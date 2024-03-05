Сервисы
Полина Лааксо

Пользователи из разных стран пожаловались на сбой во всех сервисах Meta* Статьи редакции

Сбоят и другие платформы — YouTube, X и Discord.

Дополнено в 19:19 мск. Ошибки отображаются и на сайте для мониторинга доступности сервисов Meta*. В уведомлении от компании говорится, что она уже работает над устранением неполадок.
  • Instagram* без конца выдаёт сообщение об ошибке при просмотре ленты. Рекомендации не открываются, а в личных профилях не отображаются уже опубликованные фотографии и видео. Число жалоб на Downdetector превысило 89 тысяч на момент публикации.
  • На проблемы с Facebook* пожаловалось более 540 тысяч человек. Многих пользователей «выбросило» из аккаунта. Зайти в него не получается.
  • Сообщений об ошибках в WhatsApp* и Threads* меньше 1000, но они тем не менее тоже есть. У пользователей второго не получается выложить публикации и не приходят уведомления. Встречаются также проблемы со входом в аккаунт.
  • По данным Downdetector, сбоят и другие сервисы. Появились жалобы на работу сервисов Google, включая YouTube и Gmail, X и Discord. У редакции vc.ru эти сервисы работают без перебоев.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #сбои

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61 комментарий
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 Игорь Плахин

Россию будем обвинять или обойдемся без этого?

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Иван Помидоров

Хуситы опять гадят? А когда они нарвутся на хорошую военную операцию, в некоторых странах опять поднимется визг, типа наводят демократию силовыми методами против совершенно мирных и никого не трогающих детей цветов.

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8 комментариев
Цифровые комплексы

Главное чтоб рутуб работал, не так ли?

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5 комментариев
Nail Sharipov

Там не только мета

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Andrey Kulakov

У меня все не-метовское работает как обычно)

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Феюшка из

Это, видимо, отголоски того, что в Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля.

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Александр Чигинев

Где такое инфо?

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2 комментария
Ванюшка

Это вообще не туда. Хотя ты же наверняка все изучила прежде, чем такую ерунду писать)

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2 комментария
Heisenberg
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Максим Исаев

Роскомнадзор уже выехал с проверкой

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Император Нолимоций

Ломать интернеты имеет право только Роскомнадзор.

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Andrey Kulakov

Фейсбук разлогинил и больше не пускает)) Увы и ах :D

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Феюшка из

А чего там интересного в Фейсбуке? Это же соцсеть, где одни токсичные стариканы сидят. В соцсети Х гораздо больше движа.

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1 комментарий
FaSol

В Красном море перерезали интернет-кабели между Европой и Азией… Возможно поэтому?🤔

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lakoros

так его уже давно вроде порвали. или сейчас еще раз?

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1 комментарий
Серж

Но красное море между Африкой и Азией,Европа с Азией в Стамбуле пересекаются.Как же там так все устроено?

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1 комментарий
Arthur Koch
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Виктор

Хуситы грызут провода

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Ненавижу Лицемеров

Чебурнет тестируют... Гайки закручивают...Простите это уже рывок или Обама в подъезде нассал?
а! вот нашел наконец:
"С кем не бывает, починят и будет еще лучше прежнего!"

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debil
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Слегка Придурковатый

Звероящер, тобi пиздецъ.

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RegularCustomer

Это фигово, не могу пост в тредс выложить
Пускай чинят там всё!

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noname
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1 комментарий
Arthur Koch

У фейсбука упала авторизация. Инста не отдает ленту. Авторизация через Google даже на VC длится около минуты.

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Valentin Dombrovsky

Я бы тоже пожаловался, но где жаловаться, если Фейсбук лёг? 😁

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Fred Han
Весь мир жалуется

Ничего нового

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Андрей Шепелев

Ответочка?

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Андрей

Падает абсолютно все !

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Супер лингвист 12 языков

Как теперь мне отправить мои супер гайды 🇬🇧🇫🇷🇨🇳🇮🇹🇪🇸🇧🇪🇫🇮🇸🇪 🤪🙌🌍

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noname

Вотсап работает

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Император Нолимоций

Он у вас, наверное, уже на НСДИ с сертификатами MITMЦифры.

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1 комментарий
Буквоед

@Полина Лааксо downdetector правильно, в тексте опечатка «По данным Downdector»

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Magistr Architecture

Это всё Тинькофф сломал

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Невероятный Блондин
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Сергей Доктор

Однозначно - кровавый тиран, оторвав тромб у светлого человека(чка) и немного передохнув, переключился на социальные сети и мессенджеры в свободном мире.

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Kirill Kazakov

ну бывают неполадки у всех , сразу новости бомбят об этом

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Александр

меня «выбросило» из Facebook

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Эмиль Жибаров

Заметил участились в последнее время такие неполадки

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Иван Пелля

Так на красном море обрыв

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58 комментариев
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