вы эксперт конечно...
Это более щедро, чем предложение от VC.ru
добавлю надпись в течении 15 минут
Круто. На VC такого нет. 1 минута или 60 секунд на ваш выбор.
Пошел нахуй гнида
@
Привет, как хорошо что ты написал
😂