«Сбер» начал устанавливать своё приложение на iOS-устройства в офисе клиентов или на дому Статьи редакции
В отделениях банк устанавливает свои iOS-приложения с конца 2022 года.
- «Сбер» добавил в свой выездной сервис услугу установки приложения «Учёт Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» на iOS-устройства.
- Сотрудники банка более чем в 200 городах России помогут загрузить сервис и объяснят, как им пользоваться. Для этого нужно оставить заявку на сайте, указав удобное время и место встречи с менеджером.
- Также сотрудники выездного сервиса помогут обновить или скачать «Сбербанк Онлайн» для Android-устройств, а также другие приложения «Сбера» и его партнёров — например, «СберИнвестиции», «СберПраво» и другие.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Периодически в магазине появлялись копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли: например, «Учёт Онлайн» появилось в App Store 31 января 2024 года, но уже 3 февраля пропало.
- В конце 2022 года «Сбер» начал устанавливать своё мобильное приложение на iOS-устройства в отделениях банка. По собственным данным, за 2023 год сотрудники офисов загрузили приложения «Сбербанк Онлайн» 5 млн раз, а за январь-февраль 2024-го — почти 1 млн, в том числе «Учёт Онлайн».
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О как, выездные инсталляторы. Кредит сразу оформляют хотя бы?
Будет обидно если нет) иначе как то странно выглядит манипуляция ))
🤦🤦🤦
1. дык он так и делал
2. потом смотрю что и в заметке об этом написано
3. в чем тогда смысл этой новости, непонятно
4.
5.
6. PROFIT!
Я приложение установила в сбере за 1₽ еще в октябре 23 года и плюс окко подписка
Вообще не должна быть монополия на установку из одного источника, у любого пользователя должен быть выбор, вне зависимости от санкций
Об этом можно только мечтать
В Евросоюзе уже добились этого, нет проблем