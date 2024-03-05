Пользователи из разных стран пожаловались на сбой во всех сервисах Meta* Статьи редакции
Сбоят и другие платформы — YouTube, X и Discord.
- Instagram* без конца выдаёт сообщение об ошибке при просмотре ленты. Рекомендации не открываются, а в личных профилях не отображаются уже опубликованные фотографии и видео. Число жалоб на Downdetector превысило 89 тысяч на момент публикации.
- На проблемы с Facebook* пожаловалось более 540 тысяч человек. Многих пользователей «выбросило» из аккаунта. Зайти в него не получается.
- Сообщений об ошибках в WhatsApp* и Threads* меньше 1000, но они тем не менее тоже есть. У пользователей второго не получается выложить публикации и не приходят уведомления. Встречаются также проблемы со входом в аккаунт.
- По данным Downdetector, сбоят и другие сервисы. Появились жалобы на работу сервисов Google, включая YouTube и Gmail, X и Discord. У редакции vc.ru эти сервисы работают без перебоев.
*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Россию будем обвинять или обойдемся без этого?
Хуситы опять гадят? А когда они нарвутся на хорошую военную операцию, в некоторых странах опять поднимется визг, типа наводят демократию силовыми методами против совершенно мирных и никого не трогающих детей цветов.
Главное чтоб рутуб работал, не так ли?
Там не только мета
У меня все не-метовское работает как обычно)
Это, видимо, отголоски того, что в Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля.
Где такое инфо?
Это вообще не туда. Хотя ты же наверняка все изучила прежде, чем такую ерунду писать)
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Комментарий удален модератором
Роскомнадзор уже выехал с проверкой
Ломать интернеты имеет право только Роскомнадзор.
Фейсбук разлогинил и больше не пускает)) Увы и ах :D
А чего там интересного в Фейсбуке? Это же соцсеть, где одни токсичные стариканы сидят. В соцсети Х гораздо больше движа.
В Красном море перерезали интернет-кабели между Европой и Азией… Возможно поэтому?🤔
так его уже давно вроде порвали. или сейчас еще раз?
Но красное море между Африкой и Азией,Европа с Азией в Стамбуле пересекаются.Как же там так все устроено?
Хуситы грызут провода
Чебурнет тестируют... Гайки закручивают...Простите это уже рывок или Обама в подъезде нассал?
а! вот нашел наконец:
"С кем не бывает, починят и будет еще лучше прежнего!"
Звероящер, тобi пиздецъ.
Это фигово, не могу пост в тредс выложить
Пускай чинят там всё!
У фейсбука упала авторизация. Инста не отдает ленту. Авторизация через Google даже на VC длится около минуты.
Я бы тоже пожаловался, но где жаловаться, если Фейсбук лёг? 😁
Ничего нового
Ответочка?
Падает абсолютно все !
Как теперь мне отправить мои супер гайды 🇬🇧🇫🇷🇨🇳🇮🇹🇪🇸🇧🇪🇫🇮🇸🇪 🤪🙌🌍
Вотсап работает
Он у вас, наверное, уже на НСДИ с сертификатами MITMЦифры.
@Полина Лааксо downdetector правильно, в тексте опечатка «По данным Downdector»
Это всё Тинькофф сломал
Однозначно - кровавый тиран, оторвав тромб у светлого человека(чка) и немного передохнув, переключился на социальные сети и мессенджеры в свободном мире.
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ну бывают неполадки у всех , сразу новости бомбят об этом
меня «выбросило» из Facebook
Заметил участились в последнее время такие неполадки
Так на красном море обрыв