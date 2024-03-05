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Артур Томилко

Сбой у «Тинькофф»: пользователи не могут войти в приложение банка и «Инвестиции» Статьи редакции

В банке заявили, что проблема затрагивает «небольшое число» клиентов, а специалисты работают над её устранением.

Дополнено в 17:11 мск. В компании сообщили, что «ситуация исправлена, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов».
  • По данным сервиса Сбой.рф, 5 марта 2024 года зафиксировано около 1400 жалоб на работу сервисов «Тинькофф». В Downradar на 16:32 мск больше 1900 сообщений о сбое.
  • Пользователи указывают, что не могут войти в приложение «Тинькофф банка» и InvestCalendar (аналог «Тинькофф Инвестиций» для iOS). Проблемы с доступом к сервисам также наблюдают редакторы vc.ru.
  • В «Тинькофф» сообщили, что «по техническим причинам у небольшого числа пользователей» могут возникать проблемы с авторизацией. В банке отметили, что «не наблюдают масштабного сбоя», а специалисты работают над устранением проблем.

#новости #тинькофф #сбои

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50 комментариев
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 RegularCustomer

При истинном владельце банка такого бы не было

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Griby Lenina
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alex all

Зачем же так не прикрыто врать ))

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умный человек

https://vc.ru/ask/332448

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Вадим Д.

Кто-то мог бы сказать: "нет тинька - нет проблемы". А скажу так: "есть тинёк, а проблем всё равно нет". Не захожу в приложение уже пару месяцев. Как ни странно, Альфа стал лучше.

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Kashevarin

По альфе факт. Вовремя подсуетились с кешбеком и плюшками для новых клиентов. И так были неплохими, а сейчас на фоне тинька так тем более

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Alex

Ну не знаю… лично с моими категориями, в частности топливо, Тинькофф самый лучший

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alex all

аптека тоже зашибись.

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Kashevarin

У альфы так-то тоже есть АЗС, это сейчас не новшество. И категорией дополнительно можно до 10 процентов повысить его

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Alex

У альфа топливо-то есть только очень мало компаний, Всякие ноунеймы…

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Джанчик

Газпромнефть, Татнефть, Тебоил и прочие - ноумнеймы? У них с тиньком различий в выборе особо нет. Я бы сравнил для наглядности, да в приложение тинька не могу зайти и посмотреть, представляете?

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Alex

Не может альфа быть лучше потому что у них Cashback например на топливо гораздо меньше и очень долго Cashback приходит с той позиции что у Тинькова сразу видно какая сумма кешбэк а у альфа надо ждать пять дней

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ZuDwa

И что вам от того, что вы его видите сразу, или через 5 дней? Один хрен в дату выписки приходит

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Alex

Чувство самоубеждения, оно важно. Тинькофф оплатил и через минуту видишь какая сумма вернулась

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ZuDwa

А если нет, то паническая атака?

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Alex

Почти. Тремор. Просто все мы хотим видеть что если есть кешбек, то какая его сумма.

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ZuDwa

А ну тады ваще надо хотеть, чтоб кэшбэк падал до того как купил, и кредит с отрицательной ставкой

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Александр Пешков

Не только в Тинькофф инвестиций, но и в Тинькофф бизнес

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Стилгар

Ой-вей

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Андрей Шепелев

У озон тоже сбой

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неформат

ну раз они проблем не наблюдают, то и нах*уй он не нужон этот Тинькофф @Тинькофф

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ilia

У банков за последний год в принципе "стало как-то хуже" - у Тинькофф того же деньги со счета на счет могут идти не моментально как раньше, а до 15 минут, "обновление информации в приложении" может занимать до суток у Райфа, например.

Видимо, таки сказывается - то ли что "железо" ранее привычное недоступно, то ли ПО, то ли специалисты... Причем в поддержку обращаешься - у них в системе все ок.

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Vladimir Steelspine

Через ноут тоже не заходит.

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Горделивый Сербский Патриот

Это уже сибирский характер Олега Имярековича, или еще нет?

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Антон Логинов

В поддержке на сайте ни о каких проблемах не знают. Это их ответ 2 минуты назад.

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Vadim Gulliverov

Не работает

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Ale K

Я запрещаю инвестировать!

Вопрос - а зачем теперь эти все приложения то нужны?

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alex all

чтоб вы спросили

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Александр Пешков

По-прежнему нет возможности войти в Тинькофф бизнес, из-за сбоя вылетело приложение.

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Olya Krivosheina

Пишут что час-два уйдёт на тех работку

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ZuDwa

Мы не торопимся. Отзыв лицензии дело небыстрое

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Olya Krivosheina

Он работает, мне сейчас смс от банка пришло, я зашла в свой кабинет.

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alex all

у кого работает, у кого нет

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ZuDwa

Мне от них спам приходит ежедневно. Я не считаю это работой

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alex all

а мне нет

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ZuDwa

Ты ему не интересен прост

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alex all

а, ну ок ))

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Kseniia Grishniakova

У меня работает

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ZuDwa

По ходу Роскомнадзор заблокировал как нежелательный в России ресурс, нарушающий законодательство РФ

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alex all

на сайт то заходит ))

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ZuDwa

Ну эт пока

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alex all

и потом.

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Александр Пешков

Тинькофф блэк тоже не заходит.

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FireFly

Лучший клиентский сервис, чо

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alex all

сбои бывают у всех, нормальное явление.

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FireFly

ну да, ну да. У Сбера был, у Тинька был, тем временем Альфа

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alex all

у вас интернет заблочили или вы не знаете что в интернете есть поисковик, например яндекс или гугл.

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Magistr Architecture

Обычное явление для этого аппа, особенно, если у вас не последняя версия Андроида.

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Denis Azarenko

Что-то пошло не так, однако не сказано с какого года что-то пошло не так

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Abnatop Sky
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