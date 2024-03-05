Сбой у «Тинькофф»: пользователи не могут войти в приложение банка и «Инвестиции» Статьи редакции
В банке заявили, что проблема затрагивает «небольшое число» клиентов, а специалисты работают над её устранением.
- По данным сервиса Сбой.рф, 5 марта 2024 года зафиксировано около 1400 жалоб на работу сервисов «Тинькофф». В Downradar на 16:32 мск больше 1900 сообщений о сбое.
- Пользователи указывают, что не могут войти в приложение «Тинькофф банка» и InvestCalendar (аналог «Тинькофф Инвестиций» для iOS). Проблемы с доступом к сервисам также наблюдают редакторы vc.ru.
- В «Тинькофф» сообщили, что «по техническим причинам у небольшого числа пользователей» могут возникать проблемы с авторизацией. В банке отметили, что «не наблюдают масштабного сбоя», а специалисты работают над устранением проблем.
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При истинном владельце банка такого бы не было
Зачем же так не прикрыто врать ))
https://vc.ru/ask/332448
Кто-то мог бы сказать: "нет тинька - нет проблемы". А скажу так: "есть тинёк, а проблем всё равно нет". Не захожу в приложение уже пару месяцев. Как ни странно, Альфа стал лучше.
По альфе факт. Вовремя подсуетились с кешбеком и плюшками для новых клиентов. И так были неплохими, а сейчас на фоне тинька так тем более
Ну не знаю… лично с моими категориями, в частности топливо, Тинькофф самый лучший
аптека тоже зашибись.
У альфы так-то тоже есть АЗС, это сейчас не новшество. И категорией дополнительно можно до 10 процентов повысить его
У альфа топливо-то есть только очень мало компаний, Всякие ноунеймы…
Газпромнефть, Татнефть, Тебоил и прочие - ноумнеймы? У них с тиньком различий в выборе особо нет. Я бы сравнил для наглядности, да в приложение тинька не могу зайти и посмотреть, представляете?
Не может альфа быть лучше потому что у них Cashback например на топливо гораздо меньше и очень долго Cashback приходит с той позиции что у Тинькова сразу видно какая сумма кешбэк а у альфа надо ждать пять дней
И что вам от того, что вы его видите сразу, или через 5 дней? Один хрен в дату выписки приходит
Чувство самоубеждения, оно важно. Тинькофф оплатил и через минуту видишь какая сумма вернулась
А если нет, то паническая атака?
Почти. Тремор. Просто все мы хотим видеть что если есть кешбек, то какая его сумма.
А ну тады ваще надо хотеть, чтоб кэшбэк падал до того как купил, и кредит с отрицательной ставкой
Не только в Тинькофф инвестиций, но и в Тинькофф бизнес
Ой-вей
У озон тоже сбой
ну раз они проблем не наблюдают, то и нах*уй он не нужон этот Тинькофф @Тинькофф
У банков за последний год в принципе "стало как-то хуже" - у Тинькофф того же деньги со счета на счет могут идти не моментально как раньше, а до 15 минут, "обновление информации в приложении" может занимать до суток у Райфа, например.
Видимо, таки сказывается - то ли что "железо" ранее привычное недоступно, то ли ПО, то ли специалисты... Причем в поддержку обращаешься - у них в системе все ок.
Через ноут тоже не заходит.
Это уже сибирский характер Олега Имярековича, или еще нет?
В поддержке на сайте ни о каких проблемах не знают. Это их ответ 2 минуты назад.
Не работает
Я запрещаю инвестировать!
Вопрос - а зачем теперь эти все приложения то нужны?
чтоб вы спросили
По-прежнему нет возможности войти в Тинькофф бизнес, из-за сбоя вылетело приложение.
Пишут что час-два уйдёт на тех работку
Мы не торопимся. Отзыв лицензии дело небыстрое
Он работает, мне сейчас смс от банка пришло, я зашла в свой кабинет.
у кого работает, у кого нет
Мне от них спам приходит ежедневно. Я не считаю это работой
а мне нет
Ты ему не интересен прост
а, ну ок ))
У меня работает
По ходу Роскомнадзор заблокировал как нежелательный в России ресурс, нарушающий законодательство РФ
на сайт то заходит ))
Ну эт пока
и потом.
Тинькофф блэк тоже не заходит.
Лучший клиентский сервис, чо
сбои бывают у всех, нормальное явление.
ну да, ну да. У Сбера был, у Тинька был, тем временем Альфа
у вас интернет заблочили или вы не знаете что в интернете есть поисковик, например яндекс или гугл.
Обычное явление для этого аппа, особенно, если у вас не последняя версия Андроида.
Что-то пошло не так, однако не сказано с какого года что-то пошло не так